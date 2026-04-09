Dreikampf an der Spitze: Verteidigt Seelow die Tabellenführung? Der 21. Spieltag der Landesliga Süd steht im Zeichen des Aufstiegsrennens und der Abstiegsgefahr. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Luis Grün

Am 21. Spieltag der Landesliga Süd Brandenburg spitzt sich die Situation in der Tabelle weiter zu. Nachdem Victoria Seelow unter der Woche die Führung übernommen hat, stehen die Verfolger unter Druck, keine weiteren Punkte im Kampf um den Aufstieg zu verlieren. Gleichzeitig kämpfen die Mannschaften im unteren Tabellendrittel um wichtige Zähler gegen den Abstieg, was für eine hohe sportliche Relevanz in allen anstehenden Begegnungen sorgt.

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Den Auftakt am Freitagabend bestreitet der Tabellenzweite aus Luckenwalde gegen das Schlusslicht aus Lübben. Die Gastgeber weisen derzeit 47 Punkte auf und benötigen einen Sieg, um den Anschluss an Spitzenreiter Seelow zu wahren. Die sportliche Ausgangslage für Lübben ist bei lediglich einem Punkt aus 20 Spielen äußerst schwierig. Bereits das Hinspiel verlief mit einem 6:0-Erfolg für Luckenwalde II sehr einseitig.

Am späten Freitagabend empfängt der 1. FC Guben den FC Eisenhüttenstadt. Guben belegt mit 45 Punkten den dritten Rang und ist damit weiterhin fester Bestandteil des Führungstrios. Die Gäste aus Eisenhüttenstadt rangieren mit 24 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld. Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde konnte der 1. FC Guben mit einem 3:1-Auswärtssieg für sich entscheiden.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II FV Erkner 1920 FV Erkner 14:00 PUSH

Am Samstagnachmittag trifft die Reserve des VfB Krieschow auf den FV Erkner. Krieschow II steht mit 42 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und hält Kontakt zur absoluten Spitze. Für den FV Erkner ist die Lage auf Platz 14 mit 13 Punkten prekär, da das Team dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Krieschow II mit 2:1 gewann.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

In Hohenleipisch kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Zehnten. Die Gastgeber haben 37 Punkte gesammelt und weisen zudem noch Nachholspiele auf, was sie zu einem potenziellen Kandidaten für die vorderen Plätze macht. Wernsdorf liegt mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das Hinspiel in Wernsdorf endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Frankonia.

Der neue Tabellenführer Victoria Seelow (49 Punkte) empfängt den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Seelow möchte die Spitzenposition festigen, um den direkten Wiederaufstieg voranzutreiben. Die Gäste aus Senftenberg belegen mit 32 Punkten den siebten Rang. In der Hinrunde setzte sich Seelow deutlich mit 3:0 durch, was den Favoritenstatus der Heimmannschaft unterstreicht.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Döbern SV Döbern 15:00 PUSH

Ein direktes Duell im Kampf um den Verbleib in der Liga findet in Großziethen statt. Die Spielgemeinschaft steht mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, während der SV Döbern mit 21 Punkten auf Rang 12 geführt wird. Ein Sieg ist für beide Mannschaften von hoher Bedeutung, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Der SV Wacker Ströbitz (Platz 6, 35 Punkte) trifft am Samstagnachmittag auf den Tabellenvorletzten aus Lauchhammer. Die Gäste konnten bisher erst zwei Punkte verbuchen und stehen vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Ströbitz geht als klarer Favorit in die Partie, nachdem sie auch das Hinspiel in Lauchhammer mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH