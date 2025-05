Dreimal Alu: Erlbacher Chancenwucher wird bitter bestraft

Herber (Aufstiegs-) Rückschlag für den SV Erlbach. Die Kicker aus dem Holzland kamen bei Türkspor Augsburg nicht über ein mageres 0:0-Remis nicht hinaus. Damit sind die Oberbayern auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen und mussten den am Samstag siegreichen FC Memmingen vorbeiziehen lassen. Vor dem Schlagerduell gegen den FC Pipinsried haben die Lechner-Schützlinge nun drei Punkte Rückstand auf die Kicker aus dem Dachauer Hinterland und zudem das Hinspiel mit 0:2 in den Sand gesetzt.

"Unsere Ausgangsposition hat sich nach den beiden unnötigen Unentschieden natürlich verschlechtert,. Wie schon in der Vorwoche gegen Unterhaching II haben wir es heute nicht geschafft, eine Vielzahl an Möglichkeiten zu verwerten", grantelte Erlbachs spielender Co-Trainer Maximilian Sammereier, der sich aber mit der in den ersten 45 Minuten gezeigten Leistung hochzufrieden zeigte: "Wir haben eine ganz starke erste Halbzeit gespielt. Sebastian Hager hat zweimal die Latte getroffen, zudem hatten wir noch drei, vier hochkarätige Möglichkeiten. Der Gegner hatte auch nach einem Konter eine sehr gute Chance, aber eigentlich hätte es zur Pause 4:1 stehen müssen."