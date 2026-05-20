Dreikampf ums Glück: Wer packt den Aufstieg? von Kabine & Kultur · Gestern, 07:00 Uhr · 0 Leser

Wer wird Meister?

Der Titelkampf in der Kreisliga Mitte-Nord im Emsland steuert auf ein Finale zu, wie es spannender kaum sein könnte. Drei Mannschaften, zwei Nachholspiele und nur ein direkter Aufstiegsplatz, die Ausgangslage vor den letzten Entscheidungen der Saison 2025/26 ist dramatisch. Tabellenführer ist derzeit der SV Raspo Lathen mit 50 Punkten aus 25 Spielen und einem Torverhältnis von +27. Dahinter lauern der SV Flechum mit 48 Punkten aus 24 Partien sowie der FC Wesuwe mit 47 Zählern aus ebenfalls 24 Spielen.

Besonders brisant: Sowohl Flechum als auch Wesuwe haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten damit den Druck auf Spitzenreiter Lathen vor dem finalen Spieltag massiv erhöhen. Der FC Wesuwe eröffnet die heiße Phase mit dem Nachholspiel des 25. Spieltags gegen die SG Stavern/Apeldorn. Rein tabellarisch scheint Wesuwe favorisiert, doch die Partie birgt Risiken. Die SG steht mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld und hat mehrfach bewiesen, dass sie unangenehme Gegner ärgern kann.

Vor allem die Heim- und Auswärtsstatistik liefert interessante Hinweise. Wesuwe stellt bislang das stärkste Heimteam der Liga, auswärts dagegen reicht es lediglich zu Rang sechs. Genau dort liegt die Unsicherheit im Titelrennen verborgen. Denn am letzten Spieltag wartet mit SV Sigiltra Sögel ein Gegner, gegen den das Hinspiel bereits 2:2 endete. Ein weiterer Ausrutscher könnte im Saisonfinale entscheidend sein. Der SV Flechum wiederum geht mit einer fast gegensätzlichen Statistik in die Schlussphase. Zuhause steht das Team lediglich auf Rang fünf der Heimtabelle, auswärts allerdings ist Flechum die Nummer eins der Liga. Ein bemerkenswerter Gegensatz und möglicherweise ein ungünstiges Omen vor dem Heimfinale am 29. Mai gegen den abstiegsbedrohten FC Bockholte.