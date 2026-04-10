Dreikampf um den Thron und die Not im Tabellenkeller In der Landesklasse Süd rücken am 21. Spieltag die Entscheidungen um Auf- und Abstieg näher. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dustin Lindner

Am 21. Spieltag der Landesklasse Süd konzentriert sich das sportliche Interesse auf zwei extreme Pole der Tabelle. Während die SG Sielow, der TSV 1878 Schlieben und der Kolkwitzer SV in einem engen Dreikampf um die Meisterschaft ringen, herrscht am Ende des Tableaus bei drei punktgleichen Mannschaften akute Abstiegsgefahr. Jede Begegnung an diesem Wochenende besitzt das Potenzial, die Hierarchie in der Lausitz nachhaltig zu verändern.

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Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH

Der SV Germania Peickwitz steht unter erheblichem Druck. Mit 13 Punkten belegt die Mannschaft derzeit den 15. Tabellenplatz. Mut schöpfen die Gastgeber jedoch aus dem Hinspiel, das sie deutlich mit 4:1 gegen den Spremberger SV gewinnen konnten. Die Gäste aus Spremberg rangieren mit 23 Punkten auf dem neunten Platz und streben nach Stabilität im gesicherten Mittelfeld, nachdem sie im ersten Aufeinandertreffen eine empfindliche Niederlage hinnehmen mussten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

In Saspow trifft der Tabellensechste auf das Schlusslicht. Motor Saspow weist 33 Punkte auf und geht als Favorit in die Partie gegen die SG Burg. Die Gäste aus dem Spreewald haben bei lediglich 13 Zählern die schlechteste Tordifferenz der Liga vorzuweisen (-36). Das Hinspiel verlief knapp und endete mit einem 3:2-Sieg für Saspow. Für Burg ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.

Spitzenreiter SG Sielow gastiert beim Tabellenachten in Luckau. Sielow führt die Tabelle mit 44 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +47 an. Doch die Aufgabe beim FSV Rot-Weiß Luckau (32 Punkte) ist anspruchsvoll. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 3:2 für Sielow. Die Hausherren sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit, während Sielow sich im Titelrennen keinen Punktverlust erlauben kann.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben lauert mit 43 Punkten auf Rang zwei und empfängt die SG Eintracht Peitz. Die Gäste stehen mit 32 Punkten auf dem siebten Platz und haben im Hinspiel beim 2:3 bewiesen, dass sie mit den Top-Teams der Liga mithalten können. Schlieben muss gewinnen, um den Druck auf Sielow aufrechtzuerhalten, während Peitz den Anschluss an das obere Tabellendrittel festigen möchte.

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 15:00 live PUSH

Der SV Großräschen benötigt im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler. Mit 20 Punkten belegt man den elften Platz, hat aber mit dem VfB Herzberg 68 eine schwierige Hürde vor sich. Herzberg rangiert mit 36 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und konnte das Hinspiel souverän mit 3:1 für sich entscheiden. Großräschen wird defensiv kompakt stehen müssen, um gegen die spielstarken Herzberger zu punkten.

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Ein richtungsweisendes Spiel für die SG Friedersdorf, die mit 13 Punkten auf dem 14. Platz steht und damit punktgleich mit den beiden Mannschaften hinter ihr ist. Der Gegner aus Forst belegt mit 22 Punkten den zehnten Rang. Das Hinspiel dominierten die Lausitzer mit einem deutlichen 4:0-Sieg. Friedersdorf steht vor der Herausforderung, diese klare Niederlage vergessen zu machen und wichtige Punkte für den Verbleib in der Liga zu sammeln.

Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Der SC Spremberg (14 Punkte, Platz 13) empfängt den Tabellenvierten aus Groß Gaglow. Die Gäste spielen mit 37 Punkten eine starke Saison und konnten das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Für Spremberg ist die Lage prekär, da der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur einen einzigen Punkt beträgt. Groß Gaglow will hingegen seine Position im Spitzenquartett untermauern.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH