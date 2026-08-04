Dreigespann mit drei Toren – noch kein Ausreißer nach oben

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Zur bisherigen Lebensversicherung des Dorfklubs aus Buchbach avanciert Top-Stürmer Samed Bahar. In den ersten beiden Partien knipste der 28-Jährige bereits dreimal und sicherte sich damit einen Stammplatz in der Mannschaft der Woche.
Über die gleiche Ausbeute darf sich Daniel Hausmann aus Illertissen freuen. Mit seinen drei Treffern kratzt er an seiner Torausbeute aus der vorigen Saison; damals schoss er viermal ins gegnerische Tor.
Und auch Jeroen Krupa von der SpVgg Unterhaching netzte bislang dreimal. Jeder einzelne Treffer der Vorstädter wurde durch den 23-Jährigen erzielt. Die Hachinger dürfen sich glücklich schätzen, dass Krupa ihr Trikot trägt.
1. Samed Bahar, TSV Buchbach: 3 Tore
1. Daniel Hausmann, FV Illertissen: 3 Tore
1. Jeroen Krupa, SpVgg Unterhaching: 3 Tore
4. Felix Bachschmid, Wacker Burghausen: 2 Tore
4. Michael Dellinger, 1. FC Schweinfurt 1905: 2 Tore
4. Andreas Jünger, DJK Vilzing: 2 Tore
4. Moritz leitner, SV Wacker Burghausen: 2 Tore
4. Severo Sturm, TSV Aubstadt: 2 Tore
9. Jeton Abazi, TSV 1882 Landsberg: 1 Tor
9. Noah Shawn Agbaje, SVWacker Burghausen: 1 Tor
und 20 weitere Spieler mit jeweils einem Tor.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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