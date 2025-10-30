Dreikampf um die Spitze: Velbert, Homberg, Meerbusch im Fernduell

Hochspannung um die begehrte Tabellenführung. Die SSVg Velbert würde mit einem Sieg bei den Sportfreunden Baumberg den Platz an der Sonne behaupten. Auch die beiden weiteren Vertreter aus dem Spitzentrio haben Auswärtsfahrten vor der Brust: Der TSV Meerbusch muss zum Topspiel gegen die SG Unterrath. Auch der VfB Homberg hat mit der Auswärtsfahrt zur DJK Arminia Klosterhardt einen Brocken vor sich. Im Keller treffen unterdessen die beiden Kellerkinder aufeinander. Der FSV Duisburg misst sich mit dem Wuppertaler SV, um jeweils auch den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.