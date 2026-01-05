Dreikönigsturnier in Oberelchingen: Ein Hallentag ohne Atempause

Wenn am morgigen Dienstag, 6. Januar 2026, in der Brühlhalle in Elchingen der Ball rollt, steht der regionale Fußball ganz im Zeichen eines der kompaktesten Hallenturniere der Umgebung. Das Dreikönigsturnier des SV Oberelchingen vereint 14 Herrenmannschaften, aufgeteilt in zwei Siebenergruppen, und führt sie in ein Format, das keine Pausen kennt. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein durchgehender Spielplan vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag und eine Halle, in der jede Aktion unmittelbare Wirkung entfaltet, prägen diesen Turniertag.

Ein Turnier mit hohem Takt und klarer Struktur Der Modus des Dreikönigsturniers ist ebenso einfach wie fordernd. In beiden Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft gegen jede. Die Tabellen entscheiden nicht nur über Platzierungen, sondern unmittelbar über den Einzug in die Endrunde. Die jeweils besten zwei Teams erreichen die Halbfinals, die Drittplatzierten spielen um Platz fünf, ehe Spiel um Platz drei und Finale den sportlichen Abschluss bilden. Zehn Minuten Spielzeit lassen kein taktisches Abtasten zu. Wer hier bestehen will, muss vom ersten Anstoß an präsent, klar und konsequent agieren.

Gruppe A: Breite Klasse und bekannte Namen

Die Gruppe A bringt eine Vielzahl unterschiedlicher Spielanlagen zusammen. Mit der SGM Aufheim Holzschwang, der TSG Söflingen, dem SV Thalfingen, der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, dem SV Esperia Italia Neu-Ulm, dem FC Birumut Ulm sowie dem VfL Ulm/Neu-Ulm treffen Mannschaften aufeinander, die sowohl aus dem Ulmer Raum als auch aus dem direkten Umland stammen. Diese Konstellation sorgt für kurze Wege, viele bekannte Gesichter und intensive Duelle. Der enge Spielrhythmus verlangt den Teams nicht nur körperliche Frische ab, sondern auch die Fähigkeit, sich innerhalb weniger Minuten auf neue Gegner einzustellen.

Gruppe B: Gastgeber im Fokus, Konkurrenz dicht dahinter

In der Gruppe B richtet sich der Blick naturgemäß auf den SV Oberelchingen. Der Gastgeber misst sich mit dem TSV Langenau, der SG Langenau II, der SpVgg Au/Iller, den TSF Ludwigsfeld, dem ESC Ulm sowie dem SC Türkgücü Ulm. Diese Gruppe vereint erfahrene Mannschaften mit hoher Hallenroutine und Teams, die ihre Stärken aus Tempo und Physis ziehen. Für Oberelchingen bedeutet das Turnier nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch Verantwortung vor heimischem Publikum. Jeder Auftritt wird genau verfolgt, jeder Punkt muss erarbeitet werden.

Der Spielplan als Belastungstest

Der Turniertag beginnt bereits um 9 Uhr und entwickelt von Beginn an einen dichten Rhythmus. Spiel folgt auf Spiel, Erholungsphasen bleiben kurz, Anpassungen müssen schnell erfolgen. Diese Taktung macht das Dreikönigsturnier zu einem mentalen wie physischen Prüfstein. Mannschaften müssen nicht nur einzelne Partien gewinnen, sondern über viele Begegnungen hinweg Stabilität zeigen. Gerade in den späteren Gruppenspielen zeigt sich, wer die Konzentration halten kann und wer dem Tempo Tribut zollen muss.

Die K.-o.-Phase als sportliche Verdichtung

Ab dem Nachmittag verdichtet sich das Turnier spürbar. Mit den Halbfinals beginnt eine Phase ohne Korrekturmöglichkeit. Zehn Minuten entscheiden dann über Einzug ins Finale oder den Weg ins Spiel um Platz drei. Fehler lassen sich nicht ausgleichen, Führungen müssen verwaltet, Rückstände sofort beantwortet werden. Diese Zuspitzung ist der Kern des Turniers und verleiht dem Geschehen eine besondere Schärfe.

Ein Hallentag mit klarer Identität

Das Dreikönigsturnier des SV Oberelchingen steht für Hallenfußball in seiner reinen Form. Kurze Spielzeiten, viele Begegnungen, ein enger Raum und unmittelbare Entscheidungen prägen das Geschehen. Die Brühlhalle wird dabei zum Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer aus der gesamten Region. Ohne große Inszenierung, aber mit sportlicher Intensität entsteht ein Turniertag, der genau das liefert, was Hallenfußball ausmacht: Tempo, Nähe und die ständige Möglichkeit, dass ein einziger Moment alles verändert.

Ausblick auf den Entscheidungstag

Wenn am frühen Abend das Finale angepfiffen wird, liegt ein langer und intensiver Turniertag hinter den Beteiligten. Dann haben sich jene Mannschaften durchgesetzt, die über Stunden hinweg Konzentration, Disziplin und Effizienz bewahrt haben. Das Dreikönigsturnier in Oberelchingen verspricht keinen lauten Glanz, sondern eine dichte sportliche Erzählung, die sich aus vielen kurzen, intensiven Kapiteln zusammensetzt.