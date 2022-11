Aktuell steht der MSV ganz oben - da wollen der FC Flerzheim und der SV Vorgebirge am liebsten auch hin. – Foto: Martin Brand

Dreikampf an der Spitze - direktes Duell am Sonntag Kreisliga A Bonn: Drei Teams haben sich nach den ersten elf Spielen etwas abgesetzt. Alle haben ihre Argumente, um ganz oben zu stehen - am Sonntag gibt es das nächste direkte Duell.

Ein Trio fegt in den letzten Wochen nur noch so durch die Bonner A-Liga. Nach elf Spielen lässt sich das mittlerweile auch in der Tabelle ablesen: Der MSV Bonn, der SV Vorgebirge und der FC Flerzheim sind die klare Spitzengruppe der Liga. Ein spannender Kampf deutet sich an.

Aktuell steht der MSV Bonn mit 30 Punkten an der Spitze, dahinter folgt der SV Vorgebirge mit 29 Zählern. Einen Punkt - allerdings auch ein Spiel weniger - hat der FC Flerzheim. Dass ausgerechnet diese drei Teams ganz oben stehen, ist nur bedingt eine Überraschung. Flerzheim war im vergangenen Jahr Vize-Meister. Der MSV war Vierter rüstetete zudem im Sommer ordentlich nach. Vorgebirge verstärkte sich hochkarätig Und auch beim dritten im Bunde, dem SV Vorgebirge, scheinen die Ideen aus dem Sommer zu funktionieren. Der Vorjahres-Siebte schnappte sich in Jörg Gräber, Severin Scholz und Sascha Linden ein Trio, das in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal bei Mittelrheinligist Blau-Weiß Friesdorf gehörte. Während Torwart Gräber bisher noch nicht zum Einsatz kam, sind Linden als Kapitän und neunfacher Torschütze und Scholz mit elf Toren als Toptorjäger gleich wichtige Bausteine der Mannschaft. Die Transferoffensive bekam auch Ligakonkurrent FV Salia Sechtem zu spüren, der mit Timo Lunken, Alexander Kremzow und Marc Nettekoven ebenfalls drei Spieler Richtung Vorgebirge abgeben musste. Auch in der Landesliga bediente sich der SV einmal: Michael Maier kam vom SSV Merten und zeigte sich mit sechs Treffern in sechs Einsätzen sehr treffsicher. Top-Duell im Aufstiegsrennen

So., 06.11.2022, 13:00 Uhr FC Flerzheim FC Flerzheim Marokkanischer SV Bonn MSV Bonn 13:00 PUSH