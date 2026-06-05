 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Dreikampf um die Meisterschaft, Absolutes Endspiel in Lohne

Samstag 15.30 Uhr wird eine turbulente Saison beendet

von NK · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der letzte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht an – und sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Tabellenkeller sind noch einige Entscheidungen offen. Während Vorwärts Nordhorn, Garrel und Mühlen noch auf den Titel hoffen, kommt es im Tabellenkeller zwischen BW Lohne II und dem SV Brake zum direkten Duell um den Klassenerhalt. Ein absolutes Endspiel für die beiden Aufsteiger.

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
15:30

Zum Abschluss trifft Schlusslicht VfR Voxtrup auf den Tabellenvierten Bevern. Beide Mannschaften stehen bereits sicher auf ihren jeweiligen Tabellenplätzen und können sich weder verbessern noch verschlechtern. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Morgen, 15:30 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:30

Der TV Dinklage kann sich zum Saisonabschluss theoretisch noch auf Rang neun verbessern. Gegner SV Eintracht Nordhorn reist als Tabellenfünfter an und möchte diesen Platz verteidigen. Das Hinspiel gewann Nordhorn knapp mit 1:0. Beide Teams gewannen zuletzt zwei Partien in Serie und wollen auch am morgigen Samstag siegen.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:30

Vorwärts Nordhorn geht als Spitzenreiter in den letzten Spieltag und hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. Gegen den bereits abgestiegenen SC SF Niedersachsen Vechta soll der entscheidende Sieg gelingen. Das Hinspiel gewann Vorwärts mit 5:2. Das letzte Duell in Vechta entschied allerdings Vechta mit 3:2 für sich.

Morgen, 15:30 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:30

Im Tabellenkeller kommt es zum absoluten Endspiel. BW Lohne II und der SV Brake sind punkt- und torgleich, Lohne steht aktuell lediglich aufgrund der mehr erzielten Treffer auf Rang elf. Platz elf bedeutet Klassenerhalt, Platz zwölf den Abstieg. Das Hinspiel gewann Lohne deutlich mit 5:1.

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:30live

Der TuS Esens empfängt den SC Melle 03 zum Saisonabschluss. Die Gäste gewannen das Hinspiel deutlich mit 5:2 und reisen als Tabellenachter an. Für Esens steht derweil bereits länger fest, dass der direkte Abstieg nicht verhindert werden kann.

Morgen, 15:30 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
15:30

Der FC Schüttorf 09 will die Saison möglichst noch auf Platz acht abschließen. Gegen den bereits abgestiegenen SV Grün-Weiß Firrel spricht die Bilanz zuletzt klar für die Gastgeber: Fünf der vergangenen sechs direkten Duelle gewann Schüttorf, einmal gab es ein Unentschieden. Das Hinspiel endete torreich mit 5:3. Bei Firrel wechselten sich seit acht Partien Sieg und Niederlage ab. Demnach wäre am morgigen Samstag eine Niederlage an der Reihe.

Morgen, 15:30 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:30

Der BV Garrel reist als Tabellenzweiter nach Papenburg und hofft auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn, um mit einem Sieg, den Titel zu holen. Das Hinspiel endete 2:2, zuvor hatte Papenburg die beiden direkten Duelle gewonnen. Während Garrel noch um die Meisterschaft kämpft, geht es für Papenburg tabellarisch darum, Rang fünf zu erklimmen.

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
15:30live

Für Grün-Weiß Mühlen lebt die kleine Hoffnung auf die Meisterschaft weiter. Die Mannschaft geht als Tabellendritter in den letzten Spieltag und braucht neben einem eigenen Sieg in Oldenburg auch Patzer der Konkurrenz aus Garrel und Nordhorn. Das Hinspiel endete 1:1. Der VfL Oldenburg steht bereits sicher auf Rang sieben und kann sich tabellarisch weder verbessern noch verschlechtern.