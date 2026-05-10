Dreikampf ohne Gnade: Franken erlebt einen Endspurt voller Druck

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In einer Begegnung, die von Beginn an eine hohe Intensität ausstrahlte, lieferten sich die SGM Mulfingen/Hollenbach und der TSV Pfedelbach einen offenen Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Jakob Scheppach markierte bereits in der 7. Minute das 1:0, und nur zehn Minuten später baute Mario Beez die Führung in der 17. Minute auf 2:0 aus. Doch die Gäste zeigten Moral und kamen noch vor der Pause eindrucksvoll zurück. Jens Schmidgall verkürzte in der 22. Minute auf 2:1, bevor Jonas Göhner in der 40. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung greifbar. In der 61. Minute drehte der TSV die Partie vorerst komplett, als Jann Baust einen Handelfmeter zum 2:3 verwandelte. Es sah lange Zeit nach einem Auswärtssieg für die Pfedelbacher aus, doch die SGM bäumte sich in der Schlussphase mit letzter Kraft noch einmal auf. In der 88. Minute war es schließlich Marius Bader, der ebenfalls per Handelfmeter den 3:3-Endstand herstellte und seiner Mannschaft so einen Punkt sicherte.

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Sportfreunde Lauffen hat sich in einem dramatischen Spitzenspiel mit 2:1 gegen TG Böckingen durchgesetzt und damit ein mächtiges Zeichen gesetzt. Lange sah es nach einem Spiel aus, das in der Schlussphase kippen könnte, dann traf Patrick Lopez in der 85. Minute zum 1:0, ehe Luca Maximilian Schuur in der 90. Minute auf 2:1 erhöhte. Der Gegentreffer durch Kevin Haas in der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät. Für Lauffen war dieser Sieg von enormem Wert. Die Mannschaft steht nun bei 50 Punkten und bleibt im Windschatten des Führungstrios. Böckingen dagegen verpasste es, im Rennen um die Spitze dranzubleiben, und liegt nun bei 47 Punkten. Diese Partie war kein gewöhnlicher Dreier, sondern ein Statement im oberen Tabellendrittel.

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Sportfreunde Untergriesheim haben die bereits abgestiegene SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim mit 7:0 regelrecht überrollt. Früh stellten die Gastgeber die Weichen: Andre Fröhlich traf in der 8. und 21. Minute, Yannik Rees legte in der 23., 35. und 43. Minute einen Dreierpack nach. In der zweiten Halbzeit schraubte Finn Knott das Ergebnis mit Toren in der 54. und 63. Minute weiter in die Höhe. Für Untergriesheim war das ein Befreiungsschlag mit Wucht. Die Mannschaft verbesserte sich auf 29 Punkte und verschaffte sich im Abstiegskampf etwas Luft. Für Markelsheim/Elpersheim war es ein weiterer bitterer Abend in einer längst verlorenen Saison. Sportlich ist der Abstieg besiegelt, der Rückzug steht ebenfalls fest – und dieses Spiel unterstrich noch einmal schonungslos die Schwere der Lage.

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Aramäer Heilbronn hat sich beim TSV Erlenbach mit einem klaren 4:0 durchgesetzt und damit im Titelrennen eindrucksvoll nachgelegt. Lange hielten die Gastgeber dagegen, doch in der Schlussphase schlugen die Gäste mit bemerkenswerter Konsequenz zu. Milot Halilaj eröffnete in der 63. Minute, danach trafen Robert Grau (70.), Jermaine Wesley (76.) und Robin Dörner (88.) zum klaren Endstand. Dieser Sieg hat Gewicht. Aramäer Heilbronn bleibt punktgleich mit Schwaigern und Union Heilbronn an der Spitze und präsentierte sich in der entscheidenden Phase eiskalt. Für Erlenbach ist die Niederlage ein harter Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit nur 26 Punkten bleibt die Lage angespannt, und gerade die Deutlichkeit des Ergebnisses verschärft den Druck vor den letzten Wochen weiter.

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Der FSV Schwaigern hat seine Tabellenführung mit einem souveränen 3:0 beim SV Wachbach verteidigt. Die Gäste waren früh im Spiel und gingen schon in der 5. Minute durch Nico Leihenseder in Führung. Johannes Ebner erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, ehe erneut Nico Leihenseder in der 58. Minute alles klarmachte. Es war ein kontrollierter, reifer Auftritt eines Titelkandidaten. Für Schwaigern war dieses Ergebnis essenziell, weil die Konkurrenz ebenfalls gewann. Mit 55 Punkten bleibt der Druck im Dreikampf maximal, jeder Punktverlust könnte sofort bestraft werden. Wachbach dagegen bleibt bei 31 Punkten und muss nach dieser Heimniederlage weiter nach unten schauen. Das Spiel zeigte deutlich, wie unterschiedlich die Kräfteverhältnisse an diesem Abend verteilt waren.

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TSV Botenheim hat sich mit einem frühen 2:0 gegen SG Sindringen/Ernsbach einen wichtigen Sieg gesichert. Bereits in der 2. Minute traf Fabian Kirsten zur Führung, und nur zwanzig Minuten später erhöhte ein Eigentor von Lukas Fluhrer auf 2:0. Damit war die Richtung dieser Partie schon früh vorgegeben, und die Gastgeber verteidigten diesen Vorsprung entschlossen bis zum Ende. Für den Aufsteiger war das ein Resultat von hohem Wert. Botenheim kletterte auf 32 Punkte und setzte sich etwas von der ganz gefährlichen Zone ab. Sindringen/Ernsbach bleibt bei 33 Punkten und verpasste die Chance, noch mehr Ruhe in die eigene Ausgangslage zu bringen. In diesen Wochen zählen nicht Schönheit und Glanz, sondern Punkte – und genau die holte sich Botenheim entschlossen.

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Der FSV Friedrichshaller SV hat SG Stetten/Kleingartach mit 5:1 bezwungen und dabei besonders nach der Pause große Zielstrebigkeit gezeigt. Loris Ademaj brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung, Marvin Sieger legte in der 40. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Loris Ademaj in der 58. Minute, ehe Adrian Nicolae Radu mit Treffern in der 70. und 75. Minute das Ergebnis in die Höhe schraubte. Das späte Tor von Marinko Balikic in der 77. Minute blieb nur Ergebniskosmetik. Friedrichshaller SV festigte mit nun 43 Punkten seinen Platz im sicheren Mittelfeld und ließ zugleich erkennen, dass nach oben zumindest noch ein wenig Blickkontakt besteht. Für Stetten/Kleingartach bleibt die Lage mit 20 Punkten extrem angespannt. Die Mannschaft steckt tief im Abstiegskampf und konnte an diesem Tag dem Tempo und der Wucht des Gegners nicht standhalten.

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