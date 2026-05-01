Dreikampf um den Thron: Die Landesklasse West vor der Entscheidung

– Foto: FussballimFKHavelland

Die Landesklasse West steuert am 24. Spieltag auf ihren Höhepunkt zu. Während der Spitzenreiter aus Babelsberg mit 52 Punkten die Tabelle anführt, müssen die Verfolger aus Brieselang und Nauen am Wochenende Siege einfahren, um den Anschluss an die Krone nicht endgültig zu verlieren.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Zum Auftakt empfängt der Tabellenachte aus Wittenberge (33 Punkte) den Aufstiegsaspiranten aus Nauen. Die Nauener rangieren mit 47 Zählern auf dem dritten Platz und lauern auf jeden Patzer der Konkurrenz. Die Gäste reisen mit dem Selbstbewusstsein eines souveränen 3:0-Hinspielsieges an und wollen diese Dominanz erneut unter Beweis stellen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH

In Schenkenberg trifft der Tabellenvierte (41 Punkte) auf die SG Saarmund. Für die Gäste, die mit 22 Punkten auf dem dreizehnten Rang mitten im Existenzkampf stecken, zählt jeder Zähler. Dass sie Schenkenberg ärgern können, bewies das Hinspiel, in dem man sich nach hartem Kampf mit einem 2:2-Unentschieden trennte.

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH

In Michendorf findet ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller statt. Der Elfte (24 Punkte) fordert das Schlusslicht Chemie Premnitz heraus, das mit 14 Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Premnitz schöpft jedoch Hoffnung aus der Erinnerung an die Hinrunde, als man gegen Michendorf einen knappen 1:0-Erfolg feiern konnte.

Ein direktes Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Brandenburg. Der Tabellensiebte (35 Punkte) empfängt den Sechsten aus Golm, der lediglich einen einzigen Punkt mehr auf dem Konto hat. Die Brandenburger wollen den psychologischen Vorteil des 2:0-Erfolges aus dem ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit erneut für sich nutzen.

Der Neunte aus Pritzwalk (28 Punkte) trifft auf den Tabellenzwölften Falkensee (24 Punkte). Es ist ein Spiel um die endgültige Sicherheit im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit einem 1:1-Remis, was auf eine erneut ausgeglichene und taktisch geprägte Partie hindeutet.

David gegen Goliath an der Rudolf-Breitscheid-Straße: Der Spitzenreiter aus Babelsberg (52 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Wittstock (18 Punkte). Wittstock benötigt im Kampf gegen den Abstieg ein Wunder, muss aber vor allem die Babelsberger Offensive fürchten, die das spektakuläre Hinspiel bereits mit 6:3 für sich entschied.

Der Tabellenzweite aus Brieselang (48 Punkte) darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehler erlauben. Gegen den Zehnten aus Perleberg (25 Punkte) soll ein Heimsieg her, um Spitzenreiter Babelsberg unter Druck zu setzen. Bereits im Hinspiel ließen die Brieselanger beim souveränen 3:0-Auswärtssieg keinen Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.