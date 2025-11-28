Dreikampf um die Spitze mit dem TSV Meerbusch in der Pole Position

Der TSV Meerbusch ließ bei seinem Nachholspiel gegen den Wuppertaler SV nichts anbrennen, setzt sich vor dem letzten Spieltag der Hinrunde an die Tabellenspitze. Damit ist bereits klar, dass die SSVg Velbert am kommenden Wochenende nicht mehr vorbeiziehen kann. Neben Meerbuschs Auswärtsspiel gegen den 1. FC Bocholt sind die Augen also auf die beiden härtesten Verfolger gerichtet. Zunächst die DJK Arminia Klosterhardt, die RW Oberhausen empfängt. Ebenso der VfB Homberg, der sich beim Schlusslicht Wuppertaler SV beweisen muss. Doch klar ist: Gewinnt Meerbusch sein Spiel, ist der erneute Platz in der DFB-Nachwuchsliga sicher.