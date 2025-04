Dreigestirn oben vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades

Nach dem Coup in Schirmitz geht der ASV mit breiter Brust ins nächste Duell mit einem Spitzenteam:

"Wir haben das nächste Topspiel vor der Brust. Uns ist nicht bange und wir machen auch nicht in die Hose, weil wir in Schirmitz gesehen haben, was man mit Zweikampfstärke und Willen erreichen kann. Wir sind uns der Stärken unseres Gegners bewußt, dennoch werden wir nicht kampflos die Punkte hergeben, sondern alles nur Machbare investieren. Wir wollen an die Leistung von Schirmitz anknüpfen, ab der ersten Sekunde hellwach sein und punkten. Natürlcih ist Tremmersdorf der Favorit, wir kennen aber auch die wenigen Schwächen des FC, dort gilt es anzusetzen, Nadelstiche zu setzen, damit sich die Tremmersdorfer am Ende vielleicht auch so ärgern, wie die Schirmitzer. Für uns gilt weiter, den Ligaerhalt frühmöglichst einzutüten, deshalb wollen wir mindestens einen Punkt. Die Trainingsbeteilung- und leistung in dieser Woche sind gut, alle sind heiß, schaun mer mal, was herauskommt. Mit unseren Zuschauern im Rücken ist alles möglich", so ASV-Vorstand Stephan Veigl.

Das verdiente 4:1 gegen Irchenrieth hat dem FC die Tabellenführung gebracht. Die gilt es nun bei einem unangenehmen Gegner zu verteidigen, der nach Sieg in Schirmitz vor Selbstbewußtsein strotzt. So wird wohl das gesamte Potenzial abgerufen werden müssen, um in der Erfolgsspur zu bleiben, wie Gästetrainer Björn Engelmann erklärt:

"Haidenaab hat in Schirmitz spielerisch überzeugt und wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Diesen Trend werden sie auch gegen uns fortsetzen wollen. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, um erfolgreich zu sein. Allerdings haben wir keine Angst bei diesem Auswärtsderby. Des weiteren treffe ich wohl vorerst zum letzten Mal meinen geschätzten Kollegen Klaus Schinner - seine Ära endet ja im Sommer - was sehr schade ist. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen und möchten natürlich oben bleiben. Ein offenes, interessantes und tolles Spiel steht uns bevor. Möge der Bessere gewinnen!"