Dreikampf auf Kunstrasen: TSVgg Plattenhardt lädt zum Blitzturnier

– Foto: Carsten Trebuth

Der Kunstrasenplatz in Plattenhardt wird am morgigen Samstag, 7. Februar 2026, zur Bühne eines kompakten Landesliga-Vergleichs. Beim Blitzturnier der TSVgg Plattenhardt treffen drei Mannschaften im Modus „jeder gegen jeden“ aufeinander. Gespielt wird über 60 Minuten, ohne Halbfinale, ohne Spiel um Platz drei und ohne klassisches Finale. Der sportliche Wert ist dennoch hoch: Der Gastgeber TSVgg Plattenhardt, der VfL Pfullingen und der VfL Sindelfingen nutzen den Nachmittag, um unter Wettkampfbedingungen wichtige Erkenntnisse für die Rückrunde zu sammeln.

Ein Blitzturnier ohne Umwege Das Turnierformat ist klar und kompromisslos. Drei Teams bestreiten jeweils zwei Spiele, jede Begegnung dauert eine volle Stunde. In dieser Struktur gibt es keine zweite Chance, keine K.-o.-Phase und keine Möglichkeit, sich in ein Turnier hineinzuspielen. Jede Partie ist sofort ein Gradmesser. Gerade in der Vorbereitung bietet dieser Modus eine direkte Standortbestimmung – für Spieler wie Trainer.

Plattenhardt als Gastgeber im Mittelpunkt Für die TSVgg Plattenhardt besitzt das Blitzturnier einen besonderen Stellenwert. Als Ausrichter nutzt der Klub die Heimkulisse auf dem eigenen Kunstrasenplatz, um sich vor Zuschauern zu präsentieren und den eigenen Rhythmus zu schärfen. Der Heimvorteil kann dabei ein Faktor sein, doch in einem Blitzturnier mit nur zwei Partien zählt vor allem die Konsequenz über 60 Minuten.

Drei Landesligisten, drei unterschiedliche Ausgangslagen Mit dem VfL Pfullingen (Landesliga Staffel 3), dem VfL Sindelfingen (Landesliga Staffel 2) und der TSVgg Plattenhardt (Landesliga Staffel 2) stehen drei Mannschaften auf dem Platz, die sportlich auf ähnlichem Niveau agieren, jedoch aus unterschiedlichen Staffeln kommen. Dadurch entsteht ein Vergleich, der nicht nur über Ergebnisse, sondern auch über Spielweise und Belastbarkeit Auskunft geben kann.

Sindelfingen als alter Bekannter

Mit dem VfL Sindelfingen ist ein vertrauter Gegner dabei. Der Klub überwintert in der Landesliga, Staffel 2, auf Rang acht und bringt damit sportliche Stabilität in das Teilnehmerfeld. Gerade in der Vorbereitung haben solche Duelle ihren besonderen Reiz, weil beide Mannschaften wissen, was sie erwartet – und dennoch jede Begegnung ihre eigene Dynamik entwickelt.

Pfullingen reist als Landesliga-Team aus Staffel 3 an

Der VfL Pfullingen geht als Vertreter der Landesliga, Staffel 3, ins Turnier. Damit bringt die Mannschaft einen anderen Ligahintergrund mit, was den sportlichen Vergleich zusätzlich interessant macht. Die Partie gegen Plattenhardt und das abschließende Duell gegen Sindelfingen bieten dem VfL Pfullingen zwei klare Prüfsteine an einem Nachmittag.

Der Spielplan setzt früh den Ton

Der Turniertag beginnt um 13 Uhr mit der Begegnung zwischen der TSVgg Plattenhardt und dem VfL Pfullingen. Für beide Teams ist es die erste Standortbestimmung des Tages, in der es darum geht, Struktur und Intensität sofort auf den Platz zu bringen. Um 14:15 Uhr folgt das zweite Spiel: Der VfL Sindelfingen trifft auf die TSVgg Plattenhardt. Für den Gastgeber ist es bereits die zweite Partie, was auch konditionell eine Rolle spielen kann.

Das letzte Spiel als möglicher Gradmesser

Den Abschluss bildet um 15:30 Uhr das Duell zwischen dem VfL Pfullingen und dem VfL Sindelfingen. In einem Turnier ohne Finale kann gerade das letzte Spiel dennoch entscheidend sein, weil es oft über die Gesamtwirkung des Tages bestimmt. Beide Teams haben dann bereits 60 Minuten in den Beinen und müssen dennoch Konzentration und Tempo hochhalten.