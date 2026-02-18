Dreikampf um die Landesliga: Heiningen unter Donzdorfer Druck

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils herrscht nach der Winterpause der Saison 2025/2026 eine fast greifbare Elektrizität. Während die ersten drei Mannschaften nur durch jeweils einen Punkt getrennt sind, tobt am Ende des Tableaus ein verzweifelter Überlebenskampf gegen den Fall in die Kreisliga A. Die Hinrunde hat Geschichten von offensiven Urgewalten, stolzen Aufsteigern und tiefem sportlichem Leid geschrieben. Wenn der Ball nun wieder rollt, wird jeder Zentimeter Rasen zum Schauplatz für Träume und sportliche Tragödien. Es ist die Zeit der strategischen Korrekturen, in der die sportliche Leitung an den Stellschrauben dreht, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen.

Der 1. FC Heiningen thront mit 39 Punkten an der Spitze und beeindruckt vor allem durch eine Offensive, die die gesamte Liga in Angst und Schrecken versetzt hat. Mit 78 erzielten Treffern in nur 16 Spielen weist die Mannschaft einen beängstigenden Schnitt von fast fünf Toren pro Partie auf. Dass man trotz zwölf Siegen und nur einer Saisonniederlage lediglich einen Punkt Vorsprung hat, zeugt von der enormen Qualität der Verfolger. Die Souveränität, mit der Heiningen auftritt, lässt kaum Zweifel an den Ambitionen auf den direkten Landesliga-Aufstieg aufkommen. Dennoch muss die Konzentration hochgehalten werden, da jeder Ausrutscher den Thron kosten könnte. In der Winterpause gab es schmerzhafte Abgänge, die das Gefüge nun auf die Probe stellen werden.

Transfers: Neuzugänge vermeldet der Spitzenreiter keine, dafür verlassen Jonas Bertleff (TSV Erbach), Alperen Karaceylan (TSV Weilheim/Teck) und Marc Galla (TSV Bernhausen) den Verein.

FuPa-Prognose: Heiningen hat dank seiner Offensivkraft die besten Aussichten, die Meisterschaft zu feiern.

1. FC Donzdorf

Direkt im Nacken des Tabellenführers lauert der 1. FC Donzdorf mit 38 Punkten auf Rang zwei. Mit nur 14 Gegentoren stellt die Mannschaft die stabilste Defensive der Liga und bildet damit den perfekten Gegenpol zur Heininger Torfabrik. Zwölf Siege unterstreichen die Konstanz eines Teams, das sich in der laufenden Spielzeit kaum Schwächen leistete. In Donzdorf weiß man, dass der Relegationsplatz nach unten bereits gut abgesichert ist, doch der Blick geht starr nach oben auf die Meisterschaft. Die Effizienz, mit der die Punkte eingefahren wurden, ist das Markenzeichen dieser Hinrunde. Jede Begegnung in der Rückrunde wird nun zum Endspiel um den direkten Aufstieg.

Trainer: Manuel Doll.

Transfers: Der Verein verzeichnet keine Neuzugänge, während Niklas-Julian Daniel den Club in Richtung TSG Salach verließ.

FuPa-Prognose: Donzdorf liefert sich bis zum letzten Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Heiningen.

SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils komplettiert das Trio an der Spitze und belegt mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter bedeuten, dass die Meisterschaft aus eigener Kraft noch absolut erreichbar ist. Mit zwölf Siegen steht man den Kontrahenten in nichts nach, lediglich die drei Niederlagen wiegen in der Endabrechnung schwer. Ebersbach besticht durch eine ausgewogene Balance zwischen einer starken Offensive und einer verlässlichen Hintermannschaft. Die Atmosphäre im Team gilt als hervorragend, was in den kommenden Wochen der entscheidende Faktor sein könnte. Man spürt in Ebersbach den unbedingten Willen, nach der Winterpause sofort wieder voll anzugreifen.

Trainer: Dinko Radojevic.

Transfers: Auf der Zugangsseite blieb es ruhig, als Abgang steht Marius Bleichner (FV Vorwärts Faurndau) fest.

FuPa-Prognose: Ebersbach bleibt ein heißer Kandidat für die Aufstiegsrelegation.

Die Jäger und das Mittelfeld

TSV RSK Esslingen

Als Aufsteiger spielt der TSV RSK Esslingen eine überragende Rolle und belegt mit 31 Punkten den vierten Rang. Bemerkenswert ist, dass die Mannschaft ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenz an der Spitze und bei einem Sieg weiter Boden gutmachen könnte. Mit 52 Toren stellt der RSK die zweitbeste Offensive der Liga und zeigt, dass man den Schwung aus der Aufstiegssaison perfekt mitgenommen hat. Die Fans am Neckar träumen bereits von einem Durchmarsch, auch wenn die Konkurrenz vor ihnen sehr stabil wirkt. Der Mut und die Spielfreude der Esslinger sind eine Bereicherung für die gesamte Bezirksliga. In der Rückrunde wird sich zeigen, ob die Kraft für den ganz großen Coup reicht.

Trainer: Marko Kovacic.

Transfers: Fabio Greco (SG Schorndorf) und Arlind Smajli (VfL Kirchheim/Teck) verstärken den Kader, während Oscar Saam (TSV RSK Esslingen II) sowie Sebastian Grochol und Marcel Raposo (beide berufsbedingte Pause) nicht mehr zur Verfügung stehen.

FuPa-Prognose: Der TSV RSK Esslingen wird die Saison als bester Aufsteiger in den Top 5 beenden.

TSV Weilheim/Teck

Ebenfalls 31 Punkte hat der TSV Weilheim/Teck auf dem Konto, was für einen weiteren Aufsteiger ein fantastisches Zeugnis ist. Die Weilheimer belegen Platz fünf und haben sich mit zehn Siegen in der oberen Tabellenhälfte festgebissen. Die Mannschaft agiert taktisch diszipliniert und lässt sich auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. In der Winterpause wurde der Kader noch einmal gezielt verstärkt, um für die zweite Saisonhälfte gerüstet zu sein. Der Abstand nach unten ist bereits so groß, dass man in Weilheim befreit aufspielen kann. Es ist eine Spielzeit, die die Erwartungen im Verein bei weitem übertroffen hat.

Trainer: Salvatore De Rosa.

Transfers: Alperen Karaceylan kommt vom Spitzenreiter 1. FC Heiningen, im Gegenzug verließen Lukas Voss (1. FC Rechberghausen) und Gabriele Giacobbe (Ziel unbekannt) das Team.

FuPa-Prognose: Weilheim wird seinen Platz in der Spitzengruppe verteidigen.

VfL Kirchheim/Teck

Der Traditionsverein VfL Kirchheim/Teck findet sich mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz wieder. Zehn Siege stehen sechs Niederlagen gegenüber, was die fehlende Konstanz verdeutlicht, die einen Angriff auf die absoluten Spitzenplätze bisher verhinderte. Mit 44 Toren ist der Angriff gefährlich, doch die Defensive kassierte mit 41 Gegentreffern schlichtweg zu viel, um ganz oben anzuklopfen. In Kirchheim herrscht der Anspruch, eigentlich weiter vorne mitzuspielen, weshalb die Rückrunde zur Charakterfrage wird. Man will sich nicht mit dem Mittelfeld zufrieden geben und wird versuchen, eine Serie zu starten. Der Fokus in der Vorbereitung wird auf der defensiven Stabilität liegen müssen.

Trainer: Philip Kühnert und Ferdi Er.

Transfers: Andreas Kuchinke und Luis Ackermann rücken aus der eigenen A-Jugend auf, während Arlind Smajli (TSV RSK Esslingen), Alvaro Artur Teixeira Nogueira (TSV Oberboihingen) und Emir Sahdanovic (Ziel unbekannt) den Verein verlassen haben.

FuPa-Prognose: Kirchheim bleibt eine etablierte Kraft im oberen Mittelfeld.

FV Vorwärts Faurndau

Der dritte starke Aufsteiger im Bunde ist der FV Vorwärts Faurndau auf Platz sieben mit 28 Punkten. Neun Siege sind eine stolze Bilanz für ein Team, das sich erst an das Tempo der Bezirksliga gewöhnen musste. Auffallend ist die offensive Ausrichtung, die jedoch oft zu Lasten der Abwehr geht, wie die 43 Gegentore belegen. In Faurndau kann man mit der bisherigen Ausbeute mehr als zufrieden sein, da der Klassenerhalt bereits in greifbarer Nähe scheint. Die Winterpause wurde für einen kleinen Umbruch im Kader genutzt, um frische Impulse zu setzen. Man darf gespannt sein, wie die Mannschaft die personellen Wechsel verkraftet.

Trainer: Giuseppe Iorfida.

Transfers: Marius Bleichner (SV Ebersbach/Fils), Mattia Ruben Gianni (1. FC Eislingen) und Giuseppe Iorfida selbst kommen neu dazu; Ridvan Alkan (SC Uhingen/unbekannt), Ruben Olmo-Godoy (unbekannt) und Tino Martorelli (Karriereende) sind die Abgänge.

FuPa-Prognose: Faurndau wird eine sorgenfreie Rückrunde im gesicherten Mittelfeld spielen.

