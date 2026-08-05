Dreimal Westfalenpokal-Action LIVE: Kracher zwischen ASC und Rhynern

Nachdem sich am gestrigen Abend der SV Rödinghausen nach dem FC Gütersloh als zweiter Regionalligist für die 2. Runde qualifiziert hat, sind nun die Ligarivalen Sportfreunde Siegen (beim Landesligisten TuS Sundern), Sportfreunde Lotte (bei Landesligist TSV Raesfeld) und Westfalia Rhynern (bei Oberligist ASC 09 Dortmund) gefordert.
Die Amateurfußball-Szene blickt insbesondere gespannt auf das Duell in Aplerbeck, wo Ex-Coach Marco Stiepermann zu Gast ist, der mit dem Hammer Stadtteilverein einen erfolgreichen Regionalliga-Auftakt am vergangenen Samstag gefeiert hat. Kurioserweise standen sich beide auch vor einem Jahr in der 2. Westfalenpokal-Runde gegenüber. Damals ging Stiepermann mit Aplerbeck als Verlierer vom Platz. Im "Head-to-Head" führt die Westfalia auch mit einer Bilanz von 10-4-7.
Zu den Livetickern:
TuS Sundern – Sportfreunde Siegen
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Niels Klüter, Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte, Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser, Robin Bönner - Trainer: Fabio Granata
Sportfreunde Siegen: Pascal Manitz, Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Tim Arnold, Dennis Brock, Ömer Tokac, Hamza Saghiri, Konstantin Gerhardt, Leon Pursian, Elsamed Ramaj, Elias Huth - Trainer: Boris Schommers
ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Mats Wilkesmann, Anes Dziho, Marko Pavlovic, Jannik Urban, Rafael Camprobin, Marius Müller, Maximilian Podehl, David Vaitkevicius - Co-Trainer: Philipp Rosenkranz - Co-Trainer: Mike Schäfer - Trainer: Magnus Niemöller
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Patrick Franke, Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Keanu Diskau, Elias Boadi Opoku, Melih Sayin, Akhim Seber, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Lennart Koerdt - Trainer: Marco Stiepermann - Co-Trainer: Dominik Orlowski - Co-Trainer: Justin Martin
TSV Raesfeld – Sportfreunde Lotte
TSV Raesfeld: Max Olbing, Gero Göllmann, Finn Olbing, Christoph Platzek, Julian Kortstegge, Yannis Brömmel, Hatime Oulamine, Alexander Hölling, David Steinkamp, Björn Gabmaier, Ben Brömmel - Trainer: Christian Gabmeier
Sportfreunde Lotte: Tim Fisch, Denis Milic, Mehmet Kaya, Karlo Grgic, Dimitrie Deumi-Nappi, Emro Curic, Hassan Mohamad, Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck, Eduard Mahmuti - Trainer: Nadir Sönmez
Außerdem im Liveticker: Westfalenliga-Absteiger SC Westfalia Herne im Kreispokal im Einsatz.