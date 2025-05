Dreimal im Rückstand: Pucher Moral bleibt unbelohnt

Die Nervosität machte sich in insgesamt acht Verwarnungen und kurz nach der Halbzeit in Form einer gelb-roten Karte für Biburgs Patrick Kümmert bemerkbar. Mathias Lampl, Spielertrainer und Torwart des ASV, erhielt in der Schlussminute vom bisweilen kleinlich pfeifenden Unparteiischen Sven Jäkel noch die rote Karte.

Von Beginn war beiden Mannschaft der Kampf um den Klassenerhalt anzumerken – vor allem aber der Wille nicht in die unterste Liga abrutschen zu müssen. Hohe Einsatzbereitschaft zeichnete die 22 Akteure ebenso aus wie ein hohes Laufpensum. Allerdings kamen flüssige Kombinationen nur in wenigen Phasen zusammen.

Immerhin kamen die Gastgeber spürbar besser in die Partie. Sie gestalteten die aussichtsreicheren Torannäherungen und hätten sich in der ersten halben Stunde eine Führung verdient gehabt. Effektiver gingen dann die Biburger zu Werke, die mit der zweiten Möglichkeit zur Führung kamen – in einer Phase, in der sie erst kurz ihren Rhythmus gefunden hatten. In die Pause retten konnten sie das 1:0 freilich nicht.

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel noch intensiver, umkämpfter. Das zeigte sich allein bei den Treffern zum 2:1 und 2:2. Von zwei vergeblichen Abschlussversuchen hatte sich keines der Teams abschrecken lassen, um beim dritten Mal erfolgreich nachzusetzen. Fast dramatisch wurde es in den Schlussminuten. Biburgs Anhang bejubelte nach der dritten Führung den vermeintlichen Ligaerhalt, um nur 60 Sekunden einen von Brkic verwandelten Elfmeter mit ansehen zu müssen.

Dennoch geht der ASV mit der besseren Ausgangsposition in den letzten Spieltag. Bleibt man punktgleich, wäre die Klasse wegen des gewonnenen direkten Vergleichs gesichert. Der SV Puch II muss dagegen für den Ligaerhalt mindestens einen Zähler mehr holen als Biburg.