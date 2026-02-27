Dreikampf am Limit: Wer patzt zuerst im Gipfelsturm?

Die Spannung in der Bezirksliga Neckar/Fils nähert sich am 17. Spieltag dem Siedepunkt. Wenn am kommenden Sonntag die Plätze der Region Schauplatz dramatischer Schicksale werden, geht es für die Akteure um weit mehr als nur das sportliche Resultat – es geht um Meisterschaftsträume, die nackte Angst vor dem Abgrund und die pure Leidenschaft für das Spiel. Während an der Spitze ein Trio um jeden Meter Boden kämpft, herrscht im Tabellenkeller ein verzweifeltes Ringen um den Anschluss, das keine Fehler verzeiht.
In Kirchheim treffen zwei Welten aufeinander, deren Ambitionen unterschiedlicher kaum sein könnten. Der VfL Kirchheim/Teck rangiert mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und will den Kontakt zur erweiterten Spitze halten. Für den Gast aus Berkheim ist die Lage hingegen prekär: Mit nur 11 Punkten auf dem vorletzten Platz steht das Team mit dem Rücken zur Wand. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine schmerzhafte für die Berkheimer, als man auf eigenem Platz mit 0:4 unterging. Kirchheim wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, diese Dominanz zu wiederholen, während Berkheim um seine letzte Chance gegen den drohenden Abstieg kämpft.
Emotionen pur verspricht das Duell in Nürtingen. Türkspor kämpft auf dem zwölften Rang mit 14 Punkten um jeden Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus Weilheim, der mit 31 Punkten noch immer leise Hoffnungen auf ein Eingreifen in den Titelkampf hegt. Schon das Hinspiel war ein Krimi auf Augenhöhe, den Weilheim nur knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Nürtingen wird auf Rache sinnen, um den eigenen Abstiegssumpf zu verlassen, während Weilheim keine Federn lassen darf.
Ein Duell im gesicherten Mittelfeld erwartet die Zuschauer in Frickenhausen. Die Hausherren stehen mit 18 Punkten auf dem zehnten Platz, während Faurndau mit 28 Punkten den siebten Rang belegt. Das Hinspiel lieferte keinen Sieger und endete in einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. In diesem Rückspiel geht es für beide darum, die eigene Position zu festigen und nicht in den Sog der unteren Tabellenhälfte zu geraten, wobei Faurndau mit einem Sieg den Anschluss nach oben zementieren möchte.
Brutaler kann Abstiegskampf nicht sein. In Oberboihingen kommt es zum direkten Schlagabtausch zweier Kellerkinder. Die Gastgeber belegen mit 14 Punkten den 13. Platz, direkt gefolgt vom TSV Jesingen auf Rang 14 mit 12 Punkten. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem Nerven aus Stahl gefragt sind. Jesingen geht mit der psychologischen Stärke des 3:1-Sieges aus dem Hinspiel in die Partie, doch in Oberboihingen brennt man darauf, diesen Rückschlag vergessen zu machen und den Rivalen in der Tabelle weiter zu distanzieren.
Der 1. FC Donzdorf ist im Jagdfieber. Auf dem zweiten Platz liegend, nur einen winzigen Punkt hinter dem Spitzenreiter, ist ein Sieg gegen Plochingen Pflicht, um den Traum von der Meisterschaft am Leben zu erhalten. Mit 38 Punkten strotzt das Team vor Selbstvertrauen, zumal man das Hinspiel in Plochingen deutlich mit 5:2 dominierte. Der FV Plochingen, aktuell Elfter mit 17 Punkten, reist als klarer Außenseiter an und wird ein defensives Bollwerk errichten müssen, um dem Donzdorfer Offensivdrang standzuhalten.
In Denkendorf gastiert das abgeschlagene Schlusslicht der Liga. Die Reserve des SC Geislingen hat mit lediglich 2 Punkten aus 16 Spielen eine fast aussichtslose Mission vor sich. Denkendorf hingegen rangiert mit 22 Punkten auf Platz neun und möchte vor heimischem Publikum den souveränen 5:2-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Sensation, die den Abstiegskampf in ein neues Licht rücken würde.
Der Tabellendritte aus Ebersbach empfängt die TSG Salach zu einem Duell, das noch eine offene Rechnung bereithält. Ebersbach ist mit 37 Punkten Teil des Führungstrios und darf sich im Titelrennen keinen Patzer erlauben. Besonders schmerzhaft ist die Erinnerung an das Hinspiel, als man in Salach mit 0:1 unterlag. Salach belegt mit 22 Punkten den achten Platz und wird versuchen, erneut zum Favoritenschreck zu werden. Für Ebersbach geht es um Revanche und den unbedingten Willen, an Heiningen und Donzdorf dranzubleiben.
Es ist das ultimative Spitzenspiel des Wochenendes. Der Tabellenführer bittet zum Tanz. Heiningen thront mit 39 Punkten an der Spitze und beeindruckt mit einer monströsen Offensive, die bereits 78 Tore erzielt hat. Zu Gast ist der Vierte aus Esslingen, der mit 31 Punkten und einem Spiel weniger noch immer gefährlich ist. Das Hinspiel war ein epochales Torfestival, das Heiningen mit sage und schreibe 7:4 für sich entschied. Fußball-Ästheten dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch freuen, in dem Heiningen seine Vormachtstellung zementieren und Esslingen für eine Wachablösung an der Spitze sorgen will.
