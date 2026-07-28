Dreimal in Führung – Münsing verpasst Sieg im Testspiel.

Nix wars mit dem Sieg für Münsing. – Foto: Michelle Kleim

Die Taktung wird straffer. Mit einem 3:3 gegen den FC Neuhadern geht der SV Münsing halbwegs zufrieden aus dem Wochenende. Bereits am heutigen Dienstag steht für den Kreisligisten nämlich das Totopokal-Match gegen den TSV Benediktbeuren (19.30 Uhr, Hartlweg) an. Ein getauschtes Heimrecht, um Anstoßzeit, Flutlicht und Personal beim Gegner bestmöglich unter einen Hut zu bringen. „Ich erwarte, dass wir entsprechend dominant auftreten“, stellt Simon Gebhart klar.

Am Sonntag war das nur bedingt der Fall. „Neuhadern hatte mehr Ballbesitz, wir aber ein Chancenplus“, so der SVM-Coach über den Münchner Kreisligisten. Dreimal lag seine Elf in Front. Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Michael Geiger, einem Abschluss aus spitzem Winkel von Simon Schmid nach feinem Kombinationsspiel sowie durch einen strammen Knaller von Hans Zachenbacher. Zum Gewinnen reichte das aber nicht, denn die Münchner warfen ihr spielerisches Potenzial in die Waagschale. „Mit Abstand der spielstärkste Gegner“, urteilte Gebhart. „Hat uns gegen den Ball vor Aufgaben gestellt.“ So wie der Trainer das geplant hatte. In puncto Schönheitspreis bei den Treffern, hatten die Gäste die Nase vorne. Schon das 2:2 erfüllte das Kriterium eines Sonntagsschusses. Getoppt vom Schlusspunkt, bei dem Sebastian Vogt SVM-Keeper Finn Meister per Dropkick aus vollem Lauf das Nachsehen gab.