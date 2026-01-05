Dreikönigsturnier in Wasseralfingen: Tradition trifft Tempo

Wenn am morgigen Dienstag, 6. Januar 2026, die ersten Bälle durch die Rundumbande der Wasseralfinger Talsporthalle laufen, beginnt eines der traditionsreichsten Hallenturniere der Region. Das 48. Dreikönigsturnier des DJK-SV Wasseralfingen vereint 15 Herrenmannschaften, kurze Spielzeiten von zehn Minuten und einen Modus, der keine Schonfrist kennt. In drei Fünfergruppen wird der Grundstein gelegt, ehe Viertelfinale, Halbfinale und Finale den Turniertag in eine kompakte Entscheidungsschleife ziehen. Es ist ein Turnier, das seit Jahrzehnten vom Rhythmus lebt – und genau daraus seine Spannung zieht.

Der Modus: Drei Gruppen, schneller Schnitt 15 Teams treten in drei Gruppen gegeneinander an. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für die K.-o.-Phase. Ab dem Viertelfinale gibt es keinen Puffer mehr. Wer den Moment verpasst, scheidet aus. Der Turnierplan ist eng getaktet, die Übergänge zwischen Vorrunde und Endrunde sind kurz – ein Format, das mentale Wachheit belohnt.

Die Bühne: Talsporthalle als Beschleuniger Die Wasseralfinger Talsporthalle ist mehr als Austragungsort. Rundumbande, enge Wege, unmittelbare Nähe zwischen Spielfeld und Tribüne: Hier wird Tempo nicht nur gespielt, sondern spürbar. Zehn Minuten pro Partie verdichten jede Begegnung. Fehler werden sofort sichtbar, gute Phasen müssen konsequent genutzt werden. Das Dreikönigsturnier ist damit weniger Marathon als Sprint – mit vielen Kurven.

Gruppe 1: Gastgeber, Klassiker und erste Reibung

In der Gruppe 1 treffen DJK Schwabsberg-Buch, TSV Böbingen, TSG Abtsgmünd, VfR Aalen und der Gastgeber DJK-SG Wasseralfingen aufeinander. Diese Konstellation verbindet lokale Rivalität mit unterschiedlichen Spielansätzen. Der Auftakt setzt sofort ein Zeichen: 09:00 Uhr eröffnet DJK-SG Wasseralfingen gegen DJK Schwabsberg-Buch. Kurz darauf folgen weitere direkte Duelle, etwa 09:33 Uhr TSG Abtsgmünd gegen VfR Aalen. Spätestens mit 12:18 Uhr TSV Böbingen gegen DJK-SG Wasseralfingen ist klar, dass diese Gruppe keine Ruhe kennt.

Gruppe 2: Dichte, Duelle, Durchmarsch möglich

FV 08 Unterkochen, TSV Hüttlingen, SV Lauchheim, SSV Aalen II und TSV Essingen bilden die Gruppe 2. Hier trifft Breite auf Struktur, Nachwuchs auf Routine. Der Start erfolgt um 09:11 Uhr mit SSV Aalen II gegen TSV Hüttlingen. Die Folgepartien reihen sich ohne Atempausen aneinander. Spiele wie 11:56 Uhr TSV Hüttlingen gegen FV 08 Unterkochen oder 13:02 Uhr TSV Essingen gegen TSV Hüttlingen können die Tabelle binnen Minuten kippen.

Gruppe 3: Namen, Dynamik und offene Rechnungen

SG Hohenstadt/Untergröningen, TSV Westhausen, SSV Aalen, FC Matzenbach und FV Viktoria Wasseralfingen bilden die Gruppe 3. Hier steht frühe Klarheit gegen späte Wucht. Der erste Impuls kommt um 09:22 Uhr mit FV Viktoria Wasseralfingen gegen FC Matzenbach, gefolgt von 09:55 Uhr SSV Aalen gegen SG Hohenstadt/Untergröningen. Mit 12:40 Uhr TSV Westhausen gegen FV Viktoria Wasseralfingen schließt sich der Kreis der direkten Vergleiche.

Die K.-o.-Phase: Der Turnierkern

Ab 14:30 Uhr beginnt das Viertelfinale: Erster Gruppe 1 gegen den besten Gruppendritten, Erster Gruppe 2 gegen Zweiter Gruppe 1, Erster Gruppe 3 gegen den zweitbesten Gruppendritten, Zweiter Gruppe 2 gegen Zweiter Gruppe 3. Ab hier zählt nur noch das Ergebnis. Die Halbfinals folgen um 15:14 Uhr und 15:25 Uhr, das Spiel um Platz drei um 15:36 Uhr. Das Finale ist für 15:47 Uhr angesetzt – zehn Minuten, die über den Turniersieg entscheiden.

Ausblick: Ein Tag, der keine Pausen kennt

Das 48. Dreikönigsturnier lebt von seiner Klarheit: viele Spiele, kurze Zeit, unmittelbare Entscheidungen. Die Rundumbande beschleunigt jede Aktion, der Modus verschärft jede Phase. Wer am Ende jubelt, hat nicht nur fußballerisch überzeugt, sondern den Tag strukturiert überstanden. Wasseralfingen ist bereit – und mit ihm ein Turnier, das Tradition und Tempo zu einer dichten Hallenerfahrung verbindet.