Dreikampf um den Klassenerhalt: Wer muss in die Landesliga?

SSC Weißenfels oder 1. FC Lok Stendal - diese Frage stellt sich vor dem Saisonfinale an der Spitze der Verbandsliga. Im Tabellenkeller sind dagegen gleich noch drei Teams involviert: der Haldensleber SC, der SV Westerhausen oder der SSV 80 Gardelegen - einer von ihnen muss gemeinsam mit dem SV 09 Staßfurt und dem CFC Germania den Gang in die Landesliga antreten.

Auch der SV Westerhausen hat vor dem Saisonfinale alles in eigener Hand. Gewinnt die Wolfsberg-Elf ihr Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau, wäre sie unabhängig von den anderen Ergebnissen im sicheren Hafen. Ebenso klar ist: Auch eine HSC-Niederlage bedeutete den Klassenerhalt der Wolfsberg-Elf.

Für den SSV dagegen gilt: Mit einem Punkt sollte eine weitere Verbandsliga-Saison - angesichts der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber dem Haldensleber SC - schon sicher sein. Dann müsste man in Gardelegen nicht auf die Ergebnisse der anderen beiden Partien blicken. Feststeht: Sobald einer der beiden anderen Kontrahenten nicht gewinnt, ist der SSV Gardelegen sicher.

Als das Team, das aktuell auf dem zusätzlichen dritten Abstiegsplatz steht, geht der Haldensleber SC mit der am wenigsten komfortablen Situation in das Saisonfinale. Zudem hat der HSC von allen drei Teams auch die schlechteste Tordifferenz. Das bedeutet: Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV 09 Staßfurt muss ein Sieg her. Ein Unentschieden würde den Haldenslebern einzig im Falle einer sehr deutlichen Niederlage von Westerhausen weiterhelfen.

Wenn der HSC die "Hausaufgabe Heimsieg" erledigt hat, geht der Blick zwangsweise zur Konkurrenz. Sollte der SV Westerhausen nicht gewinnen oder der SSV 80 Gardelegen verlieren, wäre der Klassenerhalt sicher.