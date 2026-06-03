Dreimal in Folge Meister: DJK Pasing III marschiert in die Kreisklasse „Haben es dann alle ein bisschen ernster genommen“ von Sarah Georgi · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Pyro in den Vereinsfarben: Die DJK Pasing III feiert die Meisterschaft in der A-Klasse. – Foto: DJK Pasing

Die dritte Mannschaft der DJK Pasing befindet sich seit Jahren im Höhenflug. Mit der dritten Meisterschaft in Folge gelingt der Aufstieg in die Kreisklasse.

Spannend war es bis zum Schluss, doch die dritte Mannschaft der DJK Pasing hat sich schon wieder die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. „Es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt und gedacht haben“, blickt Trainer Christian Sturm gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern auf die Saison zurück. Die DJK Pasing III hat als Aufsteiger erneut mehr als überzeugt und sich gleich wieder den nächsten Aufstieg geholt. Einheit auf und neben dem Platz: „Jeder gönnt jedem seine Spielminuten“ Das Geheimnis für den Erfolg der Mannschaft? Der Teamzusammenhalt auf und neben dem Platz. „Wie die Jungs miteinander umgehen, das macht sie stark“, kommt Sturm ins Schwärmen. Da die Mannschaft jedes Jahr Zuwachs bekommt, wird der Kader immer größer. Für die Jungs jedoch kein Problem: „Jeder gönnt jedem seine Spielminuten. Auch wenn er mal keine bekommt oder nicht in der Startelf steht. Sie sind dann trotzdem wieder im Training und geben Gas.“ Der Lohn? Im Sommer fahren sie gemeinsam in den Urlaub.

„Das war das allerbeste Spiel, was ich bis jetzt mitgemacht habe.“ Trainer Sturm ist stolz auf den Sieg seiner Mannschaft im heißen Duell gegen München West. Die schwierigsten Spiele in dieser Saison waren für die Mannschaft die Duelle gegen den SV München West II, der mit der DJK Pasing um die Meisterschaft kämpfte. Das Hinspiel gewann die DJK mit 1:0, im Rückspiel gab es am vorletzten Spieltag ein „Finale“ um die Meisterschaft, das die DJK erneut für sich entschied. „Wir hatten ja schon einige Meisterschaftsspiele, aber das war echt der Hammer. Das war das allerbeste Spiel, das ich bis jetzt erlebt habe. In Unterzahl haben wir das Spiel zum Glück noch drehen können“, so Sturm, der dem Konkurrenten viel Erfolg für die Relegation wünscht.

Name DJK Pasing III ist für Sturm und sein Team Geschichte Die diesjährige Meisterschaft wurde natürlich wieder groß gefeiert. Nach dem letzten Spiel wurde gemeinsam gegrillt, es gab kühle Getränke – und eine ganz spezielle Aktion: „Jeder hat eine Kopfbedeckung für jemand anderen mitgebracht, der diese den ganzen Abend tragen musste.“ Wobei, am Ende wurde es ein längerer Abend. Man munkelt, die Letzten verabschiedeten sich erst in der Früh. Brav wurde dann jedoch am nächsten Tag gemeinsam das Vereinsgelände aufgeräumt.

Das Team lässt Trainer Sturm nach dem Gewinn der Meisterschaft hochleben. – Foto: Privat