 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Dreikampf um den Thron: Die Landesklasse West vor der Entscheidung

Landesklasse West: FSV Babelsberg 74 marschiert voran, doch Brieselang und Nauen lauern auf den kleinsten Fehler.

von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FussballimFKHavelland

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ZF BKK
LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

Die Landesklasse West steuert am 24. Spieltag auf ihren Höhepunkt zu. Während der Spitzenreiter aus Babelsberg mit 52 Punkten die Tabelle anführt, müssen die Verfolger aus Brieselang und Nauen am Wochenende Siege einfahren, um den Anschluss an die Krone nicht endgültig zu verlieren.

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Heute, 13:30 Uhr
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
13:30

Zum Auftakt empfängt der Tabellenachte aus Wittenberge (33 Punkte) den Aufstiegsaspiranten aus Nauen. Die Nauener rangieren mit 47 Zählern auf dem dritten Platz und lauern auf jeden Patzer der Konkurrenz. Die Gäste reisen mit dem Selbstbewusstsein eines souveränen 3:0-Hinspielsieges an und wollen diese Dominanz erneut unter Beweis stellen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
15:00

In Schenkenberg trifft der Tabellenvierte (41 Punkte) auf die SG Saarmund. Für die Gäste, die mit 22 Punkten auf dem dreizehnten Rang mitten im Existenzkampf stecken, zählt jeder Zähler. Dass sie Schenkenberg ärgern können, bewies das Hinspiel, in dem man sich nach hartem Kampf mit einem 2:2-Unentschieden trennte.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
15:00

In Michendorf findet ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller statt. Der Elfte (24 Punkte) fordert das Schlusslicht Chemie Premnitz heraus, das mit 14 Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Premnitz schöpft jedoch Hoffnung aus der Erinnerung an die Hinrunde, als man gegen Michendorf einen knappen 1:0-Erfolg feiern konnte.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
15:00

Ein direktes Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Brandenburg. Der Tabellensiebte (35 Punkte) empfängt den Sechsten aus Golm, der lediglich einen einzigen Punkt mehr auf dem Konto hat. Die Brandenburger wollen den psychologischen Vorteil des 2:0-Erfolges aus dem ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit erneut für sich nutzen.

Morgen, 15:00 Uhr
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
15:00

Der Neunte aus Pritzwalk (28 Punkte) trifft auf den Tabellenzwölften Falkensee (24 Punkte). Es ist ein Spiel um die endgültige Sicherheit im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit einem 1:1-Remis, was auf eine erneut ausgeglichene und taktisch geprägte Partie hindeutet.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
15:00

David gegen Goliath an der Rudolf-Breitscheid-Straße: Der Spitzenreiter aus Babelsberg (52 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Wittstock (18 Punkte). Wittstock benötigt im Kampf gegen den Abstieg ein Wunder, muss aber vor allem die Babelsberger Offensive fürchten, die das spektakuläre Hinspiel bereits mit 6:3 für sich entschied.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
15:00

Der Tabellenzweite aus Brieselang (48 Punkte) darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehler erlauben. Gegen den Zehnten aus Perleberg (25 Punkte) soll ein Heimsieg her, um Spitzenreiter Babelsberg unter Druck zu setzen. Bereits im Hinspiel ließen die Brieselanger beim souveränen 3:0-Auswärtssieg keinen Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
13:00

Die Reserve von Babelsberg 03 kämpft als Tabellenvierzehnter (19 Punkte) gegen den Sog der unteren Ränge. Mit dem Pankower SV gastiert jedoch der Tabellenfünfte (39 Punkte), der noch leise Hoffnungen auf das obere Drittel hegt. Pankow geht mit der Empfehlung eines 3:1-Hinspielsieges als klarer Favorit in diese Begegnung.

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