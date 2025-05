Dreikampf um den Aufstieg: Velbert auf der Pole-Position

Es geht heiß her in der Oberliga am Niederrhein. Gleich drei Teams stehen im Kampf um den Titel und den Einzug in die Regionalliga West. An der Spitze steht der SSVg Velbert (71 Punkte). Gefolgt von den punktgleichen SpVg Schonnebeck (69) und ETB Schwarz-Weiß Essen (69). Ein dramatisches Saisonfinale steht bevor.

Am kommenden Spieltag (1. Juni, 15Uhr) empfängt Spitzenreiter Velbert die Sportfreunde Baumberg, die sich schon vor dem letzten Spieltag endgültig von der Abstiegszone verabschieden konnten, aber mit 35 Zählern nicht besonders gut dastehen. Es könnte also ein vergleichsweise leichtes Spiel für Velbert sein. Zeitgleich empfängt Schonnebeck den SV Sonsbeck, der im grauen Mittelfeld der Tabelle steht und ETB ist beim VfB Homberg zu Gast.

Die Blau-Weißen haben es in der eigenen Hand – gewinnen sie gegen Baumberg, steigen sie auf. Schonnebeck würde bei einem Sieg und einer Niederlage von Velbert den Sprung auf den ersten Platz machen. Bei einem Dreier für ETB, bräuchten sie ebenfalls eine Niederlage von Velbert und maximal ein Unentschieden von Schonnebeck, für den direkten Aufstieg. Eine Relegation zwischen zwei Mannschaft gibt es bei einer Velbert-Niederlage und Siegen von Schonnebeck und ETB oder, wenn Velbert einen Punkt holt und einer der beiden verbleibenden Mannschaften drei Punkte sammelt. Auch eine Dreier-Relegation ist denkbar. Die würde aber nur dann stattfinden, wenn beide Essener Teams drei Punkte holen und Velbert mit einem Unentschieden patzt. So die durchaus komplizierte Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.

Die Schwarz-Weißen, die die beste Rückrundenmannschaft der Liga sind, wollen genau das in Homberg bestätigen, da geht es Trainer Julian Stöhr gar nicht unbedingt um den Schritt in die Regionalliga, wie er den vereinseigenen Medien erklärt: „Es ist am Sonntag ein undankbar schweres Auswärtsspiel. Wobei wir die letzten schweren Auswärtsaufgaben aber hervorragend gemeistert haben. Wir wollen nach dem Spieltag auf jeden Fall weiterhin die beste Rückrundenmannschaft sein. Zusätzlich wollen wir auch die beste Auswärtsmannschaft werden, dafür benötigen wir aber unbedingt einen Sieg. Wir schauen wie immer nur auf uns. Wir wollen 13 Spiele ungeschlagen bleiben, und alle können dann beim ETB mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Natürlich möchten wir auch Revanche für die Hinspielniederlage nehmen.“ Drei Essener werden verletzt ausfallen in Homberg. Armen Shavershyan, Issa Allouche und Florian Usein werden nicht auflaufen können. Die Einsätze von Lukas Korytowski und Collin Weihmann stehen noch auf der Kippe.

Angenehmer sieht es insgesamt für das Team aus Velbert aus. Ein Punktgewinn würde schon reichen um mindestens die Relegation klar zu machen, auch wenn diese sicherlich kein Spaziergang werden würde. Ganz lange hat auch alles nach einem souveränen Aufstieg der Schonnebecker ausgesehen. Deren zuletzt schwache Form, hat den Blau-Weißen die Chance auf die Tabellenführung gegeben. Velberts Trainer Ismail Jaouri betont RevierSport gegenüber: „Wir waren zwischenzeitlich acht Punkte weg. Wir hatten über sieben Wochen Endspiele. Jetzt haben wir es selbst in der Hand. Wir haben keine Gedankenspiele, wer wie spielt. Wir müssen alles reinschmeißen.“ Letztendlich zählt für den Velbert-Coach nur das, was seine Mannschaft diese Position eingebracht hat: „Die Vorfreude ist groß, ich freue mich auf das Spiel. Wir konzentrieren uns wie immer nur auf uns. Wir verlassen uns auf das, was uns die gesamte Saison über stark gemacht hat.“ Auch sie können gegen Baumberg nicht auf die gesamte Mann-Stärke zurückgreifen. Gelb gesperrt muss Andri Buzolli aussetzen und der Einsatz von Max Machtemes ist aufgrund muskulärer Probleme noch fraglich.

Sonntagabend steht dann fest, ob sich schon entschieden hat, wer in der kommenden Saison in der Regionalliga auflaufen darf, oder ob es noch in zwei oder mehrere Relegationsspiele gehen wird.