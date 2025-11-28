Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Michael Locke
Dreikampf um die Spitze mit dem TSV Meerbusch in der Pole Position
U17-Niederrheinliga: Am finalen Spieltag der Hinrunde dürfen sich noch drei Teams Hoffnungen auf den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga machen.
Der TSV Meerbusch ließ bei seinem Nachholspiel gegen den Wuppertaler SV nichts anbrennen, setzt sich vor dem letzten Spieltag der Hinrunde an die Tabellenspitze. Damit ist bereits klar, dass die SSVg Velbert am kommenden Wochenende nicht mehr vorbeiziehen kann. Neben Meerbuschs Auswärtsspiel gegen den 1. FC Bocholt sind die Augen also auf die beiden härtesten Verfolger gerichtet. Zunächst die DJK Arminia Klosterhardt, die RW Oberhausen empfängt. Ebenso der VfB Homberg, der sich beim Schlusslicht Wuppertaler SV beweisen muss. Doch klar ist: Gewinnt Meerbusch sein Spiel, ist der erneute Platz in der DFB-Nachwuchsliga sicher.
