Allgemeines
– Foto: Michael Locke

Dreikampf um die Spitze mit dem TSV Meerbusch in der Pole Position

U17-Niederrheinliga: Am finalen Spieltag der Hinrunde dürfen sich noch drei Teams Hoffnungen auf den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga machen.

Der TSV Meerbusch ließ bei seinem Nachholspiel gegen den Wuppertaler SV nichts anbrennen, setzt sich vor dem letzten Spieltag der Hinrunde an die Tabellenspitze. Damit ist bereits klar, dass die SSVg Velbert am kommenden Wochenende nicht mehr vorbeiziehen kann. Neben Meerbuschs Auswärtsspiel gegen den 1. FC Bocholt sind die Augen also auf die beiden härtesten Verfolger gerichtet. Zunächst die DJK Arminia Klosterhardt, die RW Oberhausen empfängt. Ebenso der VfB Homberg, der sich beim Schlusslicht Wuppertaler SV beweisen muss. Doch klar ist: Gewinnt Meerbusch sein Spiel, ist der erneute Platz in der DFB-Nachwuchsliga sicher.

So läuft der 13. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
11:00

So., 30.11.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
10:30

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00

