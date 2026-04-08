Dreikampf an der Spitze – Wer holt sich die Torjägerkrone?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Spannung pur in den Kreisligen München! Gleich drei Torjäger konnten in der laufenden Saison 21 Treffer erzielen. Der Kampf um die 15 Kästen Erdinger ist eng wie selten zuvor. Shqipdon Ademi vom FC Kosova München traf in dieser Saison fast in jeder Partie. In 2026 kam der Angreifer aber erst auf ein Spiel.
Auf dem geteilten ersten Platz folgt Luan da Costa Barros. Mit dem SV Lohhof liegt er aktuell auf Rang drei und kann sich berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. In nur 17 erzielte der Angreifer starke 21 Tore.
Auf 21 Treffer kommt auch Ervin Kurta, der der dritte heiße Kandidat auf die Torjägerkrone in den Kreisligen München ist. Im März überzeugte Kurta auf ganzer Linie. Er traf in jedem Speil und erzielte fünf Tore.
Torjägerliste:
1. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 21 Tore
1. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 21 Tore
1. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 21 Tore
4. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 19 Tore
5. Lorenz Weber, SV München West, Kreisliga München 2: 18 Tore
5. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 18 Tore
5. Patrick Koller, TSV Trudering, Kreisliga München 3: 18 Tore
8. Marwane Gobitaka, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 16 Tore
9. Stefan Lechner, TSV Oberpframmern, Kreisliga München 3: 15 Tore
9. Mert Yildiz, SV Olympiadorf München, Kreisliga München 1: 15 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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