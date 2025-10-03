 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielvorbericht
Der 1. FC Spich II muss in den kommenden Monaten auf Niklas Fuchs verzichten.
Der 1. FC Spich II muss in den kommenden Monaten auf Niklas Fuchs verzichten. – Foto: Christoph Tiroux

Dreikampf um die Tabellenführung - Spich verliert Toptorjäger Fuchs

Kreisliga A Sieg: Die Nachricht der Woche hat nichts mit dem Spielbetrieb zu tun. Niklas Fuchs fällt mit einem Kreuzbandriss aus und wird dem 1. FC Spich II entsprechend fehlen.

Die Saison der Kreisliga A Sieg ist noch jung - und doch sind langsam aber sicher echte Kräfteverhältnisse erkennbar. Schon jetzt kann jeder Punkt extrem wertvoll sein. Gerade, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Diese Situation gibt es am kommenden Wochenende an der Tabellenspitze und am -ende.

Eine besonders bittere Nachricht hat indes nicht direkt etwas mit dem kommenden Spieltag zu tun: Niklas Fuchs - bester Torjäger der vergangenen Saison für den 1. FC Spich II und Kapitän - musste am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt werden. Mittlerweile ist die Diagnose klar: Der 25-Jährige hat einen Kreuzbandriss erlitten. Seine Mannschaft empfängt ohne ihn den TuS Oberpleis II.

Dreikampf um die Tabellenführung

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:00

Der Blick des 1. FC Spich wird am Wochenende mit Sicherheit auch Richtung Bergheim gehen, wo mit dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf aufeinander treffen. Bergheim ist aktuell mit 13 Punkten Tabellenführer, dahinter folgen mit jeweils zwölf Punkten Spich und die Sportfreunde. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen April setzte sich Bergheim spektakulär mit 7:5 durch. In dieser Saison scheint gerade die Abwehr des SVB sehr stabil zu sein, erst fünf Gegentore ließ das Team von Trainer Gerrit Pirotte zu. Auch ohne Spektakel - Spannung ist am Sonntag garantiert.

TFC Inter und TuS Birk unter Zugzwang

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:15

Ganz andere Gedanken herrschen beim Spiel zwischen Inter Troisdorf und dem TuS Birk vor. Beide stehen mit vier Punkten in der Abstiegszone. Im vergangenen Jahr hatten Inter und der TuS als Aufsteiger jeweils eine sehr solide Runde gespielt, jetzt ist zu Beginn etwas Sand im Getriebe. Für Panik ist es logischerweise aber noch viel zu früh: Mit einem Sieg könnte man sich direkt wieder Richtung Tabellenmittelfeld schießen. Es ist alles noch extrem eng beieinander - trotzdem dürften beide Mannschaften eine Niederlage unbedingt vermeiden wollen.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
13:00live

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:15

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
12:30

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
15:15

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Niklas BienAutor