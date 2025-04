Dreikampf um die Spitze, Vierkampf gegen den Abstieg

Der Ostermontag bringt drei richtungsweisende Partien in der Oberliga Niedersachsen. Im Fokus stehen der Aufstiegskampf, in dem HSC Hannover einen Big Point landen will, sowie das Ringen um den Klassenerhalt – mit einem direkten Duell zwischen Wilhelmshaven und Vorsfelde. Auch für Schöningen und Oldenburg geht es um viel: oben wie unten.