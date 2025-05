Dreikampf um den Aufstieg

Die DJK musste als erstes am 28. Spieltag ran. In der Partie gegen den SV Rees gab sich der Favorit jedoch keine Blöße und gewann souverän mit 3:0. Dadurch überholte Barlo zunächst den STV und sprang somit auf Rang zwei.

Hünxe kann sich mit einem Triumph gegen den Dreizehnten SC TuB Mussum 1926 II den zweiten Platz zurückholen. Gleichzeitig trifft der Tabellenführer auf die Sportfreunde 97/30 Lowick III.

Handrup antwortete auf die Frage, ob er an die Hochstufung glaubt, folgendes: "Ich wäre der falsche Trainer, wenn ich nicht an den Aufstieg glauben würde. Warum sollte ich es auch nicht? Wir sind Tabellenführer und ich habe bedingungsloses Vertrauen in die Mannschaft." Zudem betonte er noch: "Auch wenn wir vom Papier her das leichtere Restprogramm als unsere Verfolger haben, sollten wir nicht den Fehler machen und die drei verbleibenden Spiele nur mit 99 Prozent Einsatz bestreiten. Das eine Prozent entscheidet am Ende die Meisterschaft - da bin ich mir ganz sicher." Dabei wolle er jedoch keinen Druck auf seine Spieler ausüben.

Das direkte Duell zwischen dem Zweiten und Dritten der Tabelle, könnte seiner Truppe natürlich in die Karten spielen. Der Chefcoach will sich jedoch auf die eigenen Partien konzentrieren, um den Aufstieg so aus eigenen Stücken heraus zu schaffen. Wie das machbar ist erläuterte er: "Deswegen gehen wir die Spiele wie jedes andere Spiel an, wollen unsere Spielidee umsetzten, wollen Bock haben Tore zu schießen und genau so viel Bock haben, Tore zu verteidigen. Fußball mit Leidenschaft ist das Motto vom VfB Rheingold und das will ich in jedem Spiel auf dem Platz sehen. Dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir am Ende der Saison aufsteigen werden."

Noch ist aber das letzte Wort im Aufstiegskampf nicht gesprochen. Eins ist jedoch sicher: Es wird bis zum Schluss spannend bleiben.