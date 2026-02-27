Dreikampf am Limit: Wer patzt zuerst im Gipfelsturm? Im packenden Titeldreikampf der Bezirksliga Neckar/Fils zählt am Wochenende jede Sekunde auf dem Platz. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

Die Spannung in der Bezirksliga Neckar/Fils nähert sich am 17. Spieltag dem Siedepunkt. Wenn am kommenden Sonntag die Plätze der Region Schauplatz dramatischer Schicksale werden, geht es für die Akteure um weit mehr als nur das sportliche Resultat – es geht um Meisterschaftsträume, die nackte Angst vor dem Abgrund und die pure Leidenschaft für das Spiel. Während an der Spitze ein Trio um jeden Meter Boden kämpft, herrscht im Tabellenkeller ein verzweifeltes Ringen um den Anschluss, das keine Fehler verzeiht.

In Kirchheim treffen zwei Welten aufeinander, deren Ambitionen unterschiedlicher kaum sein könnten. Der VfL Kirchheim/Teck rangiert mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und will den Kontakt zur erweiterten Spitze halten. Für den Gast aus Berkheim ist die Lage hingegen prekär: Mit nur 11 Punkten auf dem vorletzten Platz steht das Team mit dem Rücken zur Wand. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine schmerzhafte für die Berkheimer, als man auf eigenem Platz mit 0:4 unterging. Kirchheim wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, diese Dominanz zu wiederholen, während Berkheim um seine letzte Chance gegen den drohenden Abstieg kämpft.

Emotionen pur verspricht das Duell in Nürtingen. Türkspor kämpft auf dem zwölften Rang mit 14 Punkten um jeden Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus Weilheim, der mit 31 Punkten noch immer leise Hoffnungen auf ein Eingreifen in den Titelkampf hegt. Schon das Hinspiel war ein Krimi auf Augenhöhe, den Weilheim nur knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Nürtingen wird auf Rache sinnen, um den eigenen Abstiegssumpf zu verlassen, während Weilheim keine Federn lassen darf.

Ein Duell im gesicherten Mittelfeld erwartet die Zuschauer in Frickenhausen. Die Hausherren stehen mit 18 Punkten auf dem zehnten Platz, während Faurndau mit 28 Punkten den siebten Rang belegt. Das Hinspiel lieferte keinen Sieger und endete in einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. In diesem Rückspiel geht es für beide darum, die eigene Position zu festigen und nicht in den Sog der unteren Tabellenhälfte zu geraten, wobei Faurndau mit einem Sieg den Anschluss nach oben zementieren möchte.

Brutaler kann Abstiegskampf nicht sein. In Oberboihingen kommt es zum direkten Schlagabtausch zweier Kellerkinder. Die Gastgeber belegen mit 14 Punkten den 13. Platz, direkt gefolgt vom TSV Jesingen auf Rang 14 mit 12 Punkten. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem Nerven aus Stahl gefragt sind. Jesingen geht mit der psychologischen Stärke des 3:1-Sieges aus dem Hinspiel in die Partie, doch in Oberboihingen brennt man darauf, diesen Rückschlag vergessen zu machen und den Rivalen in der Tabelle weiter zu distanzieren.

Der 1. FC Donzdorf ist im Jagdfieber. Auf dem zweiten Platz liegend, nur einen winzigen Punkt hinter dem Spitzenreiter, ist ein Sieg gegen Plochingen Pflicht, um den Traum von der Meisterschaft am Leben zu erhalten. Mit 38 Punkten strotzt das Team vor Selbstvertrauen, zumal man das Hinspiel in Plochingen deutlich mit 5:2 dominierte. Der FV Plochingen, aktuell Elfter mit 17 Punkten, reist als klarer Außenseiter an und wird ein defensives Bollwerk errichten müssen, um dem Donzdorfer Offensivdrang standzuhalten.