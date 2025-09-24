Dreimal Slapstick am Freitagabend

Es war ein packender Fußballabend zwischen dem SV Werpeloh und dem SV Neubörger – und einer, der gleich drei Tore bereithielt, die man getrost in die Kategorie „Slapstick“ einordnen darf. Am Ende trennten sich die beiden Teams in einer turbulenten Partie mit 3:3.

Früh in der Anfangsphase schien alles auf einen Werpeloher Sieg hinauszulaufen. Bereits in der 1. Minute erzielte Leon Möhlenkamp nach Vorarbeit von Tobias Wesseln das 0:1. Nach knapp einer Viertelstunde ließ Shukri Alosh die große Chance auf das 0:2 liegen, doch kurz darauf kam es zum ersten kuriosen Treffer des Abends: Ein langer Ball der Gäste führte zu einem Eigentor von Neubörgers Simon Voß, der den Kopfball auf seinen Keeper zurückspielen wollte – dieser war jedoch herausgelaufen. So hieß es 0:2 (22.).

Bis zur Pause blieb Neubörger blass und defensiv anfällig, doch nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft plötzlich los. Moritz Kerßens verkürzte mit einem Distanzschuss (48.), Jonas Korte glich per Strafstoß aus (72.). Werpeloh wirkte kurzzeitig geschockt, fing sich aber wieder und das Spiel entwickelte sich ausgeglichen – doch dann schlug Neubörger in der hektischen Schlussphase zu: Ein langer Ball in Richtung Strafraum, Torwart Sievers ließ das Leder fallen, und Jakob Kerßens bedankte sich mit dem 3:2 für die Hausherren (90.). Die Partie schien entschieden, die Neubörgeraner Fans feierten schon den sicher geglaubten Heimsieg doch Werpeloh hatte noch eine Antwort parat – und auch dieses Tor trug Slapstick-Züge: Nach mehreren Missverständnisen in Neubörgers Hintermannschaft stand Tobias Wesseln goldrichtig und schob in der 92. Minute zum 3:3-Endstand ein.