TSG Salach

Mit 22 Punkten belegt die TSG Salach den achten Tabellenplatz und führt damit das breite Mittelfeld an. Die Bilanz von sieben Siegen und acht Niederlagen zeigt ein klassisches Auf und Ab, das die bisherige Saison prägte. Man steht punktgleich mit Denkendorf, hat aber das etwas bessere Torverhältnis vorzuweisen. Die Salacher müssen aufpassen, den Anschluss nach oben nicht ganz zu verlieren, während der Vorsprung auf die Abstiegsränge komfortabel ist. Ein beruhigendes Polster, das jedoch bei einer schlechten Serie schnell schmelzen kann. In der Winterpause wurde auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt, um die Qualität zu erhöhen.

Trainer: Michael Oelkuch.

Transfers: Niklas-Julian Daniel (1. FC Donzdorf) und Arsim Istrefi (SC Geislingen) stoßen zum Team, Noah Akcay (unbekannt) und Albion Redzepi (Pausiert) sind weg.

FuPa-Prognose: Salach festigt seinen Platz in der einstelligen Tabellenregion.

TSV Denkendorf

Der vierte Aufsteiger, der TSV Denkendorf, steht bei 22 Punkten und belegt Rang neun. Für die Denkendorfer ist diese Platzierung ein Erfolg, da man sich schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden hat. Sieben Siege sind ein klares Statement für die Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft. Allerdings offenbarte die Defensive mit 39 Gegentoren immer wieder Lücken, die es zu schließen gilt. Der Verein war in der Winterpause extrem umtriebig und hat gleich fünf neue Spieler verpflichtet. Dies deutet darauf hin, dass man sich keinesfalls auf dem bisher Erreichten ausruhen möchte.

Trainer: Hendrik-Lars Gil.

Transfers: Dennis Eiberle, Luka Havjar (FC Esslingen), Tizian Beinschrodt, Willy Vöhl (beide TSVgg Plattenhardt) und Alex-Daniel Vasiu (vereinslos) sind neu; Dennis Schwarz (TSV Deizisau) ging.

FuPa-Prognose: Denkendorf wird dank der vielen Neuzugänge nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Das Zittern um den Klassenerhalt

1. FC Frickenhausen

Der 1. FC Frickenhausen befindet sich mit 18 Punkten auf dem zehnten Platz in einer gefährlichen Zone. Nur fünf Siege aus 16 Spielen entsprechen nicht den eigenen Ansprüchen des Vereins. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich vier Punkte, was die prekäre Lage unterstreicht. Vor allem die Offensive blieb mit nur 25 Toren bisher hinter den Erwartungen zurück. In der Winterpause gab es eine hohe Fluktuation im Kader, was Risiko und Chance zugleich bedeutet. Trainer Sascha Strähle muss nun schnell eine Einheit formen, um nicht tiefer in den Abstiegssumpf zu geraten.

Trainer: Sascha Strähle.

Transfers: Daniel Kühnbach Azevedo (FC Esslingen) kommt; Semih Koza (TSV Weilheim/Teck II), Luis Guillen, Timo Emer (beide TSV Neckartailfingen) und Bledor Duraku (TuS Metzingen) verlassen den Club.

FuPa-Prognose: Frickenhausen wird bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

FV Plochingen

Auf dem elften Rang steht der FV Plochingen mit 17 Punkten aus 15 absolvierten Partien. Die Plochinger haben somit noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, das im Abstiegskampf Gold wert sein könnte. Mit fünf Siegen und acht Niederlagen ist die Bilanz negativ, doch die spielerischen Ansätze waren oft besser als das nackte Ergebnis. Die Tordifferenz von minus eins ist die beste aller Teams in der unteren Tabellenhälfte. Plochingen verfügt über die Qualität, sich in der Rückrunde deutlich nach oben zu arbeiten. Die Wintervorbereitung wird entscheidend sein, um die nötige Fitness für den Endspurt zu holen.

Trainer: Denis Egger.

Transfers: Hrvoje Markic (TSV Bernhausen) ist der einzige Zugang, Stefan Padberg (SG Waldburg/Grünkraut) und Mahsum Alper (unbekannt) gingen.

FuPa-Prognose: Plochingen sichert sich frühzeitig den Ligaverbleib.

Türkspor Nürtingen 73

Türkspor Nürtingen belegt mit 14 Punkten den zwölften Platz und steht damit unmittelbar vor der gefährlichen Zone. Nur vier Siege in 16 Spielen sind ein Zeugnis für eine schwierige Hinrunde, in der man oft unter seinen Möglichkeiten blieb. Die 45 Gegentore zeigen deutlich, wo die größte Baustelle der Mannschaft liegt. In der Winterpause gab es einen radikalen Umbruch mit sieben Abgängern und vier namhaften Neuzugängen. Diese personelle Radikalkur soll den Turnaround bringen und den drohenden Abstieg verhindern.

