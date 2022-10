Dreikampf ist eröffnet - Brünninghausen in Meinerzhagen ohne Chance Türkspor Dortmund grüßt zum ersten Mal seit dem 3. Spieltag wieder von der Spitze, da der FC Brünninghausen beim RSV Meinerzhagen klar den Kürzeren zog.

Türkspor Dortmund bleibt ungeschlagen und feierte einen ungefährdeten 4:0-Heimerfolg gegen den DSC Wanne-Eickel. Dies bedeutete die Rückkehr auf Platz 1, da der RSV Meinerzhagen in Abwesenheit seines Rot-gesperrten Cheftrainers Mutlu Demir und des erkrankten Kapitäns Nik Kunkel eine einwandfreie Leistung zeigte und dem FC Brünninghausen die zweite Saisonniederlage zufügte. Der Dreikampf an der Spitze ist eröffnet!

Der Holzwickeder SC bleibt auf Platz 4, hat nun aber bereits zehn Punkte Rückstand. Das 1:1 bei Concordia Wiemelhausen war der vierte Nicht-Sieg in den letzten fünf Spielen. Damit kann fast schon sagen, dass Holzwickede den Blick nach unten richten muss, da der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur acht Punkte beträgt.

Im dichten Mittelfeld landeten der FC Lennestadt (1:0 bei YEG Hassel) und der FC Iserlohn (3:2 gegen den BSV Schüren) Big Points. Schlusslicht ist weiterhin die DJK TuS Hordel, die unter Neu-Coach Aytac Uzunoglu am Freitagabend das wichtige Derby gegen Westfalia Herne mit 0:1 verlor und mit der 7. Niederlage in Folge jetzt vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat. Dieses hat die Westfalia erobert und YEG Hassel erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz geschoben. Auch Wacker Obercastrop gelang unter Neu-Coach Antonio Molina nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Nach Führung brachte eine Gelb-Rote Karte den SC Obersprockhövel ins Spiel, der in Überzahl aber nur noch zum 1:1-Ausgleich kam. Der SCO ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen, ebenso im Übrigen Concordia Wiemelhausen.