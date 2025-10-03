Dreikampf um die Tabellenführung - Spich verliert Toptorjäger Fuchs

Eine besonders bittere Nachricht hat indes nicht direkt etwas mit dem kommenden Spieltag zu tun: Niklas Fuchs - bester Torjäger der vergangenen Saison für den 1. FC Spich II und Kapitän - musste am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt werden. Mittlerweile ist die Diagnose klar: Der 25-Jährige hat einen Kreuzbandriss erlitten. Seine Mannschaft empfängt ohne ihn den TuS Oberpleis II.

Die Saison der Kreisliga A Sieg ist noch jung - und doch sind langsam aber sicher echte Kräfteverhältnisse erkennbar. Schon jetzt kann jeder Punkt extrem wertvoll sein. Gerade, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Diese Situation gibt es am kommenden Wochenende an der Tabellenspitze und am -ende.

Dreikampf um die Tabellenführung

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Bergheim 1937 SV Bergheim Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 15:00 PUSH



Der Blick des 1. FC Spich wird am Wochenende mit Sicherheit auch Richtung Bergheim gehen, wo mit dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf aufeinander treffen. Bergheim ist aktuell mit 13 Punkten Tabellenführer, dahinter folgen mit jeweils zwölf Punkten Spich und die Sportfreunde. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen April setzte sich Bergheim spektakulär mit 7:5 durch. In dieser Saison scheint gerade die Abwehr des SVB sehr stabil zu sein, erst fünf Gegentore ließ das Team von Trainer Gerrit Pirotte zu. Auch ohne Spektakel - Spannung ist am Sonntag garantiert. TFC Inter und TuS Birk unter Zugzwang