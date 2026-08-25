Dreimal am Abgrund – dann rettet Zielinski die Wölfe

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Es war einer dieser Pokalabende, an denen irgendwann jede vernünftige Ordnung verloren geht. Dreimal lag der VfL Wolfsburg beim VSG Altglienicke zurück, dreimal stand der Bundesliga-Absteiger bedenklich nahe vor einem Erstrunden-Aus – und dreimal fand er einen Weg zurück. Als nach 120 Minuten und einem ausufernden Elfmeterschießen endlich Schluss war, jubelten die Wölfe über den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Das 3:3 nach Verlängerung und 6:5 im Elfmeterschießen war allerdings weniger Ausdruck spielerischer Überlegenheit als ein Beleg erstaunlicher Widerstandskraft.

Dabei hatte Trainer Tobias Strobl seine Mannschaft nach dem 1:0 bei Hannover 96 auf vier Positionen verändert. Kento Shiogai, Alexander Bernhardsson, Fischer und Jonas Adjetey rückten für Fraser Hornby, Yannick Gerhardt, Saël Kumbedi und Elvis Rexhbecaj in die Startelf. Für Bernhardsson war es der erste Einsatz im Wolfsburger Trikot.

Der Mann des letzten Aktes hieß Jakub Zielinski. Ausgerechnet Zielinski. Der Wolfsburger Torhüter hatte Altglienicke in der zweiten Halbzeit mit einem missglückten Pass das 2:1 praktisch geschenkt. Später hielt er zwei Elfmeter. Kilian Fischer verwandelte schließlich den entscheidenden Versuch und beendete einen Abend, der für Wolfsburg beinahe zu einem jener Pokalspiele geworden wäre, an die man sich noch Jahre später mit Unbehagen erinnert.

Doch zunächst spielte Altglienicke so, als sei der Unterschied zwischen Regionalliga und 2. Bundesliga lediglich eine statistische Randnotiz. Bereits nach zwei Minuten musste Zielinski gegen Jonas Nietfeld retten, vier Minuten später war er machtlos. Lennart Czyborra legte einen langen Ball ab, Nietfeld vollendete aus kurzer Entfernung zum 1:0.

Wolfsburg hatte anschließend den Ball, Altglienicke zunächst die besseren Argumente. Der VfL arbeitete sich nur mühsam durch die Berliner Defensive und versuchte es deshalb zunehmend aus der Entfernung. Muhammed Damar, der auffällige Fabian Reese und Joakim Mæhle prüften Luis Zwick, doch der Torhüter des Regionalligisten hielt seinen Kasten sauber. Auch Bernhardsson scheiterte mit einem Kopfball.

So ging der Zweitligist mit einem Rückstand in die Kabine – und Strobl reagierte drastisch. Gleich dreimal wechselte er zur Pause: Maximilian Arnold, Rexhbecaj und Kumbedi kamen. Vor allem Arnolds Einwechslung sollte den Abend verändern.

Arnold weigert sich, das Spiel verloren zu geben

Zehn Minuten nach Wiederbeginn nahm der Wolfsburger Kapitän aus rund 30 Metern Maß. Sein Schuss schlug über den Pfosten zum 1:1 ein. Es war ein Treffer, der dem VfL eigentlich Sicherheit hätte geben sollen. Doch dieses Spiel verweigerte sich jeder Normalität.

In der 71. Minute wollte Zielinski einen Rückpass Fischers weiterleiten und spielte den Ball direkt zu Jonas Saliger. Das Tor war leer, Saliger musste nur noch einschieben. Altglienicke führte wieder – und der Favorit stand erneut unter gewaltigem Druck.

Wieder war es Arnold, der sich dagegen wehrte. In der 83. Minute verwandelte er einen Freistoß direkt zum 2:2. Zwei Tore aus der Distanz, zweimal hatte der Kapitän einen Rückstand beseitigt. Damar hätte die Verlängerung anschließend noch verhindern können, scheiterte in der Nachspielzeit aber zweimal an Zwick.

Auch in den zusätzlichen 30 Minuten änderte sich das Grundmuster kaum. Wolfsburg hatte mehr vom Spiel, Altglienicke wartete geduldig auf Fehler. Und bekam ihn.

Diesmal verlor Arnold kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball. Der eingewechselte Mehmet Ibrahimi nahm das Geschenk an und traf in der 109. Minute zum 3:2. Zum dritten Mal an diesem Abend lag der Viertligist vorne. Die Sensation war nun nur noch wenige Minuten entfernt.

Aber auch diesen Rückstand überlebten die Wölfe. Nach einer Ecke von Arnold brachte Reese den Ball noch einmal gefährlich vor das Tor, Hauke Wahl hielt das Knie hinein – 3:3 in der 117. Minute. Es war der dritte Wolfsburger Ausgleich. Und noch immer war dieser Abend nicht vorbei.

Vom Patzer zum Pokalhelden

Im Elfmeterschießen schien Wolfsburg zunächst wieder auf die nächste Katastrophe zuzusteuern. Sieben Schützen hatten getroffen, ehe Reese scheiterte. Altglienicke bekam die große Gelegenheit, die Geschichte dieses Abends endgültig zu schreiben.

Dann begann Zielinskis persönliche Wiedergutmachung.

Der 20-Jährige parierte gegen Sven Sonnenberg und hielt Wolfsburg damit im Wettbewerb. Später scheiterte auch Ibrahimi am VfL-Torhüter. Fischer bekam schließlich die Gelegenheit, den Irrsinn zu beenden – und nutzte sie. Wolfsburg war weiter.

Altglienicke blieb dagegen nur die Grausamkeit eines beinahe perfekten Pokalabends. Der Regionalligist hatte den Favoriten dreimal in Rückstand gebracht, sich auch von zwei außergewöhnlichen Arnold-Treffern nicht abschütteln lassen und war der Sensation bis ins Elfmeterschießen hinein nahegekommen.

Für den VfL wiederum dürfte dieser Abend kaum als Beweis eigener Stärke taugen. Zu viele Fehler, zu wenig Klarheit und ein Gegner, der die Wolfsburger Schwächen immer wieder offenlegte. Doch Pokalspiele kennen am Ende nur eine wirklich wichtige Grenze: ausgeschieden oder weiter. Wolfsburg steht in der zweiten Runde.

Und manchmal ist das nach einem solchen Abend tatsächlich schon genug.