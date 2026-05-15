Dreikampf und Abstiegsangst: Franken vor dem nächsten Beben

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Aramäer Heilbronn geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 4:0 in Erlenbach war ein klares Zeichen eines Titelkandidaten, der im richtigen Moment an Schärfe gewinnt. Mit 55 Punkten steht Aramäer punktgleich mit der Spitze und weiß: Jeder Ausrutscher könnte in diesem Dreikampf entscheidend sein. Sportfreunde Untergriesheim haben beim 7:0 gegen Markelsheim/Elpersheim eindrucksvoll Selbstvertrauen getankt. Mit 29 Punkten ist die Lage aber weiter angespannt. Für die Gäste geht es um dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf, für Aramäer um die Verteidigung der Titelchance. Es ist ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Tabellenzielen – und genau deshalb mit enormer Spannung.

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Für die bereits abgestiegene SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim geht es sportlich nur noch um einen würdigen Abschied. Das 0:7 in Untergriesheim war ein weiterer tiefer Schlag in einer bitteren Saison. Vor eigenem Publikum soll nun wenigstens Haltung gezeigt werden. Sportfreunde Lauffen reisen nach dem dramatischen 2:1 gegen TG Böckingen mit viel Rückenwind an. 50 Punkte bedeuten zwar vier Zähler Rückstand auf das Spitzentrio, doch im Endspurt ist noch genug möglich, um Druck auszuüben. Für Lauffen ist dieses Spiel Pflicht und Chance zugleich: Wer oben dranbleiben will, darf gegen das Schlusslicht nichts liegenlassen. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TG Böckingen TG Böckingen FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:00 live PUSH

Dieses Duell ist eines der elektrisierendsten des Spieltags. TG Böckingen hat bei der 1:2-Niederlage in Lauffen spät den Knockout kassiert und dadurch an Boden verloren. Mit 47 Punkten ist noch vieles möglich, aber der Druck ist nun deutlich gewachsen. Zuhause muss eine Antwort her. FC Union Heilbronn dagegen strotzt nach dem 6:0 gegen TSV Neuenstein vor Selbstbewusstsein. 55 Punkte, dazu eine starke Tordifferenz – Union steht mittendrin im Meisterrennen. In Böckingen wartet nun aber kein einfacher Gang. Die Gastgeber brauchen selbst dringend Punkte. Es ist ein Spitzenspiel mit viel Wucht, viel Nervosität und möglicherweise enormer Bedeutung für die Schlussgerade. ---

Für den TSV Neuenstein wird die Lage immer bedrohlicher. Das 0:6 bei FC Union Heilbronn war nicht nur eine Niederlage, sondern ein schwerer Schlag für Moral und Torverhältnis. Mit 20 Punkten steckt der Aufsteiger tief im Keller und braucht dringend einen Sieg, um die Hoffnung am Leben zu halten. Der FSV Friedrichshaller SV kommt mit reichlich Offensivkraft. Das 5:1 gegen SG Stetten/Kleingartach war ein überzeugender Auftritt, der die Mannschaft auf 43 Punkte brachte. Damit ist der Blick eher nach oben als nach unten gerichtet. Gerade das macht die Gäste gefährlich. Neuenstein steht unter Zwang, Friedrichshall kann mit Selbstvertrauen und Tempo auftreten. ---

Für SG Stetten/Kleingartach ist dieses Heimspiel fast schon ein Schlüsselspiel. Nach dem 1:5 in Friedrichshall stehen die Gastgeber weiter bei 20 Punkten und damit tief im Tabellenkeller. Ein weiterer Rückschlag würde die Lage dramatisch verschärfen. Zuhause muss nun endlich ein Befreiungsschlag her. TSV Botenheim hat mit dem 2:0 gegen Sindringen/Ernsbach einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 32 Punkte verbessert. Doch in dieser Liga ist auch das noch kein Ruhekissen. Für Botenheim wäre ein Auswärtssieg Gold wert, um sich weiter aus der Gefahrenzone zu schieben. Für Stetten/Kleingartach geht es um weit mehr: um Hoffnung, um Luft und um den Glauben an den Klassenerhalt. ---

TSV Pfedelbach hatte spielfrei und konnte zusehen, wie das Spitzentrio enteilt ist. Mit 43 Punkten ist die Saison weiterhin ordentlich, doch nach oben wird es enger. Gerade deshalb muss zuhause wieder ein Sieg her, wenn die Mannschaft im oberen Bereich präsent bleiben will. SG Sindringen/Ernsbach verlor zuletzt 0:2 in Botenheim und steht mit 33 Punkten auf Rang neun. Das klingt solide, ist aber in dieser verdichteten Tabelle alles andere als beruhigend. Ein weiterer Fehltritt könnte die Unruhe sofort zurückbringen. Pfedelbach spielt um Anschluss nach oben, Sindringen/Ernsbach um Distanz nach unten. Das macht dieses Spiel zu einem unangenehmen, womöglich zähen, aber sehr wichtigen Duell. ---

Die SGM Mulfingen/Hollenbach hatte zuletzt spielfrei und steht mit 35 Punkten auf Rang acht – genau an jener Marke, bis zu der laut Tabellensituation noch niemand wirklich frei atmen darf. Ein Heimsieg wäre deshalb enorm wertvoll, um sich weiter vom Keller zu lösen. SV Wachbach unterlag FSV Schwaigern mit 0:3 und steckt mit 31 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf. Für die Gäste zählt inzwischen fast jeder Punkt doppelt. Gerade deshalb ist dieses Spiel so brisant: Mulfingen/Hollenbach kann Ruhe schaffen, Wachbach dringend benötigten Boden gutmachen. Vieles spricht für eine Partie, in der weniger Schönheit als Widerstandskraft und Nerven entscheiden könnten. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern TSV Erlenbach Erlenbach 15:00 PUSH