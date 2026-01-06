Dreikönigsturnier Wasseralfingen: Schwabsberg krönt langen Hallentag

Das 48. Dreikönigsturnier in der Wasseralfinger Talsporthalle hat am heutigen Dienstag eindrucksvoll gezeigt, warum dieses Hallenturnier zu den festen Größen im regionalen Fußballkalender zählt. 15 Mannschaften, aufgeteilt in drei Gruppen, spielten über zehn Minuten pro Partie mit Rundumbande einen Turniertag, der von frühem Morgen bis in den Nachmittag hinein keine Pause kannte. Am Ende setzte sich die DJK Schwabsberg-Buch durch und gewann das Finale gegen den TSV Westhausen mit 4:2.

Gruppe 2: Hüttlingen marschiert, Unterkochen bleibt dran Die Gruppe 2 gehörte dem TSV Hüttlingen. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 12:6 Toren zog Hüttlingen souverän ins Viertelfinale ein. Der FV 08 Unterkochen folgte mit sieben Punkten und zeigte besonders in den direkten Duellen defensive Stabilität. Dahinter kämpften SV Lauchheim und der U19 des TSV Essingen um die Plätze, während der SSV Aalen II mit nur einem Punkt früh den Anschluss verlor.

Gruppe 1: Aalen und Abtsgmünd setzen frühe Zeichen In der Gruppe 1 prägten der VfR Aalen und die TSG Abtsgmünd das Geschehen. Beide Teams beendeten die Vorrunde mit jeweils zehn Punkten. Die U19 des VfR Aalen überzeugte mit 16:4 Toren, unter anderem durch klare Siege gegen den TSV Böbingen und die DJK-SG Wasseralfingen. Abtsgmünd blieb mit 13:4 Toren ebenso stabil und setzte sich in den direkten Duellen konsequent durch. Dahinter folgte die DJK Schwabsberg-Buch mit sechs Punkten, die sich über mehrere enge Spiele in die K.-o.-Runde arbeitete.

Gruppe 3: Westhausen dominant, Viktoria offensiv

In der Gruppe 3 setzte der TSV Westhausen mit zwölf Punkten und 15:4 Toren ein klares Ausrufezeichen. Die Mannschaft spielte konstant und ließ kaum Chancen zu. FV Viktoria Wasseralfingen überzeugte offensiv mit 17 Treffern und erreichte mit neun Punkten ebenfalls sicher die Endrunde. FC Matzenbach folgte mit sechs Punkten, während SSV Aalen und SG Hohenstadt/Untergröningen am Tabellenende blieben.

Viertelfinale: Favoriten geraten unter Druck

Die K.-o.-Phase begann mit Überraschungen. Der VfR Aalen, einer der stärksten Vorrundenteams, unterlag im Viertelfinale der DJK Schwabsberg-Buch mit 1:3. TSG Abtsgmünd setzte sich erst im Neunmeterschießen gegen den TSV Hüttlingen durch. Der TSV Westhausen bestätigte seine Form mit einem 5:2 gegen den FC Matzenbach, während der FV 08 Unterkochen Viktoria Wasseralfingen mit 2:0 ausschaltete.

Halbfinale: Nerven entscheiden

Im Halbfinale zeigte sich die ganze Härte des Turnierformats. DJK Schwabsberg-Buch rang TSG Abtsgmünd in einem intensiven Spiel mit 6:5 nach Neunmeterschießen nieder. Zudem dazu setzte sich der TSV Westhausen knapp mit 3:2 gegen den FV 08 Unterkochen durch. Beide Partien machten deutlich, wie schmal der Grat zwischen Ausscheiden und Finaleinzug war.

Spiel um Platz drei: Unterkochen bleibt stabil

Im Spiel um Platz drei behielt der FV 08 Unterkochen gegen die TSG Abtsgmünd die Oberhand. Mit einem 5:2 sicherte sich Unterkochen den dritten Platz und schloss den Turniertag mit einem klaren Erfolg ab.

Finale: Schwabsberg behält die Kontrolle

Das Finale zwischen der DJK Schwabsberg-Buch und dem TSV Westhausen brachte noch einmal alles zusammen, was dieses Turnier auszeichnet. Westhausen hielt lange dagegen, doch Schwabsberg blieb effizient und setzte sich mit 4:2 durch. Nach einem langen Tag mit mehreren K.-o.-Spielen zeigte die Mannschaft die nötige Ruhe, um den entscheidenden Schritt zu gehen.

Ein Turnier ohne Leerlauf

Das 48. Dreikönigsturnier in Wasseralfingen bestätigte seinen Ruf als kompaktes, intensives Hallenturnier. Die Mischung aus Tradition, Rundumbande und dichtem Spielplan verlangte den Teams physisch wie mental alles ab. Mit der DJK Schwabsberg-Buch steht ein verdienter Sieger fest, der sich nicht nur durch Ergebnisse, sondern durch Konstanz über den gesamten Turniertag hinweg auszeichnete.