Dreigestirn an der Tabellenspitze vor Pflichtaufgaben zuhause

Ganz andere Ziele verfolgen vier Mannschaften, die sich am Wochenende in Kirchenthumbach und Rothenstadt zum Punktspiel treffen. Um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt geht es in den Partien des VfB (9./16) gegen den FC Vorbach (10./15) und im Match des SCK (13./9) gegen den ASV Haidenaab (11./14), da werden keine Geschenke verteilt werden, ein jeder Zentimeter des grünen - hoffentlich nicht mehr tiefen - Geläufs wird umkämpft sein. Hier wie dort ist das Bestreben, noch vor der Winterpause existenziell wichtiges Punktegut einzufahren, um bei der offiziellen Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 22. März nächsten Jahres möglichst gute Karten zu besitzen.

Der aufopferungsvolle Kampf, den der SC gegen Reuth lieferte, wurde nicht belohnt. Das 0:1 war ein weiterer Rückschlag im Bemühen, endlich in den "Aufzug nach oben" einzusteigen. Dass im Derby gegen den Nachbarn aus Oberfranken nur ein Dreier zählen darf, ist klar. Unabhängig davon, ob sich die Liste der Verletzten ein wenig verringert, wird die Freiberger-Truppe alles reinhauen. Keinen Deut weniger wichtig ist dieses Duell für den Gast, der am "Rande des Abgrunds" platziert eine Art Befreiungsschlag landen will. Im ersten von insgesamt drei einen Fingerzeig gebenden Matches gegen die direkte Konkurrenz im hinteren Tabellendrittel will sich die Kaufmann-Elf gleich mehr Selbstbewußtsein holen, um vor dem "Winterschlaf" noch möglichst "reichhaltig" zu punkten.

"Nach der bitteren Heimniederlage gegen Reuth haben wir den Blick nach vorne gerichtet und uns entsprechend auf das nächste Heimspiel gegen Haidenaab vorbereitet. In den letzten beiden Spielen haben wir vieles richtig gemacht, vor allem unsere Defensive stabilisiert. Darauf werden wir aufbauen und versuchen, mit klaren Spielzügen, unsere Offensive aktiv von hinten heraus zu unterstützen. Die Wichtigkeit dieses Sechs-Punkte-Spiels ist jedem bewusst, es wird ein wichtiger Wegweiser im Kampf gegen den Abstieg", so SCK-Übungsleiter Andreas Freiberger.

"Nach der Zwangspause letztes Wochenende geht es zum nächsten richtungsweisenden Spiel. Wir hoffen, das Wetter spielt mit und die Paarung kann stattfinden. Aktuell sieht es zum Glück gut aus. Genau wie der Gegner, benötigen wir dringend Punkte und die Mannschaft ist sehr motiviert, die wichtigen Punkte auch mit nach Hause zu nehmen. Personell ist alles wie immer: 2-3 können wieder mit ran, 2-3 andere fallen dafür weg. Ein gewohntes Szenario, dass sich schon durch die ganze Hinrunde zieht, daher nichts Neues. Wie schwer es in Kirchenthumbach ist, weiß ich noch aus den Spielen mit Vorbach dort und auch im Hinspiel haben wir gesehen, wie schnell Kleinigkeiten oder Einzelaktionen solche Spiele entscheiden können. Für beide Teams ist daher alles möglich, aber ich hoffe, dass wir das bessere Ende für uns erzwingen", sagt Gästetrainer Michael Kaufmann.