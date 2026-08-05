Dreimal Westfalenpokal-Action LIVE: Kracher zwischen ASC und Rhynern

– Foto: Martin Hammeke

Nachdem sich am gestrigen Abend der SV Rödinghausen nach dem FC Gütersloh als zweiter Regionalligist für die 2. Runde qualifiziert hat, sind nun die Ligarivalen Sportfreunde Siegen (beim Landesligisten TuS Sundern), Sportfreunde Lotte (bei Landesligist TSV Raesfeld) und Westfalia Rhynern (bei Oberligist ASC 09 Dortmund) gefordert.

Die Amateurfußball-Szene blickt insbesondere gespannt auf das Duell in Aplerbeck, wo Ex-Coach Marco Stiepermann zu Gast ist, der mit dem Hammer Stadtteilverein einen erfolgreichen Regionalliga-Auftakt am vergangenen Samstag gefeiert hat. Kurioserweise standen sich beide auch vor einem Jahr in der 2. Westfalenpokal-Runde gegenüber. Damals ging Stiepermann mit Aplerbeck als Verlierer vom Platz. Im "Head-to-Head" führt die Westfalia auch mit einer Bilanz von 10-4-7.