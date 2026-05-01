Dreikampf um den Titel geht weiter, Erlenbach ist unter Abstiegsdruck

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Sportfreunde Untergriesheim haben sich mit dem späten 2:1 gegen TSV Neuenstein etwas Luft verschafft und stehen nun bei 26 Punkten. Beruhigend ist das aber nicht. Der Aufsteiger bleibt im unteren Feld gebunden und weiß, wie schnell ein kleiner Vorsprung wieder zusammenschmelzen kann. Nun kommt mit TG Böckingen eine Mannschaft, die nach dem klaren 4:0 in Erlenbach mit 44 Punkten auf Rang vier steht und weiter Druck auf das Spitzentrio ausüben will. Das Hinspiel gewann Böckingen knapp mit 1:0. Auch diesmal spricht die Tabellenlage für die Gäste, doch Untergriesheim hat zuletzt gezeigt, dass es sich nicht kampflos in die Ecke drängen lässt. Für die Gastgeber ist es ein Spiel gegen neue Unruhe, für Böckingen eines gegen das Nachlassen im Rennen um die ersten Plätze.

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Für TSV Neuenstein wird die Luft immer dünner. Die späte 1:2-Niederlage in Untergriesheim war ein weiterer Schlag für einen Aufsteiger, der mit 20 Punkten weiter tief im Tabellenkeller steckt. Sportfreunde Lauffen dagegen haben sich mit dem 2:1 gegen SG Stetten/Kleingartach auf 44 Punkte geschoben und dürfen weiter davon träumen, oben noch einmal anzugreifen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Lauffen, das 3:0 gewann. Nun geht es für Neuenstein um Widerstand, Geduld und einen Punktgewinn, der neue Hoffnung wecken könnte. Lauffen weiß dagegen, dass Patzer in dieser Phase teuer werden. Wer oben noch eine Rolle spielen will, muss solche Spiele mit aller Konsequenz annehmen. ---

SG Stetten/Kleingartach verlor zuletzt trotz Führung mit 1:2 in Lauffen und bleibt mit 20 Punkten auf einem bedrohlichen Platz. Das Team steht unter Druck und braucht dringend ein Signal, um im Abstiegskampf nicht weiter zurückzufallen. FC Union Heilbronn holte beim 2:2 gegen SG Sindringen/Ernsbach immerhin noch einen Punkt, verpasste aber den Sprung an die alleinige Spitze. Das Hinspiel gewann Union Heilbronn mit 2:0. Auch jetzt gehen die Gäste als Favorit in die Partie, schon allein wegen der Konstanz der bisherigen Saison. Doch gerade für Stetten/Kleingartach ist dieses Heimspiel eine Prüfung der Nerven. Für die Gastgeber geht es um Halt, für Union um den nächsten Schritt im engen Dreikampf um den Aufstieg. ---

SG Sindringen/Ernsbach hat beim 2:2 in Heilbronn Charakter gezeigt und einen Zwei-Tore-Vorsprung fast zu drei Punkten gemacht. Mit 30 Punkten bleibt die Mannschaft im Mittelfeld, aber längst noch nicht in einer Zone völliger Gelassenheit. FSV Friedrichshaller SV gewann das wilde 5:4 gegen Botenheim und steht nun bei 40 Punkten. Der Blick nach oben ist also noch erlaubt. Das Hinspiel entschied Friedrichshaller SV mit 1:0 für sich. Auch diesmal ist eine enge Partie zu erwarten. Sindringen/Ernsbach will den Abstand nach unten weiter vergrößern, Friedrichshaller SV braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Gruppe nicht zu verlieren. Es ist ein Spiel zwischen Absicherung und Ambition, und genau darin liegt seine Spannung. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach TSV Botenheim Botenheim 15:00 live PUSH

TSV Pfedelbach kam im Spitzenspiel gegen Schwaigern zu einem 0:0 und zeigte dabei, dass die Mannschaft im oberen Drittel völlig zurecht steht. Mit 42 Punkten bleibt der Rückstand auf die Spitze überschaubar. TSV Botenheim verlor trotz vier eigener Treffer in Friedrichshall mit 4:5 und steckt mit 26 Punkten weiter in einer unangenehmen Tabellenregion fest. Schon das Hinspiel war mit einem 3:3 ein offener Schlagabtausch. Auch diesmal ist alles angerichtet für ein intensives Duell. Pfedelbach will seine Position nach oben absichern und vielleicht doch noch einmal in den Kampf um ganz vorne hineinrutschen. Botenheim braucht jeden Punkt, um nicht noch stärker unter Druck zu geraten. Leicht wird hier gar nichts. ---

FSV Schwaigern verteidigte mit dem torlosen Remis gegen Pfedelbach die Tabellenspitze, wenn auch nur aufgrund der Tordifferenz und im Gleichschritt mit zwei Verfolgern. Der Primus spürt also bei jedem Schritt den Atem der Konkurrenz. SGM Mulfingen/Hollenbach erzwang zuletzt beim 1:1 gegen Aramäer Heilbronn in letzter Minute noch einen Punkt und kommt mit 34 Zählern aus einer soliden, aber keineswegs sorgenfreien Lage. Das Hinspiel gewann Schwaigern mit 3:1. Diese Erinnerung gibt den Gastgebern Selbstvertrauen, nimmt ihnen aber nichts vom Druck. Mulfingen/Hollenbach hat bereits gezeigt, dass es Spitzenmannschaften ärgern kann. Für Schwaigern ist es ein Spiel der Pflicht, für die Gäste die Chance, mit einem weiteren mutigen Auftritt ein deutliches Zeichen zu setzen. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn Aramäer HN SV Wachbach SV Wachbach 15:00 PUSH

Aramäer Heilbronn hat beim 1:1 in Mulfingen/Hollenbach zwei Punkte verloren, bleibt aber punktgleich mit den beiden Rivalen ganz vorne. Jeder Ausrutscher schmerzt in dieser Konstellation sofort. SV Wachbach verspielte zuletzt beim 2:2 gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim eine Zwei-Tore-Führung und steht mit 31 Punkten weiterhin in einer Lage, die Aufmerksamkeit verlangt. Das Hinspiel war ein klares 6:0 für Aramäer Heilbronn. Doch genau solche Ergebnisse sind in einem Rückspiel oft wenig wert, wenn der Gegner mit Wut und Warnung antritt. Wachbach braucht Stabilität, die Gastgeber brauchen Entschlossenheit. Wer im Titelrennen bleiben will, darf sich gegen ein Team aus dem unteren Mittelfeld keine weitere Unschärfe leisten. ---