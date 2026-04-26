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Ligabericht
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Dreikampf an der Spitze der B-Liga Wetzlar bleibt spannend
Teaser KLB WETZLAR: +++ Das Rennen um den direkten Aufstieg in der Fußball-B-Liga Wetzlar geht unvermindert weiter. Das Trio auf den ersten Plätzen gibt sich am Wochenende keine Blöße +++
Wetzlar. In der Fußball-B-Liga Wetzlar hält der Dreikampf um die beiden direkten Aufstiegsplätze und den Relegationsplatz an. Weder die SG Biskirchen/Ulmtal, die einen 0:2-Rückstand bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen zum 4:2-Sieg drehte, noch der SC Waldgirmes III (6:0 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II) oder die SG Nauborn/Laufdorf (4:1 bei beim TSV Altenkirchen) gaben sich eine Blöße. Die SG Ehringshausen/Dillheim II gewann das Kellerduell gegen die SG Oberbiel II mit 3:2.