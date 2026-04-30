Dreikampf um Relegation: Erlbach, Kirchanschöring & Pipinsried fiebern

Der FC Pipinsried hat sich nach einer schwächeren Phase nach der Winterpause wieder gefangen und ist weiterhin Anwärter auf den Regionalliga-Aufstieg. Zuhause gegen Deisenhofen sollen nun drei Punkte her, um die starke Form zu untermauern. – Foto: Bruno Haelke

Im Tabellenkeller bleibt Türkspor Augsburg im Kampf um den Relegationsplatz unter Druck. Hauzenberg liegt weiterhin fünf Punkte vor den Fuggerstädtern und hat damit die klar bessere Ausgangslage. Auch der TSV Kottern darf noch auf den direkten Klassenerhalt hoffen, ist dabei aber auf Schützenhilfe angewiesen: Die Allgäuer müssen ihre verbleibenden Partien gewinnen und zugleich auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

In der Bayernliga Süd geht es auf die Zielgerade und der Kampf um den Relegationsplatz zur Regionalliga Bayern spitzt sich zu. Da der TSV Landsberg rechnerisch nicht mehr einzuholen ist und Spitzenreiter TSV 1860 München II nicht aufstiegsberechtigt ist, liefern sich der SV Kirchanschöring, der SV Erlbach und der FC Pipinsried einen Dreikampf um das Aufstiegsrelegations-Ticket. Die beste Ausgangsposition hat Kirchanschöring mit 49 Punkten, dahinter lauern Erlbach mit 47 und Pipinsried mit 46 Zählern. Entschieden ist aber noch nichts: Jeder Punktverlust kann im engen Saisonfinale schwer wiegen.

Heute

Heute, 19:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig SV Erlbach SV Erlbach 19:30 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit dem SV Erlbach empfangen wir eine absolute Spitzenmannschaft der Bayernliga. Die Mannschaft ist durchweg mit Spielern besetzt, die Bayern- oder Regionalliga-Erfahrung mitbringen, und hat aus meiner Sicht keinen echten Schwachpunkt. Erlbach spielt ein sehr intensives Pressing, ist sehr gut organisiert und wird bei uns gewinnen müssen. Wir können dagegen befreit aufspielen. Deshalb erwarte ich ein temporeiches und intensives Spiel."

Personalien: Verzichten muss die Heimelf auf Noah Brill und Johannes Empl, dafür ist Leon Roth wieder voll einsatzfähig. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir sind sehr froh, dass wir am Freitag gegen Gundelfingen sehr gut gespielt und unsere schwierige Phase mit dieser Leistung und diesem Sieg überwunden haben. Jetzt hoffen wir, dass wir in Schwaig direkt nachlegen können. Mit Schwaig wartet der nächste sehr starke Aufsteiger auf uns, der gerade offensiv enorme individuelle Qualität mitbringt. Uns ist bewusst, dass wir wieder an unser absolutes Leistungsmaximum kommen müssen, wenn wir dort etwas holen wollen. Ich habe aber durchaus das Gefühl, dass uns das gelingen kann – und dann hoffen wir natürlich, etwas mit nach Hause zu nehmen." Personalien: Es fehlen weiterhin Lenny Thiel und Yannik Seils, zudem ist Christopher Obermeier nach seiner roten Karte weiter gesperrt. Freitag

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Am Freitag treffen wir auf einen Regionalligisten der kommenden Saison. Dazu erst einmal Glückwunsch auch von unserer Seite, der Aufstieg ist absolut hochverdient. Landsberg gehört zusammen mit den Löwen zu den stärksten Mannschaften der Liga und geht gegen uns als Aufsteiger natürlich als klarer Favorit ins Spiel. Schon im Hinspiel haben wir einen unbekümmerten Auftritt gezeigt, wurden aber sofort mit der Qualität einer Bayernliga-Topmannschaft konfrontiert. Landsberg war eiskalt und hat unsere Fehler konsequent bestraft. Mit Maxi Berwein haben sie zudem einen der Topspieler der Liga in ihren Reihen, der jederzeit den Unterschied machen kann. Summa summarum passt dort sehr vieles: Trainer, Mannschaft, Qualität. Trotzdem wollen wir am Freitag ein Fußballfest daraus machen. Wir haben nur noch drei Spiele und zwei Heimspiele vor uns, da werden wir alles reinlegen. Wir wollen noch einmal zeigen, dass wir zu Recht in diese Liga gehören. Und das geht nur, wenn man sich mit den Besten misst, genau das passiert am Freitag. Die Vorfreude ist deshalb sehr groß.“ Personalien: Der Kader wird voraussichtlich ähnlich aussehen wie zuletzt, wobei hinter zwei Spielern noch ein Fragezeichen steht. Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Am Freitag treffen wir mit Geretsried auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie sind sehr gut trainiert, haben eine klare Idee vom Fußball und setzen diese konsequent um. Das ist ein richtig guter Gegner mit viel Qualität in allen Bereichen. Wir freuen uns auf das Spiel, wollen wieder Intensität auf den Platz bringen und natürlich gewinnen. Die Jungs sollen in den letzten Spielen weiter Gas geben und alles raushauen." Personalien: Personell gibt es beim TSV Landsberg noch einige Fragezeichen. Mehrere Spieler sind verletzt oder angeschlagen, sodass sich wohl erst nach dem Abschlusstraining entscheiden wird, wer für die Partie tatsächlich zur Verfügung steht. Samstag

Der SV Kirchanschöring sitzt in der Pole Position im Rennen um den begehrten Regionalliga-Relegationsplatz. Durch den Ausfall von Top-Torjäger Jonas Kronbichler ist das Team von Thomas Leberfinger zwar empfindlich getroffen, wird aber dennoch alles daransetzen, die Saison maximal erfolgreich zu gestalten. – Foto: Marc Marasescu

