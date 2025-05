Dreifachverstärkung für Zetel – Hazimi, Bilici und Erkek kommen

Beim FC FW Zetel nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter Formen an: Nach der erfreulichen Bestätigung, dass nahezu alle Leistungsträger auch künftig an Bord bleiben, dürfen sich die Fans nun über die ersten Neuzugänge freuen. Mit Ali Hazimi, Tuncay Bilici und Divan Erkek stoßen gleich drei erfahrene Akteure zum Team, die dem Kader in sämtlichen Mannschaftsteilen mehr Qualität und Tiefe verleihen sollen.