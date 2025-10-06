Dreikampf an der Spitze – Kolkwitz und Herzberg in Lauerstellung

Der 6. Spieltag der Landesklasse Süd hat den Dreikampf an der Spitze noch intensiver gemacht. Sielow, Gaglow und Schlieben stehen mit jeweils 16 Punkten gemeinsam an der Spitze, während Kolkwitz und Herzberg mit klaren Siegen ebenfalls ihre Ambitionen untermauern. Im Tabellenkeller dagegen bleibt die SG Burg ohne Punkt, und auch Spremberg steckt nach einer Heimniederlage fest.

Vor 95 Zuschauern begann Sielow druckvoll und wurde in der 24. Minute belohnt: Martin Dahm brachte die Heimelf in Führung. Luckau schlug jedoch eiskalt zurück – erst glich Martin Borchert in der 34. Minute aus, nur sieben Minuten später drehte Nico Drendel mit dem 1:2 die Partie zugunsten der Gäste. Nach der Pause zeigte Sielow seine Heimstärke. Niklas Preuß erzielte in der 57. Minute den Ausgleich, ehe Martin Dahm mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 70. Minute zum 3:2-Endstand traf. Die Gäste aus Luckau verloren in der Nachspielzeit zusätzlich John Luca Prill, der in der 94. Minute die Rote Karte sah. Mit dem Sieg baut die SG Sielow ihre Serie auf fünf Siege und ein Remis aus, ---

Kolkwitz legte gegen Bad Liebenwerda einen wahren Sturmlauf hin. Vor 49 Zuschauern war die Partie bis kurz vor der Pause offen, ehe Hannes Kaiser in der 42. Minute vom Punkt die Nerven behielt und das 1:0 per Foulelfmeter markierte. Mit diesem Treffer brach der Widerstand der Gäste. Direkt nach Wiederanpfiff traf Fabio Wilk zum 2:0 (46.). Nur drei Minuten später erhöhte Martin Hahn (49.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Luis Reinhardt (62.) und Tim Brauer (72.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Erst in der 83. Minute gelang Johannes Hennig der Ehrentreffer zum 5:1. ---

Lausitz Forst setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Schon nach drei Minuten brachte Benjamin Kuhle die Gastgeber in Führung und stellte damit früh die Weichen. Friedersdorf verlor zusätzlich in der 21. Minute Noel Kresov mit Gelb-Rot – ein herber Schlag. Noch vor der Pause erhöhte Dominik Patsch (36.) zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Forst das Geschehen und baute den Vorsprung aus: Mario Sonntag (72.) und erneut Dominik Patsch (88.) machten den 4:0-Heimsieg perfekt. ---

Herzberg bleibt das Team der Stunde. Vor heimischem Publikum brachte Luis Medelnik den VfB schon in der 21. Minute in Führung. Großräschen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich durch Marcio Stroech in der 29. Minute aus. Die Partie blieb lange ausgeglichen und lebte von der Spannung, ehe Erik Gundermann in der 83. Minute Herzberg wieder in Front brachte. In der Schlussminute stellte Jannik Löwe per verwandeltem Foulelfmeter den 3:1-Endstand her. ---

Ein Fußballkrimi, der bis in die Nachspielzeit Spannung bot. Schlieben ging in der 58. Minute durch Max Drößigk in Führung. Robert Dehne erhöhte in der 66. Minute auf 0:2 und brachte die Gäste auf Kurs Richtung Auswärtssieg. Doch Peitz kam zurück: Antony-Steven Koschker verkürzte in der 81. Minute auf 1:2. Die Antwort folgte prompt – Dmytro Savchuk stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her (82.). Doch Peitz gab nicht auf: In der Nachspielzeit traf erneut Antony-Steven Koschker (90.+2) zum 2:3. Am Ende blieb es dennoch beim Schliebener Auswärtssieg. ---

Auch im sechsten Spiel blieb Burg ohne Punkt, trotz großem Kampf. Schon in der 13. Minute schwächte sich Saspow mit der Roten Karte gegen Tiziano Ermisch, doch Burg konnte daraus zunächst keinen Vorteil ziehen. Felix Dietrich brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Dennis Schelske in der 45.+3 Minute für Saspow aus. Nach dem Seitenwechsel traf Johnny Kullmann in der 75. Minute zum 1:2, Mustafa Kanbar erhöhte in der 89. Minute auf 1:3. Doch Burg gab nicht auf – Tobias Zöllner erzielte in der 90.+2 Minute das 2:3. Zu allem Überfluss sah Eric Chilla noch Gelb-Rot (86.). Für Burg bleibt es bei null Punkten, Saspow dagegen verschafft sich mit nun sieben Zählern Luft. ---

Germania Peickwitz feierte in Spremberg den lang ersehnten ersten Saisonsieg und tat dies eindrucksvoll. Schon nach sieben Minuten brachte Clemens Amsel die Gäste in Führung, ehe Samy Dankhoff binnen 21 Minuten gleich doppelt traf (10., 31.) und den Spielstand auf 0:3 stellte. Nach der Pause sorgte Marco Jacob in der 63. Minute für das 0:4. Zwar konnte Matthias Krautz zwei Minuten später (65.) für Spremberg noch verkürzen, doch am Ende stand ein klarer 4:1-Auswärtssieg. ---