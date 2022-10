Dreikampf an der Tabellenspitze bleibt spannend Die drei das Klassement anführenden Teams gewinnen, schütteln dabei auch Verfolger ab und setzen ihren spannenden Dreikampf fort

Im Tabellenkeller hat die SpVgg Moosbach (13./8) ein weiteres Mal für Aufsehen gesorgt, gewann sie doch mit dem 3:0 bei der SG Wurz/Störnstein (10./12) das zweite Match in Folge und gab die "Rote Laterne" an den am Wochenende gleich zwei Mal zuhause unterlegenen TSV Pleystein (14./7 - 2:3 gegen Luhe und 1:3 gegen Altenstadt/VOH) ab. Im Abstiegssumpf steckt auch weiter der TSV Püchersreuth (12./8 - 0:3 in Vohenstrauß), dagegen hat der zum Ende der Vorrunde endlich zur Normalform findende SV Waldau (9./12 - 4:1 in Thanhausen) nach dem zweiten Dreier in Folge weiter im "Aufzug nach oben" Platz genommen.

Zum Finale der Vorrunde in der Kreisklasse Ost haben die drei "Oberen" ihre Ausnahmestellung noch einmal unter Beweis gestellt. Sowohl Ligaprimus SpVgg Windischeschenbach (1./33 - 2:0 gegen den FC Luhe-Markt), als auch der punktgleiche SV Altenstadt/WN (2./33 - 4:0 bei der SG Luhe-Wildenau II/Etzenricht II) und schließlich die DJK Irchenrieth (3./30 - 5:2 bei der DJK Neustadt) haben ihre Aufgaben souverän gelöst und gehen mit einem Vorsprung von vier bzw. sieben Zählern auf das hinterherhechelnde Verfolgerfeld in die Rückrunde.

Den Platzherren gelang in dieser Nachholpartie ein verheißungsvoller Blitzstart, als Niko Vater den Fehler eines Gästeabwehrspielers, der ins Straucheln kam, eiskalt ausnützte und zum frühen 1:0 einlochte. Der FC blieb davon allerdings unbeeindruckt, drückte sofort aufs Gaspedal und glich nach zwei Großchancen durch einen 20 Meter-Schuß von Christian Märkl nach 20 Minuten aus. Danach traf TSV-Sturmtank nur Aluminium, ehe Georg Schärtl seine Farben nach einem Eckstoß in Front brachte. Als Oliver Wagner quasi mit dem Halbzeitpfiff gar auf 1:3 stellte, schien schon eine Vorentscheidung gefallen. Doch Pleystein gab nicht auf und war nach dem Anschlußtreffer von Volker Lorenz kurz nach der Pause wieder im Spiel. Es folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem die Heimelf die ein oder andere Chance zum Ausgleich noch hatte, meist stand aber Gästekeeper Villgrattner einem Torerfolg im Weg oder die Präzison im Abschluß fehlte. Die Gäste trafen durch Christian Märkl noch die Latte. Am Ende stand ein knapper Gästeerfolg auf der Anzeigetafel, der den Gastgeber im Tabellenkeller auf der Stelle treten ließ.

Nach dem überraschenden Heimsieg gegen den Spitzenreiter holte die SpVgg den zweiten Dreier in Folge und setzt damit weiter zur Aufholjagd an. Zur Kirchweih vermiesten die Gäste der SG die Stimmung und führten schon zur Pause mit 2:0 durch Treffer Jiri Barta nach einer halben Stunde und Ferdinand Schießl, der nur fünf Minuten später einnetzte. Philipp Zielbauers 3:0 nach etwas mehr als einer Stunde bedeutete dann schon die Entscheidung, da die Heimelf auch eine Zeitstrafe für den Gast nicht zur Ergebniskosmetik nutzen konnte.

"Ich bin sehr glücklich über den verdienten Sieg und stolz auf meine Mannschaft. Sie hat nach der unnötigen Niederlage letzte Woche die richtige Anwtwort gegeben, insgesamt war das ein sehr reifer Auftritt meiner Jungs. Über 90 Minuten hatte Luhe keine nennenswerte Chancen, überhaupt haben wir das Spiel weitestgehend sicher kontrolliert. Nun blicken wir auf eine stark gespielte Vorrunde zurück, die Rückrunde muss allerdings noch stärker werden, weil ich davon ausgehe, dass unsere Verfolger leider nicht nachlassen werden", so SpVgg-Spielertrainer Michael Bachmeier am gestrigen Montag.

Nichts anbrennen ließ der nach 90 Minuten frisch gebackene Herbstmeister gegen einen seiner Verfolger und gewann verdient und sicher mit 2:0. Ein Doppelschlag nach einer halben Stunde ließ die SpVgg mit einem beruhigenden Vorsprung in die Kabine gehen. Marcel Horn per Distanzschuß (33.) und Philipp Horn, der nach Steckpaß von Jose Lazo zum 2:0 einschob (38.), trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Nach der Pause hätte der Gastgeber das Ergebnis noch höher gestalten können, ließ aber selbst beste Gelegenheiten ungenutzt.

Aufsteiger SV Altenstadt/WN setzte auch im letzten Vorrundenspiel seine beeindruckende Erfolgsserie fort und krönte seine überragende Hinrunde mit dem elften Saisondreier. Bereits zum Seitenwechsel hatten Florian Prantzke, Julian Bäumler und Fabian Zaus die Partie mit ihren Toren entschieden. Nach der Pause hielt der Gastgeber lange sein Tor sauber, ehe Martin Giering in der Schlussminute per Strafstoß den Schlußpunkt setzte.

