Dreifachschlag binnen neun Minuten bricht Nierstein das Genick

Bittere Niederlage für Nierstein: Der VfR muss sich mit 0:3 gegen Ludwigshafen geschlagen geben. – Foto: Claus-Walter Dinger

Wieder ein Entscheidungsspiel, wieder eine klare Niederlage: Nach dem 0:5-Debakel im Duell um Platz zwölf in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen gegen den VfL Gundersheim musste sich der VfR Nierstein am Dienstagabend auf neutralem Platz in Monsheim auch im ersten Spiel der Abstiegsrunde dem Ludwigshafener SC 0:3 (0:0) geschlagen geben. Damit sind die Hoffnungen auf den Ligaverbleib auf ein Minimum gesunken.

Nach der Pleite im Match der Tabellen-13. der Bezirksligen Rheinhessen und Vorderpfalz bleibt den Niersteinern ein letzter Strohhalm. Am Freitagabend müssen sie auf neutralem Platz gegen den SV Katzweiler (Bezirksliga Westpfalz) ran, der im anderen Quali-Duell auf dem Rockenhausener Kunstrasen gegen die Spvgg. Nahbollenbach (Bezirksliga Nahe) mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte.

Vor 300 Fans auf dem Monsheimer Kunstrasen hielt der VfR in den ersten 35 Minuten mit. Beiden Team bot sich bis dahin jeweils eine Chance. Für den VfR hätte Leon Lurkin per Fallrückzieher das 1:0 machen können, doch der LSC-Keeper parierte (27.). Im Finish der ersten Hälfte wurden die Vorderpfälzer stärker, erarbeiteten sich ein Chancenplus – und setzten nach dem Wechsel durch Diane Liyouk (49., Abpraller nach Ecke) sowie Julian Zukow (54./nach Flanke von rechts und 57./nach Fehler im VfR-Aufbau) die entscheidenden Treffer.

„In der ersten Hälfte haben wir einen guten Auftritt hingelegt gegen einen Gegner, der tatsächlich kein Bezirksliga-Gegner war“, urteilte VfR-Coach Nico Augustin. „Das war mit einer Ausnahme die A-Jugend vom LSC, die in der Regionalliga den vierten Platz gemacht hat. Also diese Spieler hatten tatsächlich ihre Klasse und wir haben gegen dieses Niveau gut dagegengehalten." Allein: Der Dreifachschlag binnen neun Minuten killte die Niersteiner. „Als wir nach einem Standard keine Zuordnung hatten, haben wir das 0:1 geschluckt – das hat uns aus der Bahn geworfen“, klagte Augustin. Der LSC spielte die Bälle hinter die Kette, konterte den VfR mit Topspeed aus. Per Kopf vergab Lurkin das 1:3 (80.). Chancenverhältnis: 7:3 für Ludwigshafen.

„So kurz nach dem Abpfiff bin ich niedergeschlagen“, betonte Augustin, der den Modus der Quali-Runde als „affig“ bezeichnete. „Aber solange immer noch eine Chance besteht, sich mit einem Sieg gegen Katzweiler zu retten, werden wir alles daran setzen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“