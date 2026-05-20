Dreikampf ums Glück: Wer packt den Aufstieg?

Der Titelkampf in der Kreisliga Mitte-Nord im Emsland steuert auf ein Finale zu, wie es spannender kaum sein könnte. Drei Mannschaften, zwei Nachholspiele und nur ein direkter Aufstiegsplatz, die Ausgangslage vor den letzten Entscheidungen der Saison 2025/26 ist dramatisch. Tabellenführer ist derzeit der SV Raspo Lathen mit 50 Punkten aus 25 Spielen und einem Torverhältnis von +27. Dahinter lauern der SV Flechum mit 48 Punkten aus 24 Partien sowie der FC Wesuwe mit 47 Zählern aus ebenfalls 24 Spielen.
Besonders brisant: Sowohl Flechum als auch Wesuwe haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten damit den Druck auf Spitzenreiter Lathen vor dem finalen Spieltag massiv erhöhen.
Der FC Wesuwe eröffnet die heiße Phase mit dem Nachholspiel des 25. Spieltags gegen die SG Stavern/Apeldorn. Rein tabellarisch scheint Wesuwe favorisiert, doch die Partie birgt Risiken. Die SG steht mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld und hat mehrfach bewiesen, dass sie unangenehme Gegner ärgern kann.
Vor allem die Heim- und Auswärtsstatistik liefert interessante Hinweise. Wesuwe stellt bislang das stärkste Heimteam der Liga, auswärts dagegen reicht es lediglich zu Rang sechs. Genau dort liegt die Unsicherheit im Titelrennen verborgen. Denn am letzten Spieltag wartet mit SV Sigiltra Sögel ein Gegner, gegen den das Hinspiel bereits 2:2 endete. Ein weiterer Ausrutscher könnte im Saisonfinale entscheidend sein.
Der SV Flechum wiederum geht mit einer fast gegensätzlichen Statistik in die Schlussphase. Zuhause steht das Team lediglich auf Rang fünf der Heimtabelle, auswärts allerdings ist Flechum die Nummer eins der Liga. Ein bemerkenswerter Gegensatz und möglicherweise ein ungünstiges Omen vor dem Heimfinale am 29. Mai gegen den abstiegsbedrohten FC Bockholte.
Zunächst wartet jedoch am Pfingstmontag das Nachholspiel beim SV Esterwegen. Flechum kann dort vorlegen und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Esterwegen steckt zwar im unteren Tabellenbereich fest, hat aber bereits mehrfach gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm zu bespielen ist.
Im Mittelpunkt des Saisonfinales steht jedoch der SV Raspo Lathen. Die Mannschaft hat nur noch eine Partie vor sich und die hat es in sich. Gegner am 29. Mai ist der SV Blau-Weiß Lorup. Das Hinspiel verlor Lathen überraschend mit 2:4. Zudem treffen zwei der stärksten Spezialisten der Liga aufeinander: Lathen ist das zweitbeste Heimteam, Lorup das drittbeste Auswärtsteam der Kreisliga Mitte-Nord. Einfach wird diese letzte Aufgabe also keinesfalls.
Die möglichen Szenarien könnten kaum vielfältiger sein:
Fest steht bereits jetzt: Mindestens einer der drei Titelkandidaten wird die Saison enttäuscht beenden. Der Meister steigt direkt in die Kreisliga Emsland auf. Der Zweitplatzierte muss aller Voraussicht nach in die Relegation gegen den SV Adler Messingen, einen Gegner, der mit der Aufstiegsrunde aus der Vorsaison noch unangenehme Erinnerungen verbindet. Und der Drittplatzierte? Der wird auf eine starke Saison zurückblicken und dennoch feststellen müssen, dass Platz drei im Fußball oft der bitterste Rang ist.
Die Formkurve spricht derzeit leicht für Wesuwe. In der aktuellen Formtabelle liegt der FC auf Rang zwei der Liga, während Flechum und Lathen zuletzt etwas weniger konstant punkteten. Doch in dieser Saison scheint jede Prognose gefährlich.
Eines allerdings ist sicher: Die Kreisliga Mitte-Nord erlebt ein Saisonfinale, das den Amateurfußball im Emsland genau so zeigt, wie ihn seine Anhänger lieben, emotional, unberechenbar und voller Drama bis zur letzten Minute.