Dreikampf um den Aufstieg: Das Restprogramm der Landesliga 2 Verlautenheide, Kurdistan Düren und Sportfreunde liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Fünf Spieltage vor Saisonende ist in der Landesliga 2 Hochspannung garantiert. Mit Eintracht Verlautenheide (53 Punkte), dem SV Kurdistan Düren (52) und den Sportfreunden Düren (51) liefern sich drei Teams ein enges Rennen um den voraussichtlich einzigen Aufstiegsplatz zur Mittelrheinliga. Der Tabellenführer hat dabei das vermeintlich schwerste Restprogramm, inklusive eines möglichen Endspiels am letzten Spieltag bei Viktoria Arnoldsweiler. Auch der direkte Vergleich zwischen Arnoldsweiler und Kurdistan Düren am kommenden Spieltag könnte vorentscheidend sein. Angesichts der starken Form aller Spitzenteams ist ein Herzschlagfinale bis zum 30. Spieltag zu erwarten.