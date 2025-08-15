Andy Hebler 2016 in der Landespokalpartie gegen Briesen. – Foto: Marcel Ohnrich

„Dreiklassenunterschied darf nicht zum Leichtsinn verführen" Der Oberligist VfB Krieschow tritt morgen in der ersten Runde des Landespokal beim FV Blau-Weiß 90 Briesen aus der Landesklasse an. Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd LK Ost Brandenburg Landespokal BRB Krieschow FV Blau-Weiß

Am morgigen Samstag steht für den Oberligisten VfB 1921 Krieschow die erste Hauptrunde des FLB-Landespokals auf dem Programm. Um 15 Uhr gastieren die Lausitzer im Siegmund-Balzer-Waldstadion beim Landesklassisten FV Blau-Weiß 90 Briesen.

Morgen, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß VfB 1921 Krieschow Krieschow 15:00 live PUSH





Auf dem Papier trennen beide Teams drei Spielklassen – doch wer daraus auf ein leichtes Spiel schließt, könnte böse überrascht werden. Die Gastgeber aus dem Odervorland bezeichnen sich selbst als „Macht aus dem Odervorland“ und sind ein etablierter Verein in Ostbrandenburg. Bekannt für engagierte Nachwuchsarbeit und ein familiäres Vereinsleben, setzt Briesen in der ersten Mannschaft auf eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Routiniers mit höherklassiger Vergangenheit – unter anderem beim FSV Union Fürstenwalde und weiteren Clubs der Region.

Dass sie offensiv brandgefährlich sein können, bewiesen die Blau-Weißen bereits in der Pokalvorrunde mit einem 10:3-Kantersieg gegen den eine Klasse höher spielenden SV Grün-Weiß Lübben. Auch die Historie spricht für Briesen: In zwei bisherigen Landespokalduellen gegen den VfB setzten sie sich beide Male durch – 2015 mit 2:1 und 2016 mit 3:2. Krieschow wartet damit noch auf den ersten Pokalerfolg gegen diesen Gegner. Für den VfB ist die Favoritenrolle dennoch eindeutig – auch wenn die bittere 1:2-Heimniederlage zum Ligastart gegen den FC Einheit Wernigerode gezeigt hat, dass Selbstläufer im Fußball nicht existieren. Das Spiel wurde intern aufgearbeitet und ausführlich analysiert. Jeder Gegner, insbesondere im Pokal, wittert seine Chance, den Favoriten zu ärgern.