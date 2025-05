Dreikampf spitzt sich zu: Zell schlägt Wittlingen im Gipfeltreffen

Nichts Neues gibt es vom VfB Waldshut zu berichten: Mit der 15. Niederlage in Folge geht es für die Gäste stramm auf den Durchmarsch von der Landesliga in die Kreisliga A zu. Im Kellerduell behielt der Tabellenvorletzte Hochrhein, der sich bis auf einen Zähler sich an den SV Jestetten (14.) herangepirscht hat, letztendlich verdient mit 4:2 die Oberhand. Dabei verspielte der FCH zunächst leichtfertig einen 2:0-Vorsprung, der VfB konnte bis zur 63. Minute egalisieren. Am Ende setzte sich Hochrhein trotz Unterzahl dank der Treffer durch Noel Zipfel (83.) und Timo Keslinke (87.) doch noch durch. Drei Spieltage vor Saisonende liegt Schlusslicht Waldshut sechs Punkte hinter dem FC Hochrhein, dessen 15. Platz gegebenenfalls den Klassenerhalt bescheren kann.

Tore: 1:0, 2:0 beide M. Laub (11., 53.), 2:1 Klingmann (60.), 2:2 Wildemann (63.), 3:2 Zipfel (83.), 4:2 Keslinke (87.). Rot: Jedlicka (82./Hochrhein/Notbremse).