Trainer: Fatih Özkahraman.

Transfers: Stergios Chatzoglou (SV Fellbach), Alperen Nehir (FC Esslingen), Valon Dodaj (FV Spfr Neuhausen) und Tarik Serour (FV 09 Nürtingen) verstärken das Team. Die Liste der Abgänge ist lang: Emrullah Maloku, Esad Abanoz, Tayyib Gülay, Ali Sahin, Christian Onuchukwu, Ardi Kryeziu und Bektas Tekin.

FuPa-Prognose: Nürtingen wird durch die Neuzugänge stabiler und hält die Klasse.

TSV Oberboihingen

Auf dem 13. Platz, der nach aktuellem Stand die Abstiegsrelegation bedeuten würde, rangiert der TSV Oberboihingen. Mit 14 Punkten ist man punktgleich mit Nürtingen, weist aber die schlechtere Tordifferenz auf. Erst drei Siege konnten in dieser Saison gefeiert werden, was deutlich zu wenig für den Klassenerhalt ist. Fünf Unentschieden zeigen jedoch, dass die Mannschaft schwer zu schlagen ist, wenn sie einen guten Tag erwischt. Die Defensive muss in der Rückrunde konsequenter agieren, um knappe Führungen über die Zeit zu bringen. In der Winterpause wurde gezielt an der Verstärkung gearbeitet.

Trainer: Oliver Scherb.

Transfers: Alvaro Artur Teixeira Nogueira kommt vom VfL Kirchheim/Teck, Marvin Schweizer (TSV Raidwangen) hat den Verein verlassen.

FuPa-Prognose: Oberboihingen muss bis zum letzten Spieltag um den Relegationsplatz zittern.

TSV Jesingen

Der TSV Jesingen belegt mit 12 Punkten den 14. Platz und befindet sich damit auf einem direkten Abstiegsrang. Die Situation ist ernst, da man bereits zehn Niederlagen hinnehmen musste und der Rückstand auf das rettende Ufer wächst. Mit nur 20 erzielten Toren stellt Jesingen zusammen mit Berkheim die schwächste Offensive der Liga. Besonders bitter ist, dass in der Winterpause vier Spieler den Verein verlassen haben, ohne dass Neuzugänge präsentiert wurden. Dies macht die Aufgabe für das Trainerduo in der Rückrunde zu einer Herkulesaufgabe. Es braucht jetzt eine enorme geschlossene Mannschaftsleistung, um das Wunder vom Klassenerhalt noch zu schaffen.

Trainer: Jonas Preuß und Christian Mirbauer.

Transfers: Keine Zugänge; Abgänge sind Jan-Lukas Schropp (SpVgg Neckarelz), Cesare D'Agostino (TSV Schlierbach), Veli Boz (TSV Notzingen) und Albion Quni (FC Iliria Göppingen).

FuPa-Prognose: Jesingen wird es schwer haben, den Abstieg in die Kreisliga A verhindern zu können.

TSV Berkheim

Ebenfalls elf Niederlagen und lediglich elf Punkte bedeuten für den TSV Berkheim den vorletzten Tabellenplatz. Die Mannschaft kämpft aufopferungsvoll, doch die spielerischen Defizite waren in der Hinrunde unübersehbar. Mit 53 Gegentoren ist die Defensive ein Schatten ihrer selbst und bietet den Gegnern zu viele Räume. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt zwar nur drei Punkte. Es schmerzen die Abgänge von zwei Spielern ohne entsprechenden Ersatz auf der Zugangsseite. In Berkheim muss man nun alle Kräfte bündeln, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Trainer: Patrick Bauer.

Transfers: Keine Neuzugänge; Grigorios Almpantis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) und Dion Osmani (SC Altbach) verließen den Verein.

FuPa-Prognose: Berkheim droht der direkte Abstieg.

SC Geislingen II

Die Situation für den SC Geislingen II ist mit nur zwei Punkten auf dem letzten Platz fast aussichtslos. 14 Niederlagen in 16 Spielen und ein verheerendes Torverhältnis von 15:79 zeichnen das Bild einer Mannschaft, die in dieser Liga völlig überfordert scheint. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist bereits zweistellig, was kaum noch Hoffnung auf Rettung lässt. In der Winterpause gab es zumindest auf der Trainerposition Bewegung.

Trainer: Björn Esslinger.

Transfers: Björn Esslinger kommt als Trainer vom TV Deggingen neu hinzu, Abgänge gab es keine.

FuPa-Prognose: Geislingen II muss auf ein Fußballwunder hoffen, um noch den Ligaverbleib schaffen zu können.