In diesem mit Spannung erwarteten Match der beiden alten Rivalen trumpften die Gäste im Stile einer Spitzenmannschaft auf und gewannen auch in der Höhe verdient. Einmal mehr war dabei die brandgefährliche Offensivabteilung der Pianka-Elf Garant dafür, dass der Punktebeutel weiter gefüllt werden konnte. Die junge Heimelf dagegen enttäuschte, die zuletzt gezeigte Leidenschaft und vor allem die Zweikampfstärke brachte sie gegen den abgezockten Gegner einfach nicht auf den Platz, zudem leistete sie beim ein oder anderen Gästetreffer kräftig Hilfestellung.

Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte die Heimelf ein "Riesenbrett" nach nur fünf Minuten genutzt. Thomas Fukerider stand nach Flanke von Philipp Gerlach völlig ungedeckt sieben Meter vor dem Gästetor, jagte die Kugel aber über die Querstange. Dass dann bereits im Gegenzug der erste Nackenschlag für die Platzherren folgte, war natürlich bitter. Nach einem Steckpaß nutzte Gästetorjäger Maximilian Kaufmann ein Mißverständnis zwischen heimischem Keeper und seinem Innenverteidiger und schob das Spielgerät ins leere Tor (6.). Neustadt schien zunächst nicht beeindruckt, doch nach einer Viertelstunde übernahmen die stark aufspielenden Gäste das Kommando und initiierten immer wieder - auch zu wenig gestört - gefährliche Angriffsaktionen. So wirbelte das Trio Kaufmann - Slajs - Noah Hammer die einheimische Abwehr immer wieder durcheinander und spielte sich Chancen heraus. Nach Innenpfostentreffer von Noah Hammer (22.) traf dieser dann doch, als er eine schnelle Kombination mit finaler Vorlage von Maximilian Kaufmann zum 0:2 abschloss (25.). In Folge war die Heimelf wohl bemüht, dagegen zu halten, doch fehlten an diesem Tag einfach auch die Ideen, um den favorisierten Gast in Schwierigkeiten zu bringen. Kurz vor der Pause hatte dann erneut Thomas Fukerider die bis dahin erst zweite gute Möglichkeit für die Kreisstädter, nach Flanke von Felix Staffe knallte er die Kugel jedoch volley an den Kopf von Gästekeeper Jahn, der glücklicherweise unbeschadet blieb.

Ein Strafstoß, Gästetorwart Jahn war gegen Luca Herbrecher Sekundenbruchteile zu spät gekommen und hatte ihn "weggeräumt", brachte Neustadt nach der Pause kurzzeitig ins Spiel zurück. Lucas Piehler verwandelte (48.), sollte aber nur wenig später ein weiteres Mal in den Blickpunkt rücken. Vom eigenen Tor weg startete der junge Abwehrspieler in unnötiges Solo, um am ihn attackierenden Petr Slajs hängen zu bleiben. Der legte an der Strafraumkante zunächst quer zum deutlich im Abseits stehenden Maximilian Kaufmann, der die Kugel sofort wieder zurückpasste, worauf sie Slajs in den Winkel hämmerte (51.). Dieser Treffer zeigte sofort Wirkung: Nahezu ohne Gegenwehr bestaunte die Heimelf nur fünf Minuten später ein Solo Noah Hammers, der zu Goalgetter Maximilian Kaufmanns 17. Saisontreffer die Vorarbeit leisten konnte (54.) Die Messe war nun schon gelesen, danach muss man den Platzherren zugestehen, zumindest alles versucht zu haben, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Irchenrieth zog sich nun zurück, liess die Gastgeber anrennen, um selbst Konter zu fahren. Dabei liessen die Gäste die ein oder andere gute Chance auf einen erfolgreichen Gegenzug liegen, während die Heimelf nach Christoph Bösls Seitfallzieher (65.) auf 2:4 herankam. Mehr sollte den "Gelb-Schwarzen" an diesem Tag nicht mehr gelingen, im Gegenteil setzte der bärenstarke Gast noch einen drauf. Der eingewechselte Andreas Werner durfte das Spielgerät nach Zuspiel Maximilian Kaufmanns ohne Mühe aus kurzer Distanz zum die Kräfteverhältnisse wiedergebenden Endstand von 5:2 zugunsten des Tabellendritten einschieben.

"Ich denke, das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Knackpunkte waren, dass wir nicht nach fünf Minuten schon das 0:1 kassierten, prompt mit dem Führungstor für uns antworteten und dass wir nach dem 1:2-Anschlußtreffer mit Doppelschlag das Spiel vorzeitig entschieden haben. Auf meine herausragenden Offensivspieler, dabei auch die jungen, kann ich mich halt verlassen und gehe deshalb optimistisch in die beiden kommenden Spitzenspiele gegen Altenstadt/WN und Windischeschenbach, die ich beide gewinnen will", so ein äußerst zufriedener Gästetrainer Krzystof Pianka unmittelbar nach dem Schlußpfiff.

Anders die Stimmungslage bei den beiden DJK-Coaches Stefan Zimmermann und Enrico Köllner. "Uns hat heute all das gefehlt, was uns in den Spielen zuvor ausgezeichnet hat. Gegen die starken Gästeangreifer sind wir nie in die Zweikämpfe gekommen und haben die Irchenriether beim 0:1 und 1:3 natürlich kräftig beim Toreschiessen auch noch unterstützt. Eine enttäuschende Vorstellung, unser Gegner war heute in vielen Belangen einfach erheblich besser".