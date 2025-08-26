Dreimal hinten, dreimal wieder da

Die erste Mannschaft von Concordia Emsbüren hat am Sonntag bei der Reserve von Vorwärts Nordhorn Moral bewiesen und trotz zweier Rückstände einen verdienten Punkt mitgenommen. Am Ende stand ein intensives 3:3-Unentschieden, das beiden Teams zwar Chancen ließ, aber keinem den vollen Lohn bescherte.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: Bereits in der 7. Minute traf Wolterink zum 1:0, ehe Rakers nach 19 Minuten auf 2:0 erhöhte. Concordia wirkte angeschlagen, doch das Team von Trainer Thiering zeigte einmal mehr seine Nehmerqualitäten. Nico Seltier stellte mit dem Anschlusstreffer (27.) die Weichen für eine offene Partie und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Nach der Pause übernahm Concordia das Kommando: Kapitän Nico „Taube“ Timmer egalisierte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem sehenswerten Distanzschuss (48.). Emsbüren war nun näher am dritten Tor, vergab aber mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten. Stattdessen schlug Nordhorn zurück: Rakers traf per Freistoß in der 60. Minute zur erneuten Führung.