Dreimal Brisanz: News von VSG II, Dersim II und Hürtürkel

Archiv VSG Altglienicke II – Foto: Frank Arlinghaus

Die Saison ist beendet, doch juristisch bleibt der Berliner Amateurfußball in Bewegung. Gleich drei Verfahren beziehungsweise Entwicklungen könnten Auswirkungen auf die Staffeleinteilungen haben. Während die VSG Altglienicke II und der BSV Dersim II trotz negativer Einschätzung des Verbandsgerichts weiterkämpfen wollen, bleibt auch die Situation rund um den BSV Hürtürkel unter Beobachtung

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) beschäftigt sich weiterhin mit mehreren brisanten Fällen, die auch Auswirkungen auf die Staffeleinteilungen der neuen Saison haben könnten. Nach Informationen von BFV-Präsidialmitglied Joachim Gärtner hat das Verbandsgericht sowohl der VSG Altglienicke II als auch dem BSV Dersim II mitgeteilt, dass ihre jeweiligen Einsprüche gegen Urteile des BFV-Sportgerichts keine Aussicht auf Erfolg haben. Dennoch wollen beide Vereine den Rechtsweg weiter beschreiten.

Die VSG Altglienicke II war sportlich aus der Berlin-Liga in die Landesliga abgestiegen. Hintergrund des laufenden Verfahrens sind Entscheidungen des BFV-Sportgerichts im Zusammenhang mit einem Regelchaos um Gelb-Rot- beziehungsweise Gelbsperren sowie der Problematik aktueller Spielerfotos im DFBnet. Die Berliner Sonderregelungen, bei denen Gelbe Karten und Gelb-Rote Karten gemeinsam berücksichtigt werden, lassen sich technisch im DFBnet nicht vollständig abbilden.

VSG Altglienicke II kämpft weiter um den Verbleib in der Berlin-Liga

Sollte die VSG wider Erwarten doch noch ihren Platz in der Berlin-Liga behalten, hätte dies erhebliche organisatorische Folgen. Die derzeitige Staffeleinteilung basiert auf einer Liga mit 19 Mannschaften. Im Erfolgsfall müsste der Berliner Fußball-Verband sämtliche Planungen auf einen 20er-Schlüssel umstellen. Ein Statement von der VSG II steht noch aus.

Nach Angaben von Joachim Gärtner hat das Verbandsgericht der VSG inzwischen mitgeteilt, dass der Einspruch keine Erfolgsaussichten habe. Dennoch wolle der Verein das Verfahren fortsetzen und weiter gegen die Entscheidung vorgehen.

Auch Dersim II gibt nicht auf

Eine ähnliche Entwicklung gibt es beim BSV Dersim II. Der Verein hatte den Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga sportlich geschafft, war parallel von einer Entscheidung des BFV-Sportgerichts betroffen und legte dagegen Einspruch ein.

Nach Informationen von Joachim Gärtner sieht auch das Verbandsgericht in diesem Verfahren keine Erfolgsaussichten. Damit würde der BSV Dersim II Bezirksligist bleiben. Nutznießer dieser Entscheidung wäre der Friedrichshagener FV, der damit den freien Platz in der Landesliga einnehmen würde.

Doch auch Dersim II will den juristischen Weg nach den Informationen von Gärtner weiter verfolgen und die Entscheidung nicht akzeptieren. Ein Statement von Dersim II steht noch aus.

Hürtürkel: Insolvenzfall bleibt unter Beobachtung

Der dritte Brennpunkt betrifft den BSV Hürtürkel. Im Zusammenhang mit dem laufenden Insolvenzverfahren hat der Verein dem Berliner Fußball-Verband nach Angaben von Joachim Gärtner mitgeteilt, sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt beglichen zu haben. Zudem habe der Verein erklärt, dass das zuständige Amtsgericht deshalb keine Löschung aus dem Vereinsregister vornehmen werde.

Eine entsprechende Bestätigung des Amtsgerichts liegt dem BFV nach Aussage Gärtners bislang allerdings nicht vor.

Sollte es wider Erwarten doch noch zu einer nachträglichen Löschung des Vereins aus dem Vereinsregister kommen, müssten die betroffenen Staffeln entsprechend angepasst werden. Nach aktuellem Stand rechnet Gärtner jedoch nicht mit einem solchen Szenario.

Entscheidungen stehen weiter aus

Auch wenn das Verbandsgericht den Einsprüchen der VSG Altglienicke II und des BSV Dersim II nach Angaben von Joachim Gärtner keine Erfolgsaussichten einräumt, ist in beiden Fällen das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Beide Vereine wollen ihre Verfahren weiterführen. Parallel bleibt abzuwarten, ob sich im Fall des BSV Hürtürkel durch eine mögliche Entscheidung des Amtsgerichts noch Veränderungen ergeben.

Damit bleiben gleich drei juristische Baustellen ein Unsicherheitsfaktor für die endgültigen Staffeleinteilungen im Berliner Amateurfußball.

VSG Altglienicke II

BSV Dersim II

BSV Hürtürkel