Dreikampf an der Spitze – Wer holt sich die Torjägerkrone?

In den Kreisligen München liefen sich drei Torjäger einen spannenden Kampf. – Foto: Barros, Kosova, Haidhausen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Spannung pur in den Kreisligen München! Gleich drei Torjäger konnten in der laufenden Saison 21 Treffer erzielen. Der Kampf um die 15 Kästen Erdinger ist eng wie selten zuvor. Shqipdon Ademi vom FC Kosova München traf in dieser Saison fast in jeder Partie. In 2026 kam der Angreifer aber erst auf ein Spiel.

Auf dem geteilten ersten Platz folgt Luan da Costa Barros. Mit dem SV Lohhof liegt er aktuell auf Rang drei und kann sich berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. In nur 17 erzielte der Angreifer starke 21 Tore.