Dreikampf um die Meisterschaft, Absolutes Endspiel in Lohne

– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

Der letzte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht an – und sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Tabellenkeller sind noch einige Entscheidungen offen. Während Vorwärts Nordhorn, Garrel und Mühlen noch auf den Titel hoffen, kommt es im Tabellenkeller zwischen BW Lohne II und dem SV Brake zum direkten Duell um den Klassenerhalt. Ein absolutes Endspiel für die beiden Aufsteiger.

Morgen, 15:30 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup SV Bevern SV Bevern 15:30 PUSH

Zum Abschluss trifft Schlusslicht VfR Voxtrup auf den Tabellenvierten Bevern. Beide Mannschaften stehen bereits sicher auf ihren jeweiligen Tabellenplätzen und können sich weder verbessern noch verschlechtern. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Morgen, 15:30 Uhr TV Dinklage TV Dinklage SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:30 PUSH

Der TV Dinklage kann sich zum Saisonabschluss theoretisch noch auf Rang neun verbessern. Gegner SV Eintracht Nordhorn reist als Tabellenfünfter an und möchte diesen Platz verteidigen. Das Hinspiel gewann Nordhorn knapp mit 1:0. Beide Teams gewannen zuletzt zwei Partien in Serie und wollen auch am morgigen Samstag siegen.

Morgen, 15:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 15:30 PUSH

Vorwärts Nordhorn geht als Spitzenreiter in den letzten Spieltag und hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. Gegen den bereits abgestiegenen SC SF Niedersachsen Vechta soll der entscheidende Sieg gelingen. Das Hinspiel gewann Vorwärts mit 5:2. Das letzte Duell in Vechta entschied allerdings Vechta mit 3:2 für sich.

Morgen, 15:30 Uhr BW Lohne BW Lohne II SV Brake SV Brake 15:30 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zum absoluten Endspiel. BW Lohne II und der SV Brake sind punkt- und torgleich, Lohne steht aktuell lediglich aufgrund der mehr erzielten Treffer auf Rang elf. Platz elf bedeutet Klassenerhalt, Platz zwölf den Abstieg. Das Hinspiel gewann Lohne deutlich mit 5:1.

Morgen, 15:30 Uhr TuS Esens TuS Esens SC Melle 03 SC Melle 03 15:30 live PUSH

Der TuS Esens empfängt den SC Melle 03 zum Saisonabschluss. Die Gäste gewannen das Hinspiel deutlich mit 5:2 und reisen als Tabellenachter an. Für Esens steht derweil bereits länger fest, dass der direkte Abstieg nicht verhindert werden kann.

Der FC Schüttorf 09 will die Saison möglichst noch auf Platz acht abschließen. Gegen den bereits abgestiegenen SV Grün-Weiß Firrel spricht die Bilanz zuletzt klar für die Gastgeber: Fünf der vergangenen sechs direkten Duelle gewann Schüttorf, einmal gab es ein Unentschieden. Das Hinspiel endete torreich mit 5:3. Bei Firrel wechselten sich seit acht Partien Sieg und Niederlage ab. Demnach wäre am morgigen Samstag eine Niederlage an der Reihe.

Der BV Garrel reist als Tabellenzweiter nach Papenburg und hofft auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn, um mit einem Sieg, den Titel zu holen. Das Hinspiel endete 2:2, zuvor hatte Papenburg die beiden direkten Duelle gewonnen. Während Garrel noch um die Meisterschaft kämpft, geht es für Papenburg tabellarisch darum, Rang fünf zu erklimmen.