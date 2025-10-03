Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der 1. FC Spich II muss in den kommenden Monaten auf Niklas Fuchs verzichten. – Foto: Christoph Tiroux
Dreikampf um die Tabellenführung - Spich verliert Toptorjäger Fuchs
Kreisliga A Sieg: Die Nachricht der Woche hat nichts mit dem Spielbetrieb zu tun. Niklas Fuchs fällt mit einem Kreuzbandriss aus und wird dem 1. FC Spich II entsprechend fehlen.
Die Saison der Kreisliga A Sieg ist noch jung - und doch sind langsam aber sicher echte Kräfteverhältnisse erkennbar. Schon jetzt kann jeder Punkt extrem wertvoll sein. Gerade, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Diese Situation gibt es am kommenden Wochenende an der Tabellenspitze und am -ende.
Eine besonders bittere Nachricht hat indes nicht direkt etwas mit dem kommenden Spieltag zu tun: Niklas Fuchs - bester Torjäger der vergangenen Saison für den 1. FC Spich II und Kapitän - musste am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt werden. Mittlerweile ist die Diagnose klar: Der 25-Jährige hat einen Kreuzbandriss erlitten. Seine Mannschaft empfängt ohne ihn den TuS Oberpleis II.
Der Blick des 1. FC Spich wird am Wochenende mit Sicherheit auch Richtung Bergheim gehen, wo mit dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf aufeinander treffen. Bergheim ist aktuell mit 13 Punkten Tabellenführer, dahinter folgen mit jeweils zwölf Punkten Spich und die Sportfreunde. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen April setzte sich Bergheim spektakulär mit 7:5 durch. In dieser Saison scheint gerade die Abwehr des SVB sehr stabil zu sein, erst fünf Gegentore ließ das Team von Trainer Gerrit Pirotte zu. Auch ohne Spektakel - Spannung ist am Sonntag garantiert.
Ganz andere Gedanken herrschen beim Spiel zwischen Inter Troisdorf und dem TuS Birk vor. Beide stehen mit vier Punkten in der Abstiegszone. Im vergangenen Jahr hatten Inter und der TuS als Aufsteiger jeweils eine sehr solide Runde gespielt, jetzt ist zu Beginn etwas Sand im Getriebe. Für Panik ist es logischerweise aber noch viel zu früh: Mit einem Sieg könnte man sich direkt wieder Richtung Tabellenmittelfeld schießen. Es ist alles noch extrem eng beieinander - trotzdem dürften beide Mannschaften eine Niederlage unbedingt vermeiden wollen.