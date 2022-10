Dreikampf um die Spitze - aber wie lange noch? Kreisliga A Sieg: Fast ein Drittel der Saison ist absolviert und vor allem drei Vereine haben sich oben positioniert. Die Sportfreunde Troisdorf, der TSV Wolsdorf und der 1. FC Niederkassel II werden in den nächsten Wochen um die Tabellenspitze kämpfen.

Die Tabelle der Kreisliga A Sieg kommt aktuell etwas unübersichtlich daher. Manche Teams haben schon zehn Spiele absolviert, andere erst sieben. Die Tabellenplätze zusammen mit den eingefahrenen Punkten können trügerisch sein. Schaut man sich die Konstellation an der Tabellenspitze genauer an, wird ein Dreikampf um die Spitze erkennbar.

Ganz oben im Klassement wird deutlich, wie die Unterschiede in den absolvierten Spielen teilweise sind. Die Sportfreunde Troisdorf haben in acht Spielen 22 Punkte eingefahren, der TSV Wolsdorf in neun Spielen 21 Zähler und der 1. FC Niederkassel II steht nach nur sieben Spielen bei 19 Punkten. Die Ausbeute von Troisdorf und Niederkassel ist dabei logischerweise noch höher einzuordnen, als die des TSV. Schließlich spielen Troisdorf und Niederkassel eine fast perfekte Saison, spielten jeweils erst einmal Unentschieden. Wolsdorf hat hingegen schon zwei Niederlagen hinnehmen müssen - zuletzt im direkten Duell gegen Niederkassel II. Der 1. FC hatte zurückgelegen, in der 90. Minute aber noch den Siegtreffer erzielen können.

Angenommen alle Spitzenteams bleiben stabil, dann könnte sich aus dem Drei- ganz schnell ein Zweikampf entwickeln. Gewinnen Troisdorf und die Reserve des 1. FC Niederkassel ihre noch ausstehenden Spiele, so könnten sie in neun Spielen ganze 25 Punkte eingesammelt haben und wären damit immerhin schon vier Punkte weg. Aber wie es im Fußball nun einmal so ist: Diese Spiele müssen die Aufstiegsaspiranten auch erstmal für sich entscheiden. Hätte Wolsdorf das direkte Duell mit Niederkassel am vergangenen Wochenende gewonnen, so wäre die Situation noch einmal ganz anders. Das zeigt, wie schnell sich die Konstellationen zu diesem frühen Saisonzeitpunkt verschieben können.

So oder so dürfte es richtig spannend bleiben. Auf die SF Troisdorf wartet am Wochenende das Lokalduell mit Umutspor Troisdorf, die bisher ebenfalls eine gute Rolle spielen. Das große Spiel um die Tabellenführung steht möglicherweise am 6. November an: Die Sportfreunde Troisdorf empfangen den 1. FC Niederkassel II.