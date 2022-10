Duelle mit dem Spitzenduo: Benedikt Freys Undorfer (vorne) müssen sich mit Pielenhofen, Alex Kilmanns Sinzinger mit Pirkensee-Ponholz herumschlagen. – Foto: Florian Würthele

Dreimal Derbytime – Eglmeier-Debüt bei Beratzhausen 16. Spieltag: PiPo geht mit Wut im Bauch auf Reisen +++ Vorsicht geboten für Lorenzen +++ Gelingt Töging der erste Derby-Dreier gegen Dietfurt seit elf Jahren?

Eine Handvoll Lokalduelle bilden den Rahmen des 16. Spieltags in der Kreisliga 2. Das im Ligabetrieb seit über einem Jahrzehnt auf einen Derbysieg wartende SV Töging spielt diesmal den Gastgeber für den „großen Nachbarn“ aus Dietfurt, Undorf reist die Naab entlang bis nach Pielenhofen und Breitenbrunn geht in Hemau auf Stippvisite. Im ersten Spiel unter der Regie seines neuen Trainers geht es für den TSV Beratzhausen nach Riedenburg.

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr TV Riedenburg Riedenburg TSV Beratzhausen Beratzhausen 13:00





Hinspiel: 4:1. Am Dienstag hat der TSV Beratzhausen (13., 8 Punkten) ein neues Trainerduo präsentieren können. Christian Eglmeier macht's gemeinsam mit „Co“ Christian Effhauser. Ob die neue Ansprache gleich Früchte trägt. Die Antwort gibt es am Sonntag an der Altmühl, wo der heimische TV Riedenburg (5., 20) nachlegen und die Gefahrenzone noch weiter von sich fern halten möchte.

So., 30.10.2022, 14:00 Uhr TV Hemau TV Hemau SV Breitenbrunn Breitenbrunn 14:00

Hinspiel: 2:2. Dass die Hemauer Elf (6., 19) für jeden einen unbequemen Kontrahenten darstellen kann, diese leidige Erfahrung musste am vergangenen Wochenende Pielenhofen machen. Mit 2:1 kämpfte der TVH – trotz phasenweise doppelter Unterzahl – den Spitzenreiter nieder und geht mutig ins Heimduell mit Breitenbrunn (3., 22). Dort ist man nach den Patzern der Konkurrenz und dem eigenen, klaren Triumph über Dietfurt wieder näher ans Spitzenduo herangeruscht. Ein weiterer Sieg soll her!





So., 30.10.2022, 14:00 Uhr SC Lorenzen SC Lorenzen ASV Holzheim 1963 ASV Holzheim 14:00 live

Hinspiel: 3:0. So einfach wie noch in der Hinrund wird es der SC Lorenzen (8., 19) diesmal wohl nicht mehr bekommen. Denn Holzheim (12., 14) kommt mittlerweile gefestigter rüber und hat drei seiner vier Saisonsiege aus den vergangenen vier Partien gezogen. Der Anschluss ans rettende Ufer ist wiederhergestellt. Es ist also ganz klar Vorsicht geboten aus dem Blickwinkel der Hausherren.





Hinspiel: 4:3. Der knappe 1:0-Erfolg in Undorf hat der Sinzinger Seele gut getan, ein kleines Polster auf die beiden Abstiegsplätze ist für die Schöppl-Elf (10., 19) weiterhin gegeben. Ausruhen darf man sich darauf nicht. Es wartet auf heimischen Geläuf eine hohe Hürde, wenn der Tabellenzweite aus Ponholz (26) auf Stippvisite geht. Und das mit einer gewissen Portion Wut im Bauch, nachdem aus den letzten drei Spielen kein Dreier heraussprang (0/2/1). Am Sonntag soll es wieder so weit sein.





Hinspiel: 2:1. Ein traditionell hart umkämpftes Lokalduell. Diesmal steckt Pielenhofen-Adlersberg (1., 28) als Tabellenführer mit Sicherheit in der Favoritenrolle. Die Niederlage in Hemau, welche sich der FCP irgendwo selbst zuzuschreiben hatte, soll nur eine „Eintagsfliege“ darstellen. Das Vorhaben der Gastgebers durchkreuzen möchten freilich die Undorfer (9., 19), die sieben Tage nach der unnötigen Heimniederlage gegen Sinzing gern wieder punkten würden.





So., 30.10.2022, 14:15 Uhr SV Töging SV Töging TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:15

Hinspiel: 1:2. Der letzte Derbysieg Tögings über Dietfurt datiert aus dem September 2011, einem knappen 1:0. Damals in der Bezirksliga! Eng ging es zwischen den Kickern aus dem Altmühltal eigentlich schon immer zu, was sich diesmal nicht ändern dürfte. Denn in der Tabelle trennen Dietfurt (7., 19) und Töging (11., 16) zwar ein paar Plätze, jedoch nur drei Punkte. Ein Heimsieg, und Alex Sommers Töginger könnten am Stadtrivalen vorbeiziehen.