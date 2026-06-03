Dreimal in Folge Meister: DJK Pasing III marschiert in die Kreisklasse

Die dritte Mannschaft der DJK Pasing befindet sich seit Jahren im Höhenflug. Mit der dritten Meisterschaft in Folge gelingt der Aufstieg in die Kreisklasse.
Spannend war es bis zum Schluss, doch die dritte Mannschaft der DJK Pasing hat sich schon wieder die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. „Es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt und gedacht haben“, blickt Trainer Christian Sturm gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern auf die Saison zurück. Die DJK Pasing III hat als Aufsteiger erneut mehr als überzeugt und sich gleich wieder den nächsten Aufstieg geholt.
Das Geheimnis für den Erfolg der Mannschaft? Der Teamzusammenhalt auf und neben dem Platz. „Wie die Jungs miteinander umgehen, das macht sie stark“, kommt Sturm ins Schwärmen. Da die Mannschaft jedes Jahr Zuwachs bekommt, wird der Kader immer größer. Für die Jungs jedoch kein Problem: „Jeder gönnt jedem seine Spielminuten. Auch wenn er mal keine bekommt oder nicht in der Startelf steht. Sie sind dann trotzdem wieder im Training und geben Gas.“ Der Lohn? Im Sommer fahren sie gemeinsam in den Urlaub.
„Das war das allerbeste Spiel, was ich bis jetzt mitgemacht habe.“
Trainer Sturm ist stolz auf den Sieg seiner Mannschaft im heißen Duell gegen München West.
Die schwierigsten Spiele in dieser Saison waren für die Mannschaft die Duelle gegen den SV München West II, der mit der DJK Pasing um die Meisterschaft kämpfte. Das Hinspiel gewann die DJK mit 1:0, im Rückspiel gab es am vorletzten Spieltag ein „Finale“ um die Meisterschaft, das die DJK erneut für sich entschied. „Wir hatten ja schon einige Meisterschaftsspiele, aber das war echt der Hammer. Das war das allerbeste Spiel, das ich bis jetzt erlebt habe. In Unterzahl haben wir das Spiel zum Glück noch drehen können“, so Sturm, der dem Konkurrenten viel Erfolg für die Relegation wünscht.
Die diesjährige Meisterschaft wurde natürlich wieder groß gefeiert. Nach dem letzten Spiel wurde gemeinsam gegrillt, es gab kühle Getränke – und eine ganz spezielle Aktion: „Jeder hat eine Kopfbedeckung für jemand anderen mitgebracht, der diese den ganzen Abend tragen musste.“ Wobei, am Ende wurde es ein längerer Abend. Man munkelt, die Letzten verabschiedeten sich erst in der Früh. Brav wurde dann jedoch am nächsten Tag gemeinsam das Vereinsgelände aufgeräumt.
Sturm ist stolz auf seine Mannschaft, die er seit 2022 trainieren darf. „Was sie in den vier Jahren geschafft und mitgemacht haben, ist unglaublich. Sie sind immer ‚on-fire‘“, so der Trainer. Alles begann damals mit einer Freundesgruppe seines Sohnes David, die zusammen kicken wollte. Papa Chris Sturm wurde gefragt, ob er das Team trainiert. Seit dem zweiten Jahr geht es kontinuierlich eine Liga höher.
Über die Anfänge sagt Sturm: „Im ersten Jahr hat es noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir es alle ein bisschen ernster genommen.“ Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben, nur vereinzelt kamen neue Spieler hinzu, die jedoch die Konkurrenzsituation weiter beleben.
Nachdem die DJK Pasing III mit dem Aufstieg in die Kreisklasse nun höher als die zweite Mannschaft der DJK spielt, muss sich das Team „umbenennen“. Chris Sturm verrät: „Wir hätten gerne als DJK Pasing III weitergemacht, aber wir müssen uns in Pasing II ändern. Das verlangt der BFV.“ Die erste Mannschaft spielt übrigens in der Kreisliga. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt.