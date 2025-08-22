Dreimal Geiger zum ersten Sieg

Spielbericht: SG Benningen – Wolfertschwenden 4:0 (2:0)

Die SG Benningerberg begann konzentriert und druckvoll. Schon früh setzte die Mannschaft Akzente: Nach einem langen Abschlag vom Gegnerischen Keeper gewann Sebastian „Sebi“ Michel den Kopfball und der zweite Ball landete bei Robert Gorjut, der clever auf den einlaufenden Matthias "Matze" Stetter weiterleitete. Matze erkannte den freien Raum und spielte auf den blitzschnell startenden Raphael "Raphi" Mutzel. Dieser tankte sich in den Strafraum und legte quer auf Johannes "Jojo" Geiger, der eiskalt zum 1:0 einschob.

Kurz darauf mussten die Gastgeber allerdings einen Schreckmoment überstehen: Als Keeper Beier bereits geschlagen war, rettete Kapitän Matze spektakulär auf der Linie. Danach fing sich Benningerberg wieder und ließ nicht mehr viel anbrennen.

In einer Partie mit intensiver, teils ruppiger Gangart ergaben sich viele Standardsituationen. Doch die „Leuchttürme“ Sebi und Gerti konnten ihre Kopfballstärke noch nicht entscheidend ausspielen – bald klappt’s, Männer! Mit einem kleinen Schreck, aber insgesamt souveräner Leistung ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause setzte die Heimelf konsequent nach. Erneut war es Jojo, der im Strafraum goldrichtig stand: Nach einem Standard herrschte kurz Durcheinander, bis Gerti den Ball vor die Füße von Jojo brachte – dieser drosch ihn humorlos in die Maschen zum 3:0. Fast hätte Jojo noch seinen vierten Treffer erzielt, als sich Raphi auf links stark durchsetzte und den Abschluss suchte, doch Jojo kam ihm zuvor und nahm ihm die Kugel vom Fuß.

Auch Jonas „Joni“ Häring und Matthias "Elle" Ellermann hatten gute Szenen, dribbelten sich mehrfach in den Strafraum, scheiterten jedoch an der Defensive oder am Keeper.

Kurz vor dem Ende durfte sich schließlich noch Florian Schwarz in die Torschützenliste eintragen. Gegner in Schwarz-Rot scheinen ihm zu liegen: Eigentlich als Stürmer erhofft, kam er diesmal als Sechser ins Spiel, fasste sich aber aus 25 Metern ein Herz und vollendete trocken ins linke untere Eck zum 4:0-Endstand.

Eine geschlossene und leidenschaftliche Vorstellung der SG Benningerberg, die in jeder Phase das Spiel unter Kontrolle hatte. Mit viel Tempo, Spielfreude und Durchschlagskraft überzeugten die Männer auf ganzer Linie. An diese Leistung lässt sich anknüpfen – weiter so!

AUF GEHT’S!