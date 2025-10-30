 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Elvir Mesic führt mit Velbert das Feld an.
Elvir Mesic führt mit Velbert das Feld an. – Foto: SSVg Velbert 02

Dreikampf um die Spitze: Velbert, Homberg, Meerbusch im Fernduell

U17-Niederrheinliga: Die drei formstärksten Teams der Liga hausieren derzeit punktgleich an der Tabellenspitze. Die SSVg Velbert ist mit dem herausragenden Torverhältnis noch hauchzart vorne.

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Hochspannung um die begehrte Tabellenführung. Die SSVg Velbert würde mit einem Sieg bei den Sportfreunden Baumberg den Platz an der Sonne behaupten. Auch die beiden weiteren Vertreter aus dem Spitzentrio haben Auswärtsfahrten vor der Brust: Der TSV Meerbusch muss zum Topspiel gegen die SG Unterrath. Auch der VfB Homberg hat mit der Auswärtsfahrt zur DJK Arminia Klosterhardt einen Brocken vor sich. Im Keller treffen unterdessen die beiden Kellerkinder aufeinander. Der FSV Duisburg misst sich mit dem Wuppertaler SV, um jeweils auch den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

______________

So läuft der Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Abgesagt:

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Abgesagt

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00live

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

So., 02.11.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
10:30

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

So., 02.11.2025, 17:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
17:00

______________

So geht es weiter

10. Spieltag
09.11.25 TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
09.11.25 VfB Homberg - SG Unterrath
09.11.25 TSV Bayer Dormagen - DJK Arminia Klosterhardt
09.11.25 SSVg Velbert - SC Rot-Weiß Oberhausen
09.11.25 Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
09.11.25 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
09.11.25 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

______________

________________

