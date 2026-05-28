Dreikampf um den Aufstieg - Sterkrade-Nord in Pole-Position

Sterkrade-Nord II und Hirschkamp wollen den Aufstieg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Tabellenführer Spvgg Sterkrade-Nord II will mit einem Erfolg gegen TB Oberhausen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Verfolger SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp sind derweil zum Siegen verpflichtet, um die Chance auf den Aufstieg aufrecht erhalten zu können. Der SV Sarajevo Oberhausen versucht sich zeitgleich aus der schweren Lage zu befreien. Beim SV BW Fuhlenbrock und FC Sterkrade 72 soll gleichzeitig der Negativtrend gestoppt werden. Das ist der 33. Spieltag: