 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Dreikampf um den Aufstieg - Sterkrade-Nord in Pole-Position

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Es steht der 33. Spieltag an. Während weiterhin drei Mannschaften im Kampf um den Aufstieg stehen, bleibt es ebenfalls im Tabellenkeller eng.

von Tristan Benten · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Sterkrade-Nord II und Hirschkamp wollen den Aufstieg
Sterkrade-Nord II und Hirschkamp wollen den Aufstieg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Tabellenführer Spvgg Sterkrade-Nord II will mit einem Erfolg gegen TB Oberhausen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Verfolger SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp sind derweil zum Siegen verpflichtet, um die Chance auf den Aufstieg aufrecht erhalten zu können. Der SV Sarajevo Oberhausen versucht sich zeitgleich aus der schweren Lage zu befreien. Beim SV BW Fuhlenbrock und FC Sterkrade 72 soll gleichzeitig der Negativtrend gestoppt werden. Das ist der 33. Spieltag:

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
13:00
Spieltext FC Welheim II - FC Sterk. 72

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
13:00
Spieltext Sterkr.-Nord II - TB O'hausen

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
13:00
Spieltext VfR Oberha. II - BV Osterfeld

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:15live
Spieltext VfR Oberha. - Hirschkamp

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00
Spieltext SV Sarajevo - Safakspor

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:15
Spieltext FC Welheim - SC Buschh.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:15
Spieltext GA Sterkrade - SC Buschh. II

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00
Spieltext SV Adler Os. - Arm. Kloster II

Die Torjäger der Kreisliga A

Der letzte Spieltag:

34. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.
So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.
So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II