Dreikampf an der Spitze der B-Liga Wetzlar bleibt spannend

Tim Hofmann, Aaron Dross und Moritz Theilig bleiben mit der SG Biskirchen/Ulmtal nach dem 4:2 in Neukirchen auf Platz eins der Fußball-B-Liga Wetzlar. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Wetzlar. In der Fußball-B-Liga Wetzlar hält der Dreikampf um die beiden direkten Aufstiegsplätze und den Relegationsplatz an. Weder die SG Biskirchen/Ulmtal, die einen 0:2-Rückstand bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen zum 4:2-Sieg drehte, noch der SC Waldgirmes III (6:0 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II) oder die SG Nauborn/Laufdorf (4:1 bei beim TSV Altenkirchen) gaben sich eine Blöße. Die SG Ehringshausen/Dillheim II gewann das Kellerduell gegen die SG Oberbiel II mit 3:2.