Dreifaches Déjà-vu für die Oberligisten

Am Mittwochabend trifft der 1. FC Monheim auf den 1. FC Kleve – schon wieder. Denn der kommende Pokalgegner war bereits am dritten Spieltag der laufenden Oberliga-Saison bei den Monheimern zu Gast. Und auch die Sportfreunde Baumberg sowie der KFC Uerdingen bekommen es in der zweiten Runde des Niederrheinpokals mit den Gegnern des dritten Liga-Spieltages zu tun. Ein dreifaches Déjà-vu also.

Der FCM sicherte sich vor zehn Tagen in der Liga dank eines Dreierpacks von Talha Demir den Sieg. Auch im Pokal wollen sich die Monheimer gegen den Ligakonkurrenten durchsetzen. Den Gegner weiß Trainer Dennis Ruess demnach einzuschätzen. „Vom Grundsatz her wird es wieder ein intensives Spiel. Wir wollen eine gute Leistung bringen, und der Weg, den die Jungs einschlagen, ist vernünftig“, sagte Ruess.

Binnen zehn Tagen bereits das zweite Aufeinandertreffen – eine besondere Situation, die jedoch in dieser Pokalrunde häufiger vorkommt. Mit der Besonderheit weiß man in Monheim aber umzugehen. „Es ist schon nicht alltäglich: Normalerweise hast du nach dem Hin- ein Rückspiel nach ungefähr sechs Monaten“, sagt Ruess „Aber es ist auch interessant, weil jedes Spiel eben anders ist. Die Herangehensweise ist anders, und man muss sich in solchen Spielen vielleicht auch ein bisschen erfinden, um gut unterwegs zu sein.“

Auch die Belastungssteuerung ist für Ruess im Zuge der Englischen Woche ein wichtiges Thema. Verlor man am Sonntag noch David Galonske verletzungsbedingt, so kehrt nun mit Tim Galleski ein adäquater Ersatz in den Kader zurück. Die Priorität liegt klar auf der Oberliga-Saison, demnach sollen die regulären Starter entlastet werden. In Kleve wird sich der FCM nach dem Erfolg in Runde eins gegen Fortuna Bottrop auch den Einzug in die dritte Pokalrunde sichern wollen.

Gewinnt diesmal Baumberg?

Morgen, 19:30 Uhr VfB Homberg Sportfreunde Baumberg

Ebenfalls zehn Tage nach dem Duell am dritten Oberliga-Spieltag wollen sich die Sportfreunde Baumberg am Mittwoch für die 2:4-Niederlage im Pokalwettbewerb beim VfB Homberg revanchieren und in die dritte Runde einziehen (19.30 Uhr, PCC-Stadion). Der Saisonauftakt verlief für beide Mannschaften eher durchwachsen – während der Geheimfavorit aus Duisburg bisher lediglich seine zwei Heimspiele gewinnen konnte, mussten die Baumberger auch im Heimspiel am vierten Spieltag gegen den Neuling Holzheimer SG eine bittere und unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen, sodass die Truppe von Cheftrainer Salah El Halimi am Mittwochabend wieder in die Erfolgsspur zurückkehren möchte.

Die Duelle binnen kürzester Zeit sieht El Halimi zwiegespalten: „Es hat den Vorteil, dass man den Gegner nicht komplett neu beobachten und analysieren muss. Allerdings haben beide Teams diesen Vorteil. Es erleichtert zumindest ein wenig die Vorbereitung auf das Spiel“, so der SFB-Coach, der ergänzt: „Dadurch, dass es zwei verschiedene Wettbewerbe sind, hat das Liga-Ergebnis keinen Einfluss auf den Pokalfight. Natürlich sind wir als Verlierer noch einmal ehrgeiziger und besonders motiviert. Allerdings wollen beide Teams unbedingt im Pokal weiterkommen – das vorherige Ergebnis wird somit beiderseits abgehakt.“

Für die SFB gilt die Marschroute: „Wir wollen es diesmal besser machen, und das ist unser Antrieb. Bei uns führten vier individuelle Fehler zur Niederlage – diese Dinge müssen wir abstellen. Eine Herausforderung ist auch der schwer bespielbare Rasenplatz, sodass wir diesmal die Bedingungen annehmen müssen. Diesbezüglich können wir einige Lehren aus dem ersten Spiel ziehen und diese Faktoren im Pokal besser umsetzen“, betont El Halimi, der auch die Taktik dementsprechend ändern wird.