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 live PUSH

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir freuen uns auf ein intensives Spiel gegen einen offensivstarken und zielstrebigen Gegner. Unser Ziel ist es, den dritten Tabellenplatz in den verbleibenden Spielen zu verteidigen und an die erfolgreichen letzten Wochen anzuknüpfen." Personalien: Personell gibt es eine positive Nachricht: Quentin Kehl kehrt in den Kader zurück. Hinter Dani Steimel steht dagegen noch ein Fragezeichen. Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Das Spiel gegen Geretsried war nicht einfach, gegen einen guten Gegner mit zwei wirklich sehr starken Stürmern. Wir hatten einen schwierigen Start und sind nach einer Standardsituation in Rückstand geraten. Umso besser hat mir die Reaktion der Mannschaft gefallen. Wir haben uns einige Chancen herausgespielt, diese zunächst nicht genutzt, aber bis zum Ende daran geglaubt und uns verdient mit einem Punkt belohnt. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Jetzt fahren wir nach Heimstetten. Sie gehören zusammen mit 1860 II und Landsberg meines Wissens zu den punktbesten Mannschaften der Rückrunde. Das ist ein top geführter Verein mit einem tollen Kader und einem guten Trainerteam, dort läuft sehr vieles sehr professionell ab. Sie haben einen klaren Plan, und wir wissen, was auf uns zukommt. Gleichzeitig ist es mir in den letzten drei Spielen bei allem Respekt fast egal, gegen wen wir spielen. Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen diese Saison maximal erfolgreich beenden und die letzten Schritte gemeinsam als Team gehen. Deshalb fahren wir selbstbewusst nach Heimstetten. Wir stehen zurecht dort in der Tabelle, wo wir stehen, und wollen uns auch dort in Form von Punkten belohnen.“ Personalien: Bis auf Matteo van de Wiel und Topscorer Jonas Kronbichler stehen Stand jetzt alle Spieler zur Verfügung. Kronbichler hatte sich am Samstag gegen Geretsried schwerer verletzt und wird dem Team bis auf Weiteres fehlen - ein schmerzhafter Ausfall für die Offensive.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir haben ein Heimspiel und bekommen es natürlich wieder mit einem schweren Gegner zu tun. Trotzdem wollen wir das Beste herausholen - unser klares Ziel sind drei Punkte. Personell sieht es gut aus: Der Kader ist weitgehend fit, größere Probleme gibt es aktuell nicht." Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Nach den zwei englischen Wochen und den anstrengenden Auswärtsspielen in Schalding und Kottern heißt es für uns jetzt erst einmal regenerieren. Dazu kam am Dienstag noch das Spiel gegen Pipinsried - das war insgesamt schon ein straffes Programm. Trotzdem muss ich sagen, dass wir das sehr gut gemacht haben und auch gestern am Ende noch einmal ordentlich Druck entwickeln konnten. Von daher sind wir zufrieden, wie wir durch diese Phase gekommen sind. Für das Wochenende müssen wir nun schauen, dass wir die angeschlagenen Spieler bestmöglich hinbekommen" Personalien: Manuel Meyer und Mario Szabo sind angeschlagen und konnten im Abschlusstraining nicht mitwirken, ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Sicher fehlen werden Hakki Yildiz mit Kreuzbandriss und Jan Reicherzer mit einem Innenbandanriss aus dem Schalding-Spiel, dazu kommen die Langzeitverletzten. Eine positive Nachricht gibt es aber auch: Hans Ratgeber hat seine Sprunggelenksprobleme überwunden und steht wieder zur Verfügung.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV Kottern TSV Kottern 15:00 PUSH

Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "Wir hätten theoretisch schon vor zwei Spieltagen faktisch absteigen können. Dass am drittletzten Spieltag noch immer eine minimale Chance auf den Klassenerhalt besteht, wollen wir als Motivation mitnehmen. Deshalb wollen wir unser Heimspiel gegen Kottern unbedingt gewinnen, um diese einprozentige Wahrscheinlichkeit auf das Erreichen der Relegation am Leben zu halten - natürlich immer vorausgesetzt, dass auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen entsprechend mitspielen." Personalien: Erfreulich ist, dass Ivan Martinovic seine Verletzung auskuriert hat und wieder zur Verfügung steht. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Nach der Aufholjagd in den vergangenen Wochen war die Heimniederlage am Samstag ein herber Dämpfer im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Die Ausgangslage ist jetzt natürlich alles andere als einfach. Nach dem Mammutprogramm der letzten Wochen konnten wir aber etwas regenerieren und wissen nun ganz klar: Wir müssen die letzten drei Spiele alle gewinnen - damit hat die Rechnerei ein Ende. Die Aufgabe bei Türkgücü München wird knifflig, ich warne ausdrücklich vor diesem Gegner. Türkgücü hat mit den beiden jüngsten Unentschieden aufhorchen lassen. Wir brauchen eine absolut seriöse und konzentrierte Leistung, wenn wir auswärts drei Punkte holen wollen." Personalien: Im Vergleich zu den Vorwochen wird sich am Spieltagskader voraussichtlich nicht viel verändern.

Coach Andi Maier und der TSV Kottern stehen unter Zugzwang: Drei Siege aus den verbleibenden drei Spielen sind nötig, um die Chance auf den direkten Klassenerhalt am Leben zu halten. – Foto: Simon Eiler

Sa., 02.05.2026, 17:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried FC Deisenhofen Deisenhofen 17:00 PUSH