Dreigespann mit drei Toren – noch kein Ausreißer nach oben

Bislang noch ohne einen einzigen Mann an der Spitze – die Torjägerliste der Regionalliga Bayern. – Foto: Imhof, RH, Pointvogel

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Zur bisherigen Lebensversicherung des Dorfklubs aus Buchbach avanciert Top-Stürmer Samed Bahar. In den ersten beiden Partien knipste der 28-Jährige bereits dreimal und sicherte sich damit einen Stammplatz in der Mannschaft der Woche.

Über die gleiche Ausbeute darf sich Daniel Hausmann aus Illertissen freuen. Mit seinen drei Treffern kratzt er an seiner Torausbeute aus der vorigen Saison; damals schoss er viermal ins gegnerische Tor.