Dreikampf um den Aufstieg - Sterkrade-Nord in Pole-Position

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Tabellenführer Spvgg Sterkrade-Nord II will mit einem Erfolg gegen TB Oberhausen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Verfolger SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp sind derweil zum Siegen verpflichtet, um die Chance auf den Aufstieg aufrecht erhalten zu können. Der SV Sarajevo Oberhausen versucht sich zeitgleich aus der schweren Lage zu befreien. Beim SV BW Fuhlenbrock und FC Sterkrade 72 soll gleichzeitig der Negativtrend gestoppt werden. Das ist der 33. Spieltag:
Der letzte Spieltag:
34. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.
So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.
So